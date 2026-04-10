Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Melissa Paredes y Pamela López se unen en el escenario de 'La Granja Tiene Talento' para una poderosa y emotiva interpretación del clásico 'Cosas del Amor'. Una actuación llena de sentimiento y drama que te conmoverá. Panamericana Televisión/ La Granja VIP.

La convivencia dentro del reality La Granja VIP volvió a ofrecer uno de sus momentos más comentados cuando Pamela López y Melissa Klug protagonizaron un inesperado episodio que mezcló tensión, humor y espectáculo en partes iguales. Ambas participantes, conocidas por sus constantes roces dentro de la convivencia, fueron puestas a prueba en un reto artístico que, lejos de profundizar sus diferencias, terminó convirtiéndose en uno de los segmentos más virales del programa.

Todo se inició cuando la producción del reality anunció una competencia de lipsync, una dinámica que obligaba a los participantes a interpretar una canción icónica frente a sus compañeros. Para sorpresa de todos, las elegidas para compartir escenario fueron precisamente Pamela López y Melissa Klug, dos figuras que hasta ese momento habían evidenciado cierta distancia emocional producto de la convivencia extrema. La elección no fue casual: el programa apostó por juntar a dos personalidades fuertes en un mismo número, generando expectativa desde el primer momento.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.

Se unieron

El tema asignado fue nada menos que “Cosas del amor”, interpretado originalmente por Ana Gabriel y Vikki Carr, una canción cargada de dramatismo y sentimiento que exigía no solo coordinación, sino también una conexión escénica convincente. En un inicio, ambas participantes mostraron cierta incomodidad frente al reto, dejando entrever que la dinámica representaba un desafío adicional debido a su historial dentro del programa.

Sin embargo, conforme avanzaron los ensayos, las cámaras registraron un cambio progresivo en la actitud de ambas. Se les vio practicando movimientos, coordinando entradas y afinando detalles de la presentación, evidenciando un compromiso con el espectáculo. Este proceso previo permitió observar un lado distinto de las participantes, más enfocado en el trabajo en equipo que en las diferencias personales que habían marcado su convivencia.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.

Durante los preparativos, Melissa Klug asumió el rol de Ana Gabriel, luciendo un vestuario blanco acompañado de una peluca negra que evocaba el estilo característico de la cantante. Por su parte, Pamela López interpretó a Vikki Carr, con una peluca rubia y un atuendo rojo que completaba la caracterización. Este nivel de detalle en la puesta en escena contribuyó a generar una mayor expectativa entre sus compañeros, quienes observaban atentos cada paso del ensayo.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.

El momento culminante llegó durante la presentación en vivo frente al resto de los concursantes. Desde los primeros segundos, ambas lograron captar la atención con una interpretación que combinaba dramatismo, exageración escénica y un toque de humor. La química en escena, inesperada para muchos, se convirtió en uno de los puntos más comentados, demostrando que, al menos por unos minutos, las tensiones podían quedar en segundo plano.

No obstante, fue el desenlace del número el que terminó robándose completamente el protagonismo. En un giro inesperado, ambas participantes cerraron su actuación con jalones de pelucas, un gesto que simulaba un enfrentamiento pero que rápidamente fue entendido como parte del show. Este momento generó una reacción inmediata entre los conductores y los demás participantes, quienes no pudieron contener las risas ante la escena.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.

El curioso final

La respuesta del público interno fue tan positiva que incluso se les pidió repetir el final, lo que provocó una segunda ronda de carcajadas y aplausos dentro de la granja. Lejos de interpretarse como un conflicto real, el episodio fue asumido como una muestra del tono lúdico del reto, consolidándose como uno de los segmentos más entretenidos del programa en los últimos días.

Este tipo de dinámicas evidencia cómo La Granja VIP apuesta por llevar a sus participantes a situaciones límite donde no solo se pone a prueba su resistencia física, sino también su capacidad de adaptación emocional. En este caso, el reto permitió ver una faceta distinta de Pamela López y Melissa Klug, quienes lograron transformar una aparente rivalidad en un momento de complicidad escénica.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.

Usuarios resaltaron profesionalismo

A lo largo del reality, ambas han protagonizado diversos episodios de tensión, lo que hacía aún más llamativa su participación conjunta en este desafío. Sin embargo, el resultado final dejó en evidencia que, dentro del formato televisivo, incluso las relaciones más complejas pueden dar lugar a momentos de entretenimiento genuino.

En redes sociales, el clip del lipsync no tardó en viralizarse, acumulando comentarios que destacaban tanto la actuación como el inesperado final. Muchos usuarios resaltaron la capacidad de ambas para reírse de sí mismas y sumarse al juego del reality, mientras que otros valoraron el esfuerzo por ofrecer un espectáculo que rompiera con la narrativa de conflicto constante.

Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Captura: Panamericana Televisión.