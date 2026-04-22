Perú

Capturan a alias “Satanás” en Cercado de Lima: presunto extorsionador operaba con amenazas y videos armados contra transportistas

La Dirincri halló chats y registros audiovisuales que evidencian amenazas a zonas clave como Gamarra

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Intervención policial en el Cercado de Lima permitió incautar armas, drogas y un celular con mensajes y videos usados para extorsionar. ATV Noticias

La violencia vinculada a redes de extorsión en el transporte urbano y el comercio mantiene en alerta a las autoridades en Lima. En ese escenario, operativos policiales buscan desarticular estructuras criminales que operan con métodos de intimidación directa y uso de armas para someter a sus víctimas. La captura de presuntos integrantes de estas organizaciones revela patrones que combinan amenazas, cobros ilícitos y difusión de material violento como mecanismo de presión.

Uno de los casos recientes expone la dinámica con la que estas bandas actúan en zonas de alta actividad económica. La intervención policial permitió acceder a elementos que, según fuentes oficiales, evidencian no solo la comisión de delitos, sino también la forma en que los implicados construyen una imagen de poder frente a transportistas y comerciantes.

La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en la urbanización Manzanilla, en el Cercado de Lima, donde detuvo a Esneider David Díaz Torres, de 20 años, conocido como alias “Satanás”. Según la información policial, el colombiano intervenido estaría vinculado a la banda “La Guerrilla Nueva Generación”, facción relacionada con “Los Mexicanos”.

Durante la intervención, los agentes ingresaron al inmueble donde se encontraba el sospechoso. En el lugar se incautaron réplicas de armas de fuego, cacerinas, municiones y sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cocaína. Además, se halló un teléfono celular que se convirtió en pieza central para las investigaciones en curso.

El coronel Carlos Morales, jefe de Homicidios de la Dirincri, detalló que el detenido figuraba en reportes de inteligencia vinculados a actividades de extorsión. “Los sujetos están vinculados a las empresas de transporte. Incluso, hay una información de inteligencia de que este sujeto habría integrado la banda de Los Mexicanos”, sostuvo.

Evidencias digitales y amenazas

El detenido estaría vinculado a redes como “Los Mexicanos” y “La Guerrilla Nueva Generación”, según información policial. (Composición: Infobae)
El detenido estaría vinculado a redes como “Los Mexicanos” y “La Guerrilla Nueva Generación”, según información policial. (Composición: Infobae)

El análisis del dispositivo móvil permitió a los investigadores identificar conversaciones y registros audiovisuales que comprometerían al detenido. Según la Policía, en el celular se encontraron mensajes que evidencian amenazas dirigidas a transportistas y comerciantes, principalmente en zonas como Gamarra.

Entre los elementos revisados figuran chats de WhatsApp donde el implicado menciona hechos violentos. En uno de esos mensajes, citado por las autoridades, se lee: “Ese día andaba yo loco dando tiros. Yo no me grabé, pero ahí había muchas [disparos]”. Este tipo de contenido refuerza las sospechas sobre su participación en actos delictivos.

Los registros audiovisuales también muestran escenas en las que el detenido realiza disparos al aire. De acuerdo con fuentes policiales, estos videos eran utilizados como mecanismo de intimidación para presionar a las víctimas a cumplir con los pagos exigidos.

Extorsión en transporte y comercio

Las autoridades sostienen que Díaz Torres operaba junto a otros integrantes de redes criminales que exigían pagos diarios a empresas de transporte y comerciantes. Este sistema de cobro ilegal se sostiene en amenazas constantes y en la difusión de material violento como advertencia.

Según la Dirincri, quienes se negaban a pagar enfrentaban represalias que incluían ataques directos. La utilización de armas y la exhibición de estas en videos formaban parte de la estrategia para consolidar control sobre las víctimas.

El caso también evidencia la presencia de ciudadanos extranjeros en estructuras delictivas locales, un aspecto que las autoridades consideran relevante para el diseño de estrategias de seguridad.

Perfil del detenido y redes criminales

Presunta relación con bandas “Los Mexicanos” y “La Guerrilla Nueva Generación”. Captura de pantalla
Presunta relación con bandas “Los Mexicanos” y “La Guerrilla Nueva Generación”. Captura de pantalla

Pese a su edad (21), el detenido figura en distintas investigaciones por su presunta participación en organizaciones criminales. La Policía lo vincula tanto con “Los Mexicanos” como con “La Guerrilla Nueva Generación”, grupos que operan en actividades de extorsión.

El coronel Morales señaló que existen elementos que apuntan a una trayectoria delictiva dentro de estas redes. La recopilación de pruebas, incluidos los archivos encontrados en el celular, busca determinar el grado de participación del detenido en cada uno de los hechos investigados.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de estas organizaciones y establecer la estructura completa de las operaciones delictivas.

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