Perú

Caen extorsionadores de ‘Los Mexicanos’ tras ataque armado contra casa de empresario ferretero en Comas

El ataque no dejó heridos, pero sí daños materiales en la vivienda y pánico entre los vecinos de la zona

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Sicarios abren fuego contra la casa de un empresario en un presunto caso de extorsión. Una persecución policial culminó con la captura de dos miembros de 'Los Mexicanos', la banda criminal detrás del atentado. En el operativo se incautó un arma de fuego y municiones. | Video: Latina

La noche del 23 de abril, un grupo de sujetos armados atacó a balazos la vivienda de un empresario ferretero en el distrito Comas, en la zona norte de Lima Metropolitana. El atentado no dejó personas heridas, pero sí provocó daños materiales en el inmueble y generó alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con información policial, los propios atacantes grabaron el momento en que disparaban contra la fachada de la vivienda, mientras lanzaban amenazas que serían parte de un presunto acto de extorsión.

Vivienda sufrió daños tras ráfaga de disparos

Los impactos de bala destrozaron mamparas y causaron daños dentro del inmueble. Uno de los agraviados señaló que también resultó afectado un televisor.

“Las mamparas, todo se rompió y el televisor. Gracias a Dios no nos pasó nada”, declaró la víctima al noticiero de Latina.

Pese a la violencia del ataque, ningún integrante de la familia resultó lesionado afortunadamente.

Sospechosos dispararon contra patrullero durante fuga

La Policía informó que agentes que realizaban patrullaje por la zona escucharon entre cuatro y cinco disparos y detectaron un vehículo negro que huía a gran velocidad.

Al intentar intervenir la unidad, los ocupantes habrían disparado contra el patrullero. Uno de los proyectiles impactó en el faro delantero del vehículo policial.

Tras ello, se inició una persecución que culminó cuadras más adelante con la captura de dos sospechosos.

Dos detenidos e incautación de arma

Cuatro hombres de pie frente a un cartel verde de la Policía Nacional del Perú. Dos hombres uniformados con chalecos flanquean a dos hombres civiles
Dos hombres son presentados por agentes de la Policía Nacional del Perú tras su detención en la Comisaría Laura Caller Iberico en Lima. (pnp)

Entre los intervenidos figura el conductor del vehículo y un joven sindicado como presunto autor material del ataque, quien registraría antecedentes por tenencia ilegal de explosivos.

Durante la intervención se halló un arma de fuego, municiones y teléfonos celulares, los cuales quedaron incautados como parte de las investigaciones.

Policía vincula caso con banda criminal

Según las primeras indagaciones, detrás del atentado estaría la organización criminal denominada ‘Los Mexicanos’ de San Martín de Porres, dedicada presuntamente a la extorsión.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Castillo, indicó que existen registros audiovisuales que serán incorporados a las diligencias del caso.

Asimismo, sostuvo que esta banda también estaría vinculada a otros ataques ocurridos en marzo, entre ellos la quema de un bus de la empresa Sol de Oro en Villa El Salvador y una agresión contra un conductor en San Martín de Porres.

Mientras avanzan las pesquisas, los propietarios del negocio aseguraron que no habían recibido amenazas previas. El caso quedó a cargo de la unidad especializada, que determinará la situación legal de los detenidos y la posible participación de más integrantes de la organización criminal.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

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