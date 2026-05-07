Menús y pollerías suben hasta un 51% sus precios por alza histórica de carne y aceites importados, alerta la CCL

Las vísceras y menudencias de carne bovina importadas incrementaron su precio un 51 %, alcanzando los USD 2,66 por kilo, según la Cámara de Comercio de Lima. (Freepik)

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha registrado altos precios de importación en alimentos clave de la canasta familiar durante el periodo 2024-2026.

Según el informe difundido el 6 de mayo de 2026, los datos muestran que la estructura de costos de productos esenciales revela alzas que afectan el poder adquisitivo de los hogares y el margen de los negocios gastronómicos.

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El reporte señala que la carne bovina, especialmente vísceras y menudencias, muestra un incremento de hasta 51 %, mientras que el aceite en bruto aumentó 35 %.

Carne y aceites lideran los aumentos de precios

El estudio, liderado por Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, resalta que el encarecimiento de estos insumos impacta de manera directa en la economía familiar peruana.

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Posada afirmó que “el incremento de los precios de importación de insumos clave está encareciendo alimentos esenciales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y presionando los márgenes de los negocios”.

La Cámara de Comercio de Lima explicó que la situación responde a la alta dependencia de insumos importados por parte de la agroindustria y la cadena de suministro local.

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El aceite en bruto experimentó un alza del 35 % y el aceite refinado un 19 % en su precio de importación en el período analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión sobre la producción local y los negocios

La carne deshuesada también registró un alza superior al 25 %, pasando de US$6.86 por kilo a US$8.63, mientras que el aceite refinado subió 19 %.

El informe de la Cámara de Comercio de Lima detalla que el pollo importado aumentó 36 %, aunque su peso en la canasta básica es menor.

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Sin embargo, el encarecimiento de insumos estratégicos como el maíz amarillo duro y la soya, que alcanzan precios entre US$185 y US$190 por tonelada y entre US$440 y US$460 respectivamente, afecta la industria avícola nacional.

Según el análisis de Idexcam, “el alza de precios del maíz amarillo responde a la mayor demanda de etanol y al encarecimiento de fertilizantes y combustibles debido a las tensiones en Medio Oriente”.

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Respecto a la soya, Carlos Posada indicó que la presión provino de una mayor demanda de China y de los incrementos en los precios de la energía.

En contraste, solo la leche en polvo muestra un aumento moderado de 3 %, mientras las conservas de atún representan la única baja, con un descenso de 6 % en el periodo considerado.

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La importación de soya y leche en polvo supera el 90 % del consumo nacional, mientras que la dependencia de aceite y maíz amarillo duro oscila entre el 70 % y el 90 %. REUTERS/Raquel Cunha

Dependencia de insumos importados y efectos en la gastronomía

El informe destaca que el Perú mantiene una dependencia significativa de las importaciones en insumos clave. La soya y la leche en polvo dependen en más del 90 % de proveedores externos, mientras que el aceite y el maíz amarillo duro presentan una dependencia de entre 70 % y 90 %.

Por su parte, la carne bovina tiene una menor dependencia, entre 15 % y 20 %, y las conservas de atún alcanzan entre 50 % y 60 %.

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En términos de valor, Perú importó en 2025 principalmente aceite, con US$856 millones, leche por US$216 millones y pollo por US$154 millones. Estos insumos constituyen una parte esencial del abastecimiento nacional, detalla.

Alta dependencia de importaciones agrava el escenario

La situación ha golpeado directamente a negocios como pollerías y restaurantes de menú económico, que han debido trasladar los aumentos de precios a los consumidores.

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El Idexcam advierte que la economía local enfrenta un reto por su dependencia de insumos como la soya y el maíz amarillo duro, lo que limita la capacidad de amortiguar impactos externos.

“Esto obliga tanto al sector privado como al consumidor final a adaptarse a un nuevo escenario donde comer lo mismo hoy cuesta considerablemente más que hace dos años”, indicó Carlos Posada

Durante su recorrido por un mercado en Lima, la creadora chilena exploró las singulares prácticas peruanas, mostrando una experiencia que se viralizó en redes sociales. (YouTube/Arquitecta Fan)