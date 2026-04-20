El bajo peso de Perú en los mercados internacionales: EEUU le compra el 0,3% de sus importaciones totales, ¿y China?

Perú registra cifra récord de más de 90.000 millones de dólares en exportaciones durante el último año, según datos de CIEN-ADEX.

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, sostuvo que Perú puede aumentar su participación en los mercados internacionales si impulsa reformas y consolida una estrategia exportadora sostenible.

La afirmación se dio durante el evento ‘Rendición de Cuentas: Avances en la Implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030’, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, en 2025 los envíos peruanos a Estados Unidos representaron solo el 0,3% de sus importaciones y el 1,3% de las de China.

Bajo nivel de exportaciones y potencial de crecimiento

De acuerdo con lo expuesto por ADEX, el bajo peso de las exportaciones peruanas en los principales mercados globales evidencia una oportunidad de expansión. El año pasado, Perú superó los 90.000 millones de dólares en despachos, cifra histórica para el país.

Sin embargo, este logro aún no se refleja en una mayor cuota dentro del comercio internacional, como indica el organismo exportador. Sectores como la agroindustria, minería, pesca, servicios y manufacturas han mostrado capacidad para competir en el exterior, siempre que existan condiciones adecuadas para la producción y la innovación.

César Tello Ramírez advirtió que el desafío no se limita a abrir nuevos mercados, sino también a fortalecer la competitividad interna. “El reto no es solo abrir mercados, sino fortalecer nuestra competitividad interna”, señaló.

Las exportaciones peruanas representan solo el 0,3% de las importaciones totales de Estados Unidos y el 1,3% de las de China en 2025.

Cuatro frentes para una estrategia sostenible

El presidente de ADEX detalló que una estrategia exportadora sostenible requiere avanzar en cuatro frentes principales. El primero consiste en garantizar la estabilidad y predictibilidad de las políticas públicas para atraer inversiones de largo plazo y generar confianza entre los actores económicos.

El segundo implica cerrar brechas estructurales en infraestructura, logística, conectividad y capital humano, aspectos considerados críticos para elevar la productividad y facilitar la inserción de más empresas al comercio internacional.

Un tercer frente es el desarrollo regional, aprovechando las distintas cadenas de valor presentes en el territorio nacional. Finalmente, el fortalecimiento de la articulación público-privada aparece como uno de los pilares que ha sostenido el crecimiento exportador en las últimas décadas.

“La competitividad y la productividad no son conceptos abstractos. Se traducen en más inversión, más empresas formales, más empleo y mayores oportunidades para los peruanos. También implican menos pobreza, menos centralismo y menos informalidad”, aseguró Tello Ramírez.

La limitada participación del Perú en los mercados internacionales demanda una estrategia exportadora sostenible y reformas estructurales.

Desafíos en competitividad y eficiencia institucional

El Ranking Mundial de Competitividad 2025, elaborado por el IMD y presentado por Centrum PUCP, ubicó a Perú en el puesto 60 entre 69 economías, lo que representa un avance respecto al año anterior.

El ascenso se atribuye a una mejora en el desempeño económico, en particular en crecimiento, empleo e inversión. Sin embargo, se detectó un deterioro en eficiencia gubernamental, con retroceso del puesto 55 al 59.

El informe identifica desafíos persistentes en infraestructura, innovación, eficiencia empresarial y clima de negocios, además de advertir sobre el deterioro institucional, baja calidad regulatoria, alta informalidad y debilidades en capital humano y limitada integración a las cadenas globales de valor.

Durante el evento, el gerente central de exportaciones de ADEX, Diego Llosa Velásquez, participó en un panel sobre la Ruta Productiva Exportadora, junto a expertos que analizaron oportunidades y retos para consolidar la presencia del país en mercados internacionales.