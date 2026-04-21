Estas son las 25 empresas que lideran las importaciones en Perú: gigante japonés en el primer lugar del listado

Las principales compañías importadoras han ajustado sus enfoques para mantener su expansión en un mercado cada vez más exigente. Foto: BBC

El comercio exterior peruano mantiene un rol clave en la dinámica económica del país durante 2026, impulsado por un incremento sostenido en la importación de bienes de consumo. Este comportamiento no solo evidencia una mayor actividad comercial, sino también transformaciones en las preferencias de los consumidores, que demandan una oferta más diversa y especializada.

En este escenario, las principales empresas importadoras han reforzado sus estrategias para sostener su crecimiento en un entorno competitivo. Un reciente ranking de 25 compañías líderes muestra cómo distintos sectores —especialmente el automotriz, el retail, alimentos y tecnología— concentran el mayor movimiento, apoyados en inversiones logísticas y en la ampliación de sus cadenas de suministro.

Dominio en la cima del ranking

El primer lugar del listado lo ocupa Toyota del Perú, que registra el mayor avance entre las principales firmas. Sus importaciones pasaron de USD 50 millones a USD 91 millones, lo que representa un crecimiento de 80,65%. Este resultado responde a una fuerte demanda de vehículos, consolidando a la marca japonesa como líder del mercado.

En la segunda posición se encuentra Supermercados Peruanos, con un desempeño más estable. La compañía elevó sus importaciones de USD 57 millones a USD 59 millones, reflejando un incremento de 4,13%. En tanto, Kia Import Perú se ubica en el tercer puesto con USD 44 millones, tras expandirse 36,07%, reforzando la presencia del rubro automotriz en los primeros lugares.

Derco Perú y Automotores Gildemeister Perú completan el top cinco, ambas con resultados destacados. La primera creció 58,66%, alcanzando USD 43 millones, mientras que la segunda avanzó 53,99% hasta llegar a USD 43 millones, evidenciando una agresiva expansión en sus operaciones.

Toyota del Perú encabeza el ranking y destaca como la empresa con el crecimiento más notable entre las líderes del listado. Foto: Toyota

Expansión acelerada del sector automotor

Más allá del top cinco, el sector automotriz continúa mostrando un dinamismo significativo. Empresas como Altos Andes y Motor Mundo reportan incrementos de 219,40% y 197,52%, respectivamente, ambas con importaciones cercanas a los USD 29 millones, lo que refleja una fuerte apuesta por la renovación del parque vehicular.

Ford Perú destaca por registrar el mayor crecimiento porcentual del ranking, con un aumento de 363,74% y un volumen de USD 26 millones. A su vez, General Motors Perú también muestra un avance relevante de 162,99%, alcanzando USD 21 millones, lo que confirma la consolidación de marcas globales en el mercado local.

En la parte final del listado, Euro Motors presenta una ligera caída de 3,70%, con USD 15 millones, mientras que Honda del Perú cierra el ranking en la posición 25 con USD 14 millones y un crecimiento de 30,81%, manteniendo su presencia en el segmento.

Retail: entre ajustes y crecimiento

El sector retail exhibe resultados mixtos en el ranking. Saga Falabella, ubicada en el sexto lugar, reporta una reducción de 12,27%, con importaciones por USD 33 millones. En contraste, Adidas Perú logra crecer 13,52% y alcanza USD 31 millones, consolidándose como un actor clave en moda y calzado.

Hipermercados Tottus también registra una caída de 12,81%, situándose en USD 26 millones. Por otro lado, Inretail Pharma presenta una evolución más estable con un crecimiento de 3,35% y un total de USD 21 millones, destacando dentro del segmento farmacéutico.

El rubro retail presenta un desempeño dispar en el ranking. Saga Falabella, en la sexta posición, registra una caída de 12,27%. Foto: Falabella

Más abajo en la lista, Tiendas por departamento Ripley muestra una recuperación de 17,36%, con USD 18 millones, mientras que Cencosud Retail Perú registra un retroceso de 5,68%, alcanzando USD 15 millones, en un contexto de ajustes en el consumo.

Consumo masivo y cuidado personal

Las empresas vinculadas a alimentos, bebidas y productos de higiene mantienen un rol esencial en el abastecimiento del mercado. Gloria se posiciona en el séptimo lugar con USD 32 millones, aunque presenta una disminución de 13,54% respecto al año anterior.

Procter & Gamble, en tanto, crece 19,74% hasta los USD 25 millones, consolidando su presencia en productos de uso cotidiano. En contraste, Seafrost experimenta una caída de 34,30%, con importaciones de USD 20 millones, reflejando una contracción en su desempeño.

Colgate-Palmolive Perú destaca con un avance de 50,54%, alcanzando USD 17 millones. Asimismo, Yichang y Solana Comercial muestran crecimientos de 17,36% y 53,84%, respectivamente, fortaleciendo la distribución de diversas marcas en el país.

Tecnología con resultados dispares

El rubro tecnológico presenta comportamientos diferenciados entre sus principales actores. Samsung Electronics Perú registra un crecimiento de 50,72%, con importaciones por USD 22 millones, impulsado por la alta demanda de dispositivos electrónicos.

El sector tecnológico muestra desempeños distintos entre sus principales empresas. Samsung Electronics Perú destaca con un crecimiento de 50,72%. Foto: Samsung

Por el contrario, LG Electronics Perú experimenta una caída de 36,47%, situándose en USD 16 millones. Esta divergencia evidencia la variabilidad en el desempeño del sector, influida por estrategias comerciales y cambios en las preferencias del consumidor.