Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

El cantante reconoció que su hija se habría resentido por la polémica y hoy mantiene distancia con él. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Las recientes revelaciones de Guillermo Dávila en el programa ‘El valor de la verdad’ no solo removieron episodios dolorosos de su pasado, sino que también desencadenaron consecuencias inmediatas en su entorno familiar.

El cantante venezolano expuso públicamente el distanciamiento irreparable que mantiene con una de sus hijas desde hace ocho años, una ruptura que, según sus propias palabras, se originó por la polémica relación con Vasco Madueño, a quien durante años se negó a reconocer como hijo hasta la realización de una prueba de ADN. Tras estas confesiones, una de sus herederas habría tomado una radical decisión que no pasó desapercibida en medio de la controversia.

Durante su participación en el espacio televisivo, el artista venezolano explicó con frialdad y sin mostrar arrepentimiento que no reconoce como un error haber negado inicialmente a Vasco Madueño, hijo que tuvo con Jessica Madueño. El artista sostuvo que la noticia de su paternidad lo tomó completamente por sorpresa y que, en ese momento, no pudo comprender la situación ni asumirla de inmediato. “Siempre he sido muy reservado con mi vida privada”, expresó, justificando su postura ante las cámaras.

El distanciamiento con su hija

En ese mismo relato, el intérprete aclaró que, más allá de Vasco, tiene tres hijos más, con quienes —según aseguró— siempre cumplió su rol de padre. Sin embargo, fue entonces cuando reveló uno de los pasajes más sensibles de la entrevista: la ruptura total de comunicación con una de sus hijas, quien decidió cortarle la palabra hace ocho años como consecuencia directa de la forma en que manejó el caso de su hermano.

Dávila precisó que esta hija vive en América, es actriz y cantante, y que el resentimiento que siente hacia él se originó al no estar de acuerdo con su actitud frente a Vasco Madueño. “No me responde, no sé nada de ella desde hace ocho años”, confesó el artista, dejando en evidencia una herida familiar que permanece abierta y sin señales de reconciliación.

Aunque Guillermo Dávila evitó mencionar nombres propios, las descripciones que ofreció durante el programa activaron de inmediato las especulaciones. Para muchos, la referencia apuntaría a María Elena Dávila, hija del cantante y de la presentadora Chiquinquirá Delgado, quien reside en Estados Unidos y ha desarrollado una carrera tanto en la actuación como en la música. Otra posibilidad mencionada fue Daniela Dávila, aunque es María Elena quien encaja con mayor precisión en el perfil descrito por su padre.

María Elena Dávila cancela su cuenta de Instagram

La controversia creció aún más cuando, tras la emisión del programa, se detectó un movimiento inesperado en redes sociales. María Elena Dávila no emitió ningún pronunciamiento público ni respondió a las declaraciones de su padre, pero sí habría optado por una decisión contundente: cerrar su cuenta oficial de Instagram. La plataforma, donde acumulaba más de 800 mil seguidores, dejó de estar disponible pocas horas después de que las confesiones de Guillermo Dávila se difundieran ampliamente.

Usuarios que intentaron ingresar al perfil se encontraron con un mensaje de cuenta no disponible, pese a que sus fotografías y publicaciones aún circulaban en diversos portales web que habían compartido contenido suyo con anterioridad. Este cierre repentino fue interpretado por muchos como una forma de evitar la avalancha de cuestionamientos, comentarios y especulaciones generadas tras las revelaciones de su padre.

El silencio de María Elena Dávila contrastó con el ruido mediático que rodeó al cantante en los días posteriores al programa. Mientras Guillermo Dávila ocupaba titulares por su postura firme respecto a Vasco Madueño, la atención se trasladó rápidamente hacia sus hijos y las posibles fracturas internas que atraviesa su familia. Para una figura pública que ha construido su carrera bajo la mirada constante del espectáculo, la exposición de estos conflictos personales volvió a poner en debate los límites entre la vida privada y el interés mediático.

En ‘El valor de la verdad’, el cantante también relató que una de sus hijas no fue planificada, pero que aun así siempre se hizo responsable de ella, intentando dejar en claro que su conflicto no se extiende a toda su descendencia. No obstante, la revelación de que una de ellas decidió alejarse por completo durante casi una década terminó por opacar cualquier intento de mostrar estabilidad familiar.

La reacción de María Elena, al cerrar sus redes sociales, fue leída por muchos como un acto de protección personal en medio de una polémica que no inició ella, pero que terminó involucrándola directamente. Para otros, este gesto podría interpretarse como una confirmación tácita de que ella sería la hija a la que su padre hizo referencia durante el programa, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

