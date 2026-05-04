Perú

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Las nuevas generaciones de madres ya no quieren regalos asociados únicamente al hogar. Hoy prefieren detalles personalizados, tecnología y experiencias emocionales que conecten con su bienestar y estilo de vida

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Una mujer con mascarilla facial y auriculares, sosteniendo un celular, levanta una mano para rechazar una licuadora y una plancha. Hay regalos de autocuidado y flores.
Una madre moderna con mascarilla facial y auriculares inalámbricos, rodeada de regalos de cuidado personal y tecnología, rechaza sonriente electrodomésticos para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, regalar una licuadora, una olla arrocera o una plancha fue casi una tradición automática por el Día de la Madre en Perú. Sin embargo, las preferencias de consumo están cambiando rápidamente. Hoy, las madres peruanas ya no solo valoran regalos funcionales para el hogar, sino detalles pensados directamente para ellas: bienestar, tiempo personal, experiencias, tecnología y productos que mejoren su calidad de vida.

La transformación no es casual. El nuevo perfil de mamá peruana combina múltiples roles: trabaja, emprende, lidera hogares, estudia, crea contenido digital y administra tiempo familiar y laboral al mismo tiempo. Eso ha modificado también la manera en que hijos y familias entienden el regalo ideal.

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Diversos estudios de consumo y reportes de retail muestran que el Día de la Madre continúa siendo una de las campañas comerciales más importantes del año en Perú. Según datos del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas por esta fecha podrían superar los S/ 3.500 millones durante 2026.

Pero más importante que el crecimiento económico es el cambio cultural detrás del consumo.

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Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) y el Observatorio Ecommerce de CAPECE, las categorías más buscadas ya no son los electrodomésticos tradicionales. Actualmente lideran:

  • moda y calzado,
  • productos tecnológicos,
  • artículos de bienestar,
  • regalos personalizados,
  • y experiencias compartidas.
La tendencia refleja una nueva visión de maternidad: madres más independientes, conectadas digitalmente y enfocadas también en su bienestar emocional y personal.

La mamá peruana de hoy: más conectada, independiente y enfocada en sí misma

Especialistas en consumo coinciden en que las madres actuales priorizan regalos que reconozcan su identidad individual y no únicamente su rol dentro del hogar.

Hoy muchas mamás valoran el tiempo libre, descanso, autocuidado, experiencias familiares, comodidad, tecnología útil, y productos que simplifiquen su rutina diaria.

Además, la experiencia emocional tiene cada vez más peso y regalos como: spas, desayunos especiales, cenas familiares, viajes cortos, gift cards, sesiones de masajes, o productos personalizados, están ganando espacio frente a regalos puramente utilitarios.

Incluso en redes sociales y foros, muchas personas destacan que el mejor regalo suele ser “algo que mamá realmente usaría para ella misma” o experiencias para compartir en familia.

El consumidor peruano también se ha vuelto más emocional y selectivo.

Según CAPECE, el 41% de intención de compra para esta campaña se concentra en moda y calzado, seguido por tecnología y bienestar.

La sostenibilidad y personalización también influyen cada vez más en las decisiones de compra.

¿Por qué las mamás ya no quieren que les regalen electrodomésticos?

Durante años, regalar electrodomésticos fue visto como una forma práctica de ayudar en casa. Sin embargo, muchas madres comenzaron a cuestionar que este tipo de obsequios reforzaba la idea de que su rol estaba exclusivamente ligado al trabajo doméstico.

Hoy existe un cambio generacional y cultural importante. Muchas mamás prefieren regalos que reconozcan su individualidad; les permitan descansar; mejoren su bienestar; o estén relacionados con sus gustos personales.

Las categorías tradicionales de cocina han perdido protagonismo frente a artículos tecnológicos, bienestar y experiencias. La explicación también tiene un componente emocional. Para muchas mujeres, recibir una olla, licuadora o aspiradora ya no se percibe como un regalo personal, sino como un objeto destinado al trabajo del hogar.

En cambio, productos orientados al autocuidado o entretenimiento transmiten un mensaje distinto “Esto es para ti”. Ese cambio cultural se observa especialmente entre madres jóvenes y urbanas.

Ilustración de una mamá moderna en casa, con auriculares y mascarilla facial, rodeada de regalos deseados como un smartwatch y viaje, mientras rechaza electrodomésticos de un hombre.
Una ilustración vibrante revela las preferencias de la mamá moderna para el Día de la Madre, destacando opciones de ocio y cuidado personal sobre los regalos tradicionales como electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del e-commerce

Además, el auge del ecommerce y redes sociales ha permitido que las personas accedan a nuevas tendencias internacionales donde predominan experiencias, bienestar, gadgets tecnológicos, skincare, fitness, y productos personalizados.

Según estudios internacionales de consumo, la calidad, personalización y experiencia emocional pesan hoy más que el precio del regalo.

Los 10 regalos ideales para la mamá de hoy en Perú

1. Smartwatch o reloj inteligente

Ideal para madres activas que desean monitorear salud, ejercicio y notificaciones.

Precio promedio:

  • S/ 180 a S/ 1.200

Muy buscado por su utilidad diaria y funciones de bienestar.

Contar pasos caminar
Crédito: Freepik

2. Experiencia de spa o masajes

Uno de los regalos con mayor crecimiento en popularidad.

Precio promedio:

  • S/ 80 a S/ 350

Las madres priorizan cada vez más el descanso y autocuidado.

Mujer con toalla blanca sentada en banco de sauna de madera, ojos cerrados, con vista a bosque nublado por ventana. Se observa calentador con piedras y vapor.
Una mujer envuelta en una toalla blanca se relaja plácidamente en una sauna de madera, disfrutando del vapor y las vistas a un frondoso bosque nublado después de su entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Audífonos inalámbricos

Prácticos para trabajo, ejercicio o entretenimiento.

Precio promedio:

  • S/ 100 a S/ 600

La tecnología aparece entre las categorías con más crecimiento.

Una mujer sonriente con cabello rizado y diadema corre al aire libre con audífonos blancos, ropa deportiva marrón, frente a árboles y edificios.
Una mujer atlética sonríe mientras corre al aire libre usando audífonos inalámbricos en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Productos de skincare y bienestar

Kits faciales, cuidado corporal o belleza.

Precio promedio:

  • S/ 70 a S/ 300

Relacionados directamente con autocuidado y bienestar personal.

La crema hidratante funciona mejor sobre la piel en un momento específico del día. (Freepik)
La crema hidratante funciona mejor sobre la piel en un momento específico del día. (Freepik)

5. Zapatillas cómodas o calzado ergonómico

El confort se ha vuelto tendencia global.

Precio promedio:

  • S/ 150 a S/ 500

El llamado “cloud-walking” o calzado ergonómico lidera búsquedas.

GUESS Loven Zapatillas para Mujer. Amazon México
GUESS Loven Zapatillas para Mujer. Amazon México

6. Perfumes premium

Siguen siendo clásicos, aunque ahora predominan opciones personalizadas.

Precio promedio:

  • S/ 180 a S/ 700
Primer plano de manos sosteniendo una botella de perfume transparente con pulverizador dorado y etiqueta que dice 'Nº 5 historias' y detalles
Una persona muestra la nueva fragancia 'Historias Nº5' de H&M, un eau de parfum con esencia de rosa búlgara, vainilla y almizcle, destacando su elegante diseño.

7. Cena, brunch o experiencia gastronómica

Las experiencias compartidas tienen enorme valor emocional.

Precio promedio:

  • S/ 100 a S/ 400
Cena casera para San Valentín, preparación de platos y bebidas románticas, cocina en pareja, celebración íntima - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pareja disfrutando cócteles y cena especial para celebrar una noche romántica de San Valentín - (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Cafeteras modernas o máquinas de café

A diferencia de otros electrodomésticos, estos sí son percibidos como artículos de disfrute personal.

Precio promedio:

  • S/ 250 a S/ 1.500
Gracias a sus 15 bares de presión y la exclusiva tecnología Barista Inside, garantiza una extracción óptima para un espresso intenso y aromático en cada taza.
Gracias a sus 15 bares de presión y la exclusiva tecnología Barista Inside, garantiza una extracción óptima para un espresso intenso y aromático en cada taza.

9. Joyas minimalistas o personalizadas

Collares con nombres, pulseras o accesorios discretos.

Precio promedio:

  • S/ 80 a S/ 600
Primer plano de unas manos sosteniendo una caja de terciopelo negro abierta, revelando un collar y pendientes de diamantes relucientes.
Una persona muestra un valioso conjunto de collar y pendientes de diamantes en un estuche de terciopelo negro, destacando la belleza y el lujo de las piezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Productos tecnológicos para el hogar personal

Tablets, Kindle o asistentes inteligentes.

Precio promedio:

  • S/ 300 a S/ 2.000

La conectividad y comodidad se han convertido en prioridades.

Ejecutiva usando el celular
(Crédito: Freepik)

El verdadero valor del regalo: tiempo, emoción y reconocimiento

Más allá del precio, especialistas en consumo coinciden en que el verdadero cambio está en el significado detrás del regalo. Hoy las madres valoran sentirse escuchadas; recibir algo pensado específicamente para ellas; compartir tiempo en familia; y experimentar bienestar.

La tendencia actual muestra un alejamiento progresivo de regalos impersonales o ligados únicamente al hogar. Las nuevas generaciones buscan obsequios que conecten emocionalmente y reconozcan a la madre como persona, más allá de sus responsabilidades familiares.

El Día de la Madre continúa siendo una de las fechas más importantes para las familias peruanas, pero también refleja cómo han evolucionado los roles, prioridades y expectativas de las mujeres en la sociedad actual.

La mamá de hoy ya no solo quiere algo útil. Quiere sentirse valorada, comprendida y reconocida como alguien que también merece tiempo, descanso y bienestar propio.

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