El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Durante décadas, regalar una licuadora, una olla arrocera o una plancha fue casi una tradición automática por el Día de la Madre en Perú. Sin embargo, las preferencias de consumo están cambiando rápidamente. Hoy, las madres peruanas ya no solo valoran regalos funcionales para el hogar, sino detalles pensados directamente para ellas: bienestar, tiempo personal, experiencias, tecnología y productos que mejoren su calidad de vida.
La transformación no es casual. El nuevo perfil de mamá peruana combina múltiples roles: trabaja, emprende, lidera hogares, estudia, crea contenido digital y administra tiempo familiar y laboral al mismo tiempo. Eso ha modificado también la manera en que hijos y familias entienden el regalo ideal.
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Diversos estudios de consumo y reportes de retail muestran que el Día de la Madre continúa siendo una de las campañas comerciales más importantes del año en Perú. Según datos del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas por esta fecha podrían superar los S/ 3.500 millones durante 2026.
Pero más importante que el crecimiento económico es el cambio cultural detrás del consumo.
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Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) y el Observatorio Ecommerce de CAPECE, las categorías más buscadas ya no son los electrodomésticos tradicionales. Actualmente lideran:
- moda y calzado,
- productos tecnológicos,
- artículos de bienestar,
- regalos personalizados,
- y experiencias compartidas.
La tendencia refleja una nueva visión de maternidad: madres más independientes, conectadas digitalmente y enfocadas también en su bienestar emocional y personal.
La mamá peruana de hoy: más conectada, independiente y enfocada en sí misma
Especialistas en consumo coinciden en que las madres actuales priorizan regalos que reconozcan su identidad individual y no únicamente su rol dentro del hogar.
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Hoy muchas mamás valoran el tiempo libre, descanso, autocuidado, experiencias familiares, comodidad, tecnología útil, y productos que simplifiquen su rutina diaria.
Además, la experiencia emocional tiene cada vez más peso y regalos como: spas, desayunos especiales, cenas familiares, viajes cortos, gift cards, sesiones de masajes, o productos personalizados, están ganando espacio frente a regalos puramente utilitarios.
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Incluso en redes sociales y foros, muchas personas destacan que el mejor regalo suele ser “algo que mamá realmente usaría para ella misma” o experiencias para compartir en familia.
El consumidor peruano también se ha vuelto más emocional y selectivo.
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Según CAPECE, el 41% de intención de compra para esta campaña se concentra en moda y calzado, seguido por tecnología y bienestar.
La sostenibilidad y personalización también influyen cada vez más en las decisiones de compra.
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¿Por qué las mamás ya no quieren que les regalen electrodomésticos?
Durante años, regalar electrodomésticos fue visto como una forma práctica de ayudar en casa. Sin embargo, muchas madres comenzaron a cuestionar que este tipo de obsequios reforzaba la idea de que su rol estaba exclusivamente ligado al trabajo doméstico.
Hoy existe un cambio generacional y cultural importante. Muchas mamás prefieren regalos que reconozcan su individualidad; les permitan descansar; mejoren su bienestar; o estén relacionados con sus gustos personales.
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Las categorías tradicionales de cocina han perdido protagonismo frente a artículos tecnológicos, bienestar y experiencias. La explicación también tiene un componente emocional. Para muchas mujeres, recibir una olla, licuadora o aspiradora ya no se percibe como un regalo personal, sino como un objeto destinado al trabajo del hogar.
En cambio, productos orientados al autocuidado o entretenimiento transmiten un mensaje distinto “Esto es para ti”. Ese cambio cultural se observa especialmente entre madres jóvenes y urbanas.
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El auge del e-commerce
Además, el auge del ecommerce y redes sociales ha permitido que las personas accedan a nuevas tendencias internacionales donde predominan experiencias, bienestar, gadgets tecnológicos, skincare, fitness, y productos personalizados.
Según estudios internacionales de consumo, la calidad, personalización y experiencia emocional pesan hoy más que el precio del regalo.
Los 10 regalos ideales para la mamá de hoy en Perú
1. Smartwatch o reloj inteligente
Ideal para madres activas que desean monitorear salud, ejercicio y notificaciones.
Precio promedio:
- S/ 180 a S/ 1.200
Muy buscado por su utilidad diaria y funciones de bienestar.
2. Experiencia de spa o masajes
Uno de los regalos con mayor crecimiento en popularidad.
Precio promedio:
- S/ 80 a S/ 350
Las madres priorizan cada vez más el descanso y autocuidado.
3. Audífonos inalámbricos
Prácticos para trabajo, ejercicio o entretenimiento.
Precio promedio:
- S/ 100 a S/ 600
La tecnología aparece entre las categorías con más crecimiento.
4. Productos de skincare y bienestar
Kits faciales, cuidado corporal o belleza.
Precio promedio:
- S/ 70 a S/ 300
Relacionados directamente con autocuidado y bienestar personal.
5. Zapatillas cómodas o calzado ergonómico
El confort se ha vuelto tendencia global.
Precio promedio:
- S/ 150 a S/ 500
El llamado “cloud-walking” o calzado ergonómico lidera búsquedas.
6. Perfumes premium
Siguen siendo clásicos, aunque ahora predominan opciones personalizadas.
Precio promedio:
- S/ 180 a S/ 700
7. Cena, brunch o experiencia gastronómica
Las experiencias compartidas tienen enorme valor emocional.
Precio promedio:
- S/ 100 a S/ 400
8. Cafeteras modernas o máquinas de café
A diferencia de otros electrodomésticos, estos sí son percibidos como artículos de disfrute personal.
Precio promedio:
- S/ 250 a S/ 1.500
9. Joyas minimalistas o personalizadas
Collares con nombres, pulseras o accesorios discretos.
Precio promedio:
- S/ 80 a S/ 600
10. Productos tecnológicos para el hogar personal
Tablets, Kindle o asistentes inteligentes.
Precio promedio:
- S/ 300 a S/ 2.000
La conectividad y comodidad se han convertido en prioridades.
El verdadero valor del regalo: tiempo, emoción y reconocimiento
Más allá del precio, especialistas en consumo coinciden en que el verdadero cambio está en el significado detrás del regalo. Hoy las madres valoran sentirse escuchadas; recibir algo pensado específicamente para ellas; compartir tiempo en familia; y experimentar bienestar.
La tendencia actual muestra un alejamiento progresivo de regalos impersonales o ligados únicamente al hogar. Las nuevas generaciones buscan obsequios que conecten emocionalmente y reconozcan a la madre como persona, más allá de sus responsabilidades familiares.
El Día de la Madre continúa siendo una de las fechas más importantes para las familias peruanas, pero también refleja cómo han evolucionado los roles, prioridades y expectativas de las mujeres en la sociedad actual.
La mamá de hoy ya no solo quiere algo útil. Quiere sentirse valorada, comprendida y reconocida como alguien que también merece tiempo, descanso y bienestar propio.