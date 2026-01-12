Perú

Zaperoko se pronuncia tras explosión en discoteca de Trujillo: “Todos nuestros integrantes están bien”

La agrupación chalaca agradeció el apoyo del público y señaló que el incidente está en evaluación por parte de las autoridades

Explosión en show de Zaperoko
Explosión en show de Zaperoko en Trujillo: orquesta se pronuncia y descarta heridos entre sus integrantes.

El comunicado de la orquesta salsera Zaperoko tras el ataque explosivo ocurrido en una discoteca de Trujillo marcó la primera reacción oficial de la agrupación luego del violento episodio que interrumpió su show y generó pánico entre los asistentes. La orquesta confirmó que todos sus integrantes se encuentran a salvo y que el hecho ya está siendo evaluado por las autoridades competentes.

La madrugada del lunes 12 de enero, alrededor de las 5:00 a. m., una fuerte explosión se registró al interior de la discoteca El Monasterio, ubicada en la urbanización California, en la zona de El Golf, en Trujillo, región La Libertad. En ese momento, la orquesta Zaperoko se encontraba ofreciendo una presentación musical ante decenas de asistentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el instante del estruendo, seguido de gritos, confusión y una evacuación inmediata del local. El temor inicial de los asistentes apuntó a un posible ataque extorsivo, en un contexto de creciente inseguridad en la ciudad.

Comunicado de la orquesta de
Comunicado de la orquesta de salsa Zaperoko tras atentado en Trujillo.

Dos heridos fueron trasladados a clínica

Producto del estallido, dos personas resultaron heridas: Jorge Luis Obeso Dionicio, de 21 años, quien sufrió una lesión en el hombro, e Iván Delgado Cabrera, de 41 años, con un traumatismo encéfalo craneano leve. Ambos fueron auxiliados y trasladados a la clínica Sanna, donde recibieron atención médica.

Uno de los heridos pertenece a la orquesta trujillana Clase A. Su representante explicó que el joven ya había culminado su presentación y permanecía en el local escuchando a Zaperoko cuando ocurrió la explosión. Según su testimonio, el incidente se habría producido por la explosión de un equipo de aire acondicionado ubicado cerca del escenario.

“El cantante ya está en su casa, solo con cortes que fueron saturados en la clínica. No existe extorsión ni para nuestra orquesta ni para el local”, afirmó el vocero.

Discoteca Monasterio en Trujillo. Foto:
Discoteca Monasterio en Trujillo.

Policía investiga causas del incidente

Efectivos de la Policía Nacional y personal de emergencia acudieron al lugar cerca de las 6:00 a. m. para acordonar la zona e iniciar las diligencias. La hipótesis preliminar apunta a una falla eléctrica en el sistema de aire acondicionado, aunque esta versión aún deberá ser confirmada mediante peritajes técnicos.

Las investigaciones continúan para descartar cualquier vínculo con actos extorsivos contra la discoteca o las agrupaciones musicales.

Municipalidad advierte que local operaba sin permiso

Fernando Calderón, representante legal de la Municipalidad de Víctor Larco, informó que la discoteca El Monasterio estaba funcionando sin autorización municipal y que se evalúa su cierre. Además, recordó que el establecimiento, antes conocido como Neok, ya había registrado un antecedente trágico en 2024, cuando una joven murió tras la caída de una luminaria.

Hasta el cierre de esta nota, el local no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.

Explosión en presentación de Zaperoko
Explosión en presentación de Zaperoko en Trujillo.

Zaperoko agradece apoyo y pide esperar información oficial

A través de sus redes sociales, Zaperoko – La Resistencia Salsera del Callao difundió un comunicado en el que confirmó que ninguno de sus integrantes resultó herido y agradeció las muestras de preocupación recibidas.

“Gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta se encuentran bien. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y comentario preguntando por nuestro estado”, señala el pronunciamiento.

La agrupación indicó que el incidente ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades, en coordinación con los organizadores del evento, y reafirmó que siempre priorizan la seguridad de su equipo y del público.

“Seguimos adelante, con fe y responsabilidad”, concluye el comunicado.

Clase A también descarta ataque extorsivo

Por su parte, la orquesta Clase A emitió un pronunciamiento en el que descartó que lo ocurrido haya sido producto de un acto criminal. Según indicaron, todo apunta a un desperfecto técnico en el sistema de aire acondicionado.

La agrupación agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que continuará con sus presentaciones habituales mientras se espera el informe oficial de las autoridades.

