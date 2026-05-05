Perú

Crimen en SJL: sicario asesina a comerciante ferretero dentro de Las Malvinas frente a trabajadores

Imágenes impactantes muestran el momento exacto en que un sicario, haciéndose pasar por cliente, asesina a sangre fría a Antonio Dionisio Maras Flores en su puesto

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Un comerciante ferretero de 60 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por un sicario en el centro comercial Multiplaza de Próceres, en San Juan de Lurigancho. El crimen, que habría sido por negarse a pagar cupos de extorsión, fue captado por las cámaras de seguridad.| Latina Noticias

Un ataque directo acabó con la vida de Antonio Dionisio Maras Flores, un comerciante ferretero de 60 años, dentro del concurrido centro comercial Multiplaza de Próceres, conocido en la zona como Las Malvinas, en San Juan de Lurigancho. Según información recabada por Latina Noticias, un sicario ingresó al local simulando ser un cliente y disparó a quemarropa contra la víctima mientras hablaba por teléfono frente a su stand, provocando su muerte instantánea.

En el material audiovisual se visualiza que el agresor caminó con naturalidad entre los pasillos del centro comercial, como cualquier comprador. Al llegar al puesto de Maras Flores, se dirigió directamente hacia él y le disparó en la cabeza. Tras el ataque, el sicario huyó por una salida lateral hacia la avenida Los Duraznos, evitando la salida principal de la avenida Próceres de la Independencia, donde se encuentra la sede del Escuadrón de Emergencia Este Uno.

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La secuencia quedó registrada por cámaras de videovigilancia, imágenes que, serán fundamentales para identificar al autor material del asesinato. Durante la huida, el atacante amenazó a comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar, generando pánico entre quienes presenciaron la escena poco antes de las ocho de la noche.

Crimen en Las Malvinas de SJL: asesinan a un comerciante ferretero tras amenazas
Crimen en Las Malvinas de SJL: asesinan a un comerciante ferretero tras amenazas| Latina Noticias

Hipóstesis del crimen

Las autoridades no descartan que el hecho estaría vinculado a la extorsión que sufren los comerciantes de la zona. De acuerdo con el citado medio, Antonio Dionisio Maras Flores había manifestado a sus familiares haber recibido amenazas de extorsionadores semanas antes del ataque, quienes exigían el pago de cupos bajo amenaza de muerte. A pesar de estas intimidaciones, la víctima habría optado por no acceder a las demandas, lo que habría desencadenado el violento desenlace.

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El temor se ha expandido entre los comerciantes del emporio, quienes, según los testimonios recogidos, prefieren no hablar abiertamente sobre las extorsiones por miedo a represalias.

“Con tanta delincuencia que hay, ya ni uno mismo está seguro aquí”, señaló una vecina de la zona.

A pesar de la cercanía de una base del Escuadrón de Emergencia Este Uno frente al centro comercial, los vecinos y comerciantes coinciden en que la presencia policial no es constante en las inmediaciones del emporio.

Un comerciante es ejecutado de un disparo en Las Malvinas, SJL
Un comerciante es ejecutado de un disparo en Las Malvinas, SJL | Latina Noticias

La falta de vigilancia ha permitido que los extorsionadores identifiquen posibles blancos en una zona caracterizada por la alta afluencia de público, tanto de día como de noche.

Comerciantes en la mira

El centro comercial Las Malvinas de San Juan de Lurigancho es parte de una extensa zona de negocios, donde operan otros establecimientos como La Cachina del Doce y La Mueblería, además de numerosos vendedores ambulantes y paraderos de mototaxis. La actividad comercial intensa convirtió a este sector en un objetivo para bandas dedicadas a la extorsión y el cobro de cupos.

En lo que va del año, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones, se han registrado aproximadamente ochocientas muertes por arma de fuego en Perú.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad serán claves en la investigación para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los implicados.

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