Mirella Paz rompe el silencio tras dejar Son Tentación y acusa deslealtad de Paula Arias: “Tenía reemplazo”

Mirella Paz habló sobre su polémica salida de Son Tentación, alegando deslealtad por parte de la líder de la orquesta, Paula Arias (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Mirella Paz de la orquesta femenina Son Tentación ha desatado una ola de comentarios y polémica en el ambiente musical y mediático. Tras varios días de especulaciones, la cantante y ex candidata a Miss Perú 2016 decidió pronunciarse abiertamente sobre las razones que la llevaron a dar un paso al costado, señalando directamente a Paula Arias, líder y fundadora de la agrupación, por lo que califica como un acto de deslealtad y falta de comunicación.

La versión de Mirella Paz: promesas incumplidas y reemplazo sin aviso

En entrevistas recientes y a través de comunicados en sus redes sociales, Mirella Paz explicó que su salida no fue una decisión precipitada, sino el resultado de una espera indefinida y la ausencia de respuestas claras por parte de Paula Arias. Paz, quien dejó temporalmente la orquesta en 2025 para dedicarse a la maternidad, aseguró que desde hace meses intentó reincorporarse al grupo, pero solo encontró evasivas y falta de definiciones.

“Me dice que siempre van a estar las puertas abiertas, pero de qué me sirve si no regreso. Necesito trabajar”, declaró la cantante a Trome. Paz relató que, desde que su hijo cumplió tres meses, comenzó a insistir en retomar su actividad profesional. Sin embargo, sus mensajes y llamadas no eran respondidos. “No me contestaba el teléfono. Por presión mediática me contestó y su respuesta fue que siempre voy a ser bienvenida, pero no me daba una fecha”, resaltó.

La situación llegó a un punto crítico cuando Mirella Paz se enteró, a través de terceros, que Son Tentación ya había incorporado a una nueva cantante para cubrir su lugar. “Me duele porque me enteré por terceras personas que ya había una nueva integrante. Me duele porque fue desleal conmigo”, afirmó.

Mirella Paz anuncia su salida de ‘Son Tentación’ y revela el importante motivo: “Situación que no acepto” (Composición) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista subrayó que, a pesar de que Arias tenía reemplazo, la seguían manteniendo en una situación ambigua sin explicaciones ni oportunidades de buscar trabajo en otro sitio. “O sea, no quiere que trabaje, no entiendo cuál era su intención, eso es lo que me duele porque supuestamente es mi amiga”, expresó.

Paz también aclaró que su salida de la orquesta se da sin recibir ningún tipo de pago durante su ausencia y sin una conversación directa que aclare su futuro laboral. “No recibí ni un sol”, puntualizó, desmintiendo cualquier percepción de que existía un acuerdo formal para su reincorporación.

Despedida pública y reacción de los seguidores

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Mirella Paz oficializó su salida de Son Tentación y agradeció por el tiempo compartido. “La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto. En consecuencia, doy por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta. Agradeciendo el tiempo compartido. Me retiro con gratitud por las oportunidades recibidas”, señaló en su mensaje.

La respuesta del público no se hizo esperar. Decenas de mensajes de apoyo y solidaridad inundaron sus redes sociales, muchos de ellos lamentando la falta de empatía de Paula Arias y cuestionando la lógica de mantener a una artista talentosa esperando sin razones claras. “Eso no se hace, ella tiene un bebé que mantener”, “Un poquito de empatía no te caería mal, creo que también eres madre y sabes todo el proceso”, y “Sé que donde vayas vas a brillar, estás para más”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Mirella Paz anuncia oficialmente su salida de la orquesta Son Tentación, citando una condición de espera indefinida que no acepta y que la lleva a buscar nuevos proyectos artísticos (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguidoras y colegas recordaron que otras integrantes de la orquesta, como Suu Rabanal y Angie Chávez, lograron reincorporarse en tiempos razonables tras dar a luz, algo que no ocurrió en el caso de Paz. “Tenía una amistad con Paula, además de trabajar juntas. Me dio mucha tristeza, no la sentí leal de su parte”, insistió la cantante en declaración a El Popular.

Nuevos retos y una mirada hacia el futuro

Lejos de quedarse en la polémica, Mirella Paz ha manifestado su intención de enfocarse en nuevos proyectos personales y musicales. “Todo trabajo es bienvenido, necesito trabajar por mi hijo, por mi familia y por mí misma, pues todos tenemos gastos que atender”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de integrarse a otra agrupación o continuar su carrera como solista.

La artista, que saltó a la fama por desafiar estereotipos en Miss Perú 2016 y luego se consolidó como presentadora y cantante, remarcó la importancia de la resiliencia y la autenticidad en su trayectoria. “No le pondré calificativos ni nada, pero me duele que no haya sido sincera desde el principio conmigo. Y haya sido desleal también, sabiendo que estoy con mi hijo, necesito trabajar”, reflexionó.