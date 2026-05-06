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Que tu mamá te dure muchos años: el chequeo médico que toda mujer adulta debería recibir como regalo en el Día de la Madre

¿Sabías que miles de madres en el Perú postergan su salud por cuidar a sus hijos, por falta de tiempo o por evitar gastos familiares? Un chequeo médico oportuno podría salvar su vida

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Médica examinando a una mujer mayor sentada en camilla, acompañada por un hombre, en sala decorada con globos y cartel de "¡Feliz Día de la Madre!"
Una médica examina a una sonriente mujer mayor mientras un familiar la acompaña en un entorno decorado para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día de la Madre, los regalos suelen centrarse en flores, desayunos o detalles simbólicos. Sin embargo, hay uno que puede marcar una diferencia real y duradera: el acceso a chequeos preventivos que podrían salvar su vida. En el Perú, miles de mujeres —especialmente madres— siguen postergando su salud, muchas veces por priorizar el bienestar de sus hijos o por falta de tiempo.

Las cifras reflejan una realidad preocupante. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), cada cinco horas fallece una mujer por cáncer de cuello uterino en el país, pese a que es una enfermedad altamente prevenible. A esto se suma que menos del 50% de mujeres accede regularmente a controles médicos, lo que evidencia una brecha en la cultura de prevención.

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La salud que las madres postergan

Ser madre implica estar para todos, pero muchas veces eso significa dejarse al final. Especialistas como el ginecólogo especialista, Diego Egoavil, de la Clínica Anglo Americana, coinciden en que es común que las mujeres minimicen síntomas o ignoren señales de alerta como sangrados irregulares, dolor persistente o cambios en el cuerpo.

Este patrón también se repite en otros aspectos. Por ejemplo, en salud visual, un sondeo realizado por Laboratorios Lansier, advierten que más del 50% de madres ha postergado su revisión oftalmológica por priorizar gastos familiares, incluso cuando ya presentan molestias como ardor ocular o visión borrosa.

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Pero el descuido no se limita a la vista o la salud ginecológica: también se observa en la salud mental, donde el estrés, la ansiedad y la sobrecarga emocional suelen normalizarse, así como en la salud bucal y general, donde chequeos básicos como control de presión, glucosa o evaluaciones nutricionales se dejan de lado por falta de tiempo o priorización familiar.

Chequeos clave que recomienda el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) promueve una serie de evaluaciones preventivas que toda mujer adulta debería realizarse de manera periódica. Estos controles permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, cuando las probabilidades de tratamiento son mucho más altas.

1. Salud ginecológica y reproductiva

  • Papanicolaou (Pap): fundamental para detectar lesiones precancerosas en el cuello uterino. Se recomienda desde el inicio de la vida sexual.
  • Prueba de Virus del Papiloma Humano (VPH): clave porque más del 90% de casos de cáncer de cuello uterino está asociado a este virus.
  • Examen clínico ginecológico y ecografía pélvica: ayudan a identificar quistes, miomas u otras alteraciones.

2. Salud mamaria

  • Autoexamen de mamas: debe realizarse mensualmente.
  • Examen clínico por profesional de salud: al menos una vez al año.
  • Mamografía: recomendada a partir de los 40 años o antes si hay antecedentes familiares.

3. Chequeo general

  • Control de presión arterial: para prevenir enfermedades cardiovasculares.
  • Análisis de sangre: incluye glucosa (descartar diabetes), colesterol y triglicéridos.
  • Evaluación de peso y nutrición: clave para prevenir obesidad y enfermedades metabólicas.

4. Salud mental

  • Evaluaciones periódicas para detectar estrés, ansiedad o depresión, condiciones frecuentes en mujeres que asumen múltiples roles.

5. Salud visual

  • Examen oftalmológico anual: incluye medición de presión ocular para prevenir enfermedades como glaucoma y ceguera.

Señales que no se deben ignorar

Ilustración de mujer cansada con ojeras sentada frente a un desayuno de huevos fritos, aguacate, bistec, frutos secos y vaso de agua
Una mujer exhausta con ojeras se sienta frente a un desayuno compuesto por huevos, aguacate, bistec y frutos secos, evidenciando el impacto del cansancio en las rutinas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo suele dar advertencias que muchas veces se normalizan:

  • Dolor persistente en cualquier parte del cuerpo
  • Cansancio extremo o fatiga constante sin causa aparente
  • Cambios de peso bruscos (subida o baja sin explicación)
  • Dolor de cabeza frecuente o intenso
  • Mareos o desmayos
  • Palpitaciones o falta de aire
  • Problemas digestivos recurrentes (dolor abdominal, estreñimiento o diarrea persistente)
  • Alteraciones del sueño
  • Cambios en la piel (manchas, heridas que no cicatrizan)
  • Dolor o presión en el pecho
  • Además de: sangrados fuera de lo habitual, flujo anormal, cambios en las mamas y visión borrosa

Los especialistas advierten que estos síntomas requieren evaluación médica y no deben minimizarse.

Más allá del chequeo: hábitos que salvan

Además de los controles médicos, el Minsa enfatiza la importancia de hábitos básicos:

  • Dormir adecuadamente
  • Mantener una alimentación equilibrada
  • Realizar al menos 20 minutos de actividad física diaria
  • Evitar la automedicación

Estas acciones, aunque simples, tienen un impacto directo en la salud a largo plazo.

Un regalo que sí transforma

Incentivar a una madre a realizarse un chequeo médico, acompañarla a una cita o incluso regalarle un paquete de evaluaciones preventivas puede ser un gesto mucho más significativo que cualquier obsequio material.

Cuidar la salud de una madre no solo mejora su calidad de vida, sino que también impacta en toda la familia. Porque cuando una madre se cuida, cuida también a quienes la rodean.

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