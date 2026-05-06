Colombianos gastarán más en el Día de la Madre en 2026 y estas serán las sorpresas más buscadas

El Día de la Madre en Colombia moviliza al 94% de la población, consolidándose como una de las fechas más celebradas del año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, pocas fechas logran mover tanto las emociones familiares y el comercio como el Día de la Madre. A medida que se acerca la celebración, los hogares comienzan a organizar reuniones, buscar regalos y ajustar presupuestos para una jornada que, con los años, ha ganado aún más peso dentro del calendario social y económico del país.

2026 no fue la excepción. Una encuesta divulgada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) confirmó que el entusiasmo alrededor de esta fecha continúa creciendo, el 94% de los colombianos aseguró que celebrará el Día de la Madre este año, una cifra que refleja un aumento de nueve puntos porcentuales frente a los niveles reportados en 2023.

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El presupuesto para regalos del Día de la Madre aumenta en 2026, con el 34% de los encuestados destinando entre $200.000 y $300.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detrás de ese comportamiento no solo hay tradición. También aparece un consumidor dispuesto a destinar más dinero para sorprender a mamá. Según el estudio, una parte importante de los encuestados planea invertir entre 200.000 y 300.000 pesos en regalos o experiencias, consolidando una tendencia de mayor gasto en comparación con años anteriores.

Desde Fenalco explicaron que este comportamiento ratifica la fuerza comercial de esta temporada. “Esto confirma que con el pasar de los años esta fecha se posiciona como una de las más importantes para las familias y el comercio colombiano”, señaló el gremio al presentar los resultados.

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Al revisar en detalle el presupuesto de los compradores, el informe muestra que el 34% proyecta gastar entre $200.000 y $300.000. Otro 30% destinará entre $100.000 y $200.000, mientras que el 28% aseguró que su inversión superará los $300.000. Solo un 8% indicó que planea compras inferiores a los $100.000. La cifra más llamativa aparece precisamente en quienes superarán los $300.000, ya que este segmento creció frente al año pasado, una señal que para el comercio refleja una mayor disposición de consumo pese a los retos económicos que enfrentan muchos hogares.

Pero más allá del valor invertido, el estudio deja ver un cambio interesante en la manera de homenajear a las madres. Hoy, para muchos colombianos, el regalo ideal ya no necesariamente está dentro de una caja. El plan favorito para esta celebración será compartir una comida especial. Almuerzos y cenas lideran la lista de preferencias con un 28%, convirtiéndose en la opción más elegida para esta fecha. En segundo lugar aparecen prendas de vestir, calzado y accesorios, con un 24%.

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El 28% de los colombianos prefiere invertir más de $300.000 en obsequios, reflejando mayor capacidad de gasto pese a retos económicos - crédito Colprensa

Más abajo figuran otros detalles como productos de belleza, perfumería, cosméticos o experiencias de spa, con una participación del 16%. También aparecen bonos, dinero en efectivo y otros regalos personalizados. En la lista también entran viajes, libros, membresías de gimnasio y otros detalles especiales. Incluso artículos tecnológicos como celulares o televisores siguen teniendo espacio, aunque con menor participación frente a años anteriores.

Para Jaime Alberto Cabal, estos resultados permiten anticipar una temporada positiva para el sector comercial. “El Día de la Madre es una de las fechas más significativas para el comercio, y este año esperamos un crecimiento cercano a 20% en las ventas, impulsado por una mayor disposición de gasto de los hogares y el dinamismo propio de esta temporada”, recalcó Cabal.

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Los hábitos de compra también ofrecen pistas sobre cómo se comporta el consumidor colombiano. El 45% de los encuestados aseguró que compra los regalos durante la semana previa a la celebración, lo que concentra gran parte del movimiento comercial en los días inmediatamente anteriores.

Un 25% prefiere planear con más anticipación y realiza sus compras con más de ocho días de margen. Mientras tanto, el 30% mantiene la costumbre de dejar todo para última hora, comprando el día anterior o incluso el mismo día del festejo.

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Las comidas especiales, como almuerzos y cenas, lideran como el regalo favorito para celebrar el Día de la Madre en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando llega el momento de elegir qué regalar, muchos prefieren evitar errores. El 31% reconoció que opta por preguntarle directamente a mamá qué desea recibir. Otros buscan ideas navegando por internet y redes sociales, recorriendo centros comerciales o consultando con familiares.

En cuanto a los canales de compra, las tiendas especializadas siguen liderando la preferencia de los colombianos. Sin embargo, el comercio digital continúa ganando terreno, mostrando que la comodidad y la rapidez pesan cada vez más en la decisión de compra.

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