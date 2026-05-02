Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

La incorporación de José Domingo Pérez al equipo de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez Palomino mediante su cuenta de X dio la bienvenida a Pérez para la reforma de justicia y la lucha anticorrupción.

La campaña presidencial de Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, ha dado un giro estratégico en la fase decisiva de las elecciones generales 2026. El candidato, quien aspira a capitalizar el creciente descontento hacia Keiko Fujimori, anunció la incorporación del exfiscal José Domingo Pérez a sus filas, una jugada que busca apelar al sector del electorado históricamente reticente al fujimorismo y ampliar su base hacia la segunda vuelta.

Esta decisión responde a la necesidad de consolidar alianzas que permitan enfrentar con mayor solidez el balotaje programado para el 7 de junio. Por ello muchos expertos en materia política aseguran que la jugada está en llevar a quien solicitó más de 400 días de prisión contra la lideresa del fujimorismo.

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Roberto Sánchez y su estrategia para la segunda vuelta

El movimiento de Sánchez ocurre en un escenario político marcado por una alta fragmentación. Las cifras oficiales del conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) posicionan a Keiko Fujimori en primer lugar con cerca del 17% de los votos, mientras que Roberto Sánchez ocupa el segundo puesto con poco más del 12%. En tercer lugar, sigue Rafael López Aliaga quien ahora centra sus fuerzas en solicitar elecciones complementarias que se le fueron denegadas en varios momentos por el Jurado Nacional de Elecciones.

FF.AA. y elecciones: partido de Roberto Sánchez expresa preocupación por seguridad electoral

La presencia de José Domingo Pérez en la campaña de Juntos por el Perú representa un mensaje directo al electorado crítico del fujimorismo. Pérez, conocido por su papel en las investigaciones por corrupción durante el caso Lava Jato, se ha convertido en una figura emblemática para quienes exigen transparencia y justicia. Al anunciar su incorporación, Sánchez enfatizó la importancia de “sumar consensos amplios y construir una mayoría social capaz de garantizar un rumbo alternativo al continuismo”.

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El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Cabe mencionar que, ningún candidato logró superar el umbral necesario para evitar una segunda vuelta, lo que ha obligado a los contendientes a buscar nuevas alianzas y reconfigurar sus estrategias, tal como reportó Latina Noticias.

Agradecimiento a los votos rurales

Durante un acto en la sede central de su partido en Lima, Roberto Sánchez agradeció el respaldo de las zonas rurales y altoandinas, sectores donde su candidatura ha obtenido un apoyo relevante. “Lo recibo con bastante serenidad, pero también con gratitud, porque es el pueblo que hoy ha expresado este respaldo que la metodología de boca de urnas refiere, nos pone en segunda vuelta. No tenemos temor a nada”, declaró el candidato en un escenario claro donde ONPE sigue actualizando sus resultados al 97.449%. En ese contexto, la alianza con Pérez tiene el objetivo de reforzar el perfil ético de la campaña y, al mismo tiempo, disputar el voto urbano y de clases medias que históricamente han mostrado desconfianza hacia el fujimorismo.

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Las encuestas previas al anuncio de la alianza mostraban a Keiko Fujimori con una intención de voto consolidada en Lima, el norte del país y también en gran parte de la Amazonía peruana. Sin embargo, el llamado “antivoto” fujimorista persiste como un factor determinante. De acuerdo de Latina, alrededor del 30% del electorado manifestó rechazo a la candidatura de Fujimori, lo que configura un terreno fértil para que la estrategia de Sánchez busque captar a ese segmento. El propio candidato no ha descartado formar coaliciones con otros líderes de izquierda como Jorge Nieto, Mesías Guerrava, Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello, con miras a fortalecer su posición en la segunda vuelta.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

La trayectoria de José Domingo Pérez

La trayectoria de José Domingo Pérez como fiscal en casos emblemáticos de corrupción lo ha convertido en un referente para los sectores que demandan una reforma profunda de la justicia y el sistema político peruano. Su vinculación con la campaña de Juntos por el Perú refuerza la narrativa de lucha contra la impunidad y apunta a movilizar a los votantes indecisos y a quienes exigen un cambio de rumbo institucional.

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“Evaluaremos con claridad y diremos con total responsabilidad qué planteamiento le hacemos al país y a las fuerzas políticas”, ha señalado Roberto Sánchez. En este contexto, el equipo de Juntos por el Perú se prepara para una fase de reflexión estratégica, donde las decisiones sobre alianzas y sumas de figuras públicas resultan determinantes para ampliar su base de apoyo.

De ganar las elecciones presidenciales, Roberto Sánchez anunció que José Domingo Pérez sería el titular del MINJUS.

Más de 27 millones de peruanos participaron en estos comicios, en medio de una coyuntura de elevada volatilidad y tras una década marcada por la inestabilidad política, con ocho presidentes en diez años. La segunda vuelta se presenta como un nuevo capítulo en la disputa por el poder, donde el “antivoto” y la capacidad de articular una coalición amplia pueden definir el resultado.

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Mientras tanto, tanto Sánchez como Fujimori intensifican sus campañas con la mira puesta en capturar el apoyo de los indecisos y quienes optaron por opciones alternativas en la primera vuelta. La inclusión de José Domingo Pérez en el equipo de Juntos por el Perú marca un punto de inflexión en la campaña y abre la puerta a nuevas alianzas en la recta final del proceso electoral.