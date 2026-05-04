Choque de gremios: CCL enfrenta a Confiep por rechazar el supuesto fraude en la primera vuelta electoral

La Cámara de Comercio de Lima advierte sobre las graves consecuencias para la democracia y economía nacional tras las irregularidades en la primera vuelta electoral.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) sobre la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril.

En el mensaje, la CCL afirmó que no comparte la postura de la Confiep, señalando que esta no refleja la verdadera dimensión de los hechos ocurridos durante el proceso electoral. El gremio empresarial convocó al sector privado a actuar con unidad y cohesión ante el contexto que enfrenta el país.

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Hasta el momento, los resultados colocan a Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta, dejando atrás a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Es preciso mencionar que el recientemente reemplazado expresidente de la CCL, Roberto de la Tore Aguayo, postuló como candidato a diputado por este último.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reitera sus denuncias de un presunto fraude electoral en la región de Junín y cuestiona los resultados que benefician a Keiko Fujimori, asegurando que "no se gana con trafa".

La CCL rechaza la postura de la Confiep y exige unidad empresarial

En el comunicado, la CCL calificó de inaceptable relativizar que aproximadamente 500.000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto, hecho que atribuyó a fallas directas del Estado peruano.

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Recordó que este derecho, consagrado en el artículo 31° de la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones, constituye un pilar fundamental de la democracia y que su vulneración puede afectar la composición de los órganos de representación política, incluidos el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La organización precisó que el pronunciamiento no busca favorecer ni perjudicar a ningún candidato, sino resguardar la democracia y asegurar que los resultados reflejen la voluntad ciudadana, según el artículo 176° de la Constitución.

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El sector privado insta al Jurado Nacional de Elecciones a aclarar las irregularidades electorales y fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia. REUTERS/Angela Ponce

Proyectos paralizados y advertencia sobre las inversiones en el país

El gremio privado empresarial aseveró que minimizar la gravedad de estos hechos debilita la confianza en el sistema electoral y pone en riesgo la legitimidad del proceso, con consecuencias directas sobre la inversión y la economía.

Según la CCL, varios proyectos permanecen paralizados y capitales de importancia evalúan su salida del país ante la incertidumbre entre el 7 de junio y el 28 de julio.

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El comunicado concluye con un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que adopte medidas inmediatas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido y corregir las deficiencias detectadas el 13 de abril, reforzando la supervisión y garantizando la transparencia en el conteo de votos.

Confiep: sin pruebas de fraude, pero con críticas a la ONPE

En una entrevista emitida en el programa Punto Final de Latina, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, sostuvo que no existen pruebas que permitan afirmar la existencia de un “fraude electoral” en la primera vuelta de los comicios.

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“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Han habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, declaró Zapata Ríos.

Confiep rechaza la hipótesis de fraude electoral en la primera vuelta, pero critica la gestión y transparencia de la ONPE en el proceso electoral peruano.

El titular de la Confiep también criticó la labor de la ONPE, especialmente por los retrasos en la apertura de las mesas de votación, y pidió mayor transparencia, sugiriendo que el organismo electoral debería informar a la ciudadanía con mayor frecuencia para mantener la confianza.

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Además, respaldó la decisión del JNE de realizar una auditoría informática integral con expertos nacionales e internacionales para disipar dudas sobre el proceso y llamó a los sectores políticos a mantener la calma y evitar declaraciones que eleven la tensión.