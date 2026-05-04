América Latina

Chile: amplio rechazo a los dichos de político peruano que llamó a recuperar tierras “por la vía diplomática o armada”

Antauro Humala, aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez, afirmó: “Como nacionalista que soy yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica”

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Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez
Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

Un rechazo transversal provocaron las recientes declaraciones de Antauro Humala, aliado político del candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, quien aseguró que de ganar su candidato y “como nacionalista que soy”, impulsarán la recuperación de territorios perdidos con Chile en la Guerra de Pacífico (1879-1883).

“El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica, por la vía diplomática o por la vía armada“, afirmó en entrevista con el diario Perú 21 el hermano del expresidente Ollanta Humala, actualmente en prisión tras ser condenado a 15 años por el delito de lavado de activos.

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De paso, Antauro Humala indicó que de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados firmados entre ambos países, haciendo alusión al tratado de Ancón y el tratado de Lima de 1929, acuerdos que marcaron los actuales límites fronterizos entre ambos países tras la guerra.

Humala también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores, afirmando que mantendría dicho litigio pendiente.

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Cabe recordar que el balotaje en Perú está programado para el 17 de junio próximo, y según las encuestas, Roberto Sánchez aparece como el candidato que más seguro para enfrentar a Keiko Fujimori.

El líder libertario, Johannes Kaiser, hizo un llamado a “no tomar a la ligera a este animal”.
El líder libertario, Johannes Kaiser, hizo un llamado a “no tomar a la ligera a este animal”.

Repudio transversal

Las declaraciones de Humala, líder radical de izquierda y quien fuera condenado por homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas tras el denominado “Andahuaylazo” -hecho que provocó la muerte de cuatro policías en 2005-, gatillaron un amplio rechazo en el país y uno de los primeros en salir al ruedo fue el diputado y líder libertario, Johannes Kaiser, quien llamó a “no tomar a la ligera a este animal”.

"Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad”, afirmó Kaiser mediante una publicación en su cuenta de X.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Stephan Schubert (PR), indicó que los dichos de Humala “no responden a la realidad de nuestros países (…) hoy tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto”, según consignó BioBíoChile.

De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien fustigó estas “declaraciones populistas, enfermizas y excesivas” y recordó que los límites territoriales entre ambas naciones están más que claros.

Finalmente, y desde la otra vereda política, la diputada Nathalie Castillo (PC) afirmó que las declaraciones “osadas” y populistas” de Humala “tensionan de manera innecesaria las relaciones entre países vecinos”.

El propio Roberto Sánchez salió al paso de las declaraciones de Humala afirmando que “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía".
El propio Roberto Sánchez salió al paso de las declaraciones de Humala afirmando que “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía".

Sin embargo, quien lapidó las aspiraciones de Humala fue el propio candidato presidencial Roberto Sánchez, quien mediante su cuenta de X afirmó que las declaraciones de Humala son de su exclusiva responsabilidad y “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

“En el gobierno del Pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”, remató el candidato presidencial.

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