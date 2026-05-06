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Perú y estos tres países de América Latina brillan entre los mejores nuevos restaurantes del mundo 2026

Una selección editorial reconoce propuestas gastronómicas de Perú, Brasil, Argentina y México, resaltando la innovación y la autenticidad en la escena culinaria regional, con un enfoque en técnicas contemporáneas y productos de cercanía

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Collage con dos platos gourmet detallados y dos vistas de interiores de restaurantes modernos, uno con mesas iluminadas y otro con comensales
Platos innovadores y ambientes sofisticados que reflejan la excelencia de la gastronomía peruana, reconocida en la prestigiosa Hot List 2026 de Condé Nast Traveller por su fusión de tradición y creatividad. (Composición: Infobae Perú)

Perú vuelve a destacar en la escena gastronómica mundial con su presencia en la Hot List 2026 de Condé Nast Traveller, donde también figuran restaurantes de Brasil, Argentina y México. En esta edición, la revista incluyó 35 propuestas culinarias de todo el mundo, consolidando a América Latina como una de las regiones más innovadoras y reconocidas por su capacidad para combinar tradición, identidad y creatividad en cada plato.

La importancia de la selección trasciende un mero ranking: según Condé Nast Traveller, cada uno de estos restaurantes redefine el acto de comer fuera de casa, convirtiendo la experiencia culinaria en motivo suficiente para organizar un viaje. Entre ceviches reinventados, fusiones inesperadas de ingredientes autóctonos y técnicas forjadas en diversas escuelas gastronómicas, la región sudamericana resalta por su diversidad y creatividad, consolidando cuatro representantes en la lista anual de la publicación.

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Dentro del grupo distinguido, una de las tendencias más evidentes es la preferencia por espacios íntimos y gastronómicamente arraigados en la tradición local, combinados con un renovado interés en productores de cercanía y técnicas foráneas aplicadas al recetario regional. Un dato decisivo que diferencia a la Hot List de 2026 es el énfasis en locales de mediano y pequeño formato: Madame Olympe, en Río de Janeiro, por ejemplo, opera con tan solo 24 asientos, privilegiando una experiencia personalizada, según detalló la revista.

La Perlita en Lima revive clásicos de la cocina peruana

En la capital de Perú, La Perlita se posicionó como el local más buscado del momento. Emplazado en un edificio tradicional de paredes encaladas y suelos de madera envejecida, el restaurante liderado por un ambiente desenfadado resalta por su carta que recupera clásicos peruanos desde la nostalgia.

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La Hot List 2026 de Condé Nast Traveler incluye a La Perlita como uno de los restaurantes nuevos más destacados del mundo. (Composición: Infobae / Andina)
La Hot List 2026 de Condé Nast Traveler incluye a La Perlita como uno de los restaurantes nuevos más destacados del mundo. (Composición: Infobae / Andina)

El menú de La Perlita incluye un tiradito cítrico de jugosas lenguas de erizo y pejerrey, un ceviche cubierto de rocoto rojo y una caigua rellena de carne estofada. Este vegetal, a medio camino entre el pepino y el pimiento, aparece flotando en un caldo que, según la reseña de Condé Nast Traveller, invita a disfrutar cada cucharada. Por las noches, la atmósfera cambia: el piano suena y los comensales convierten la taberna en pista de baile, reafirmando la experiencia integradora que caracteriza al local limeño.

La publicación enfatiza que La Perlita es símbolo de una tendencia clave de la Hot List: el regreso a las raíces y la reinterpretación contemporánea del recetario tradicional. Esta apuesta ha logrado transformar el restaurante en referencia obligada y en uno de los destinos gastronómicos más recomendados del continente.

Madame Olympe marca el regreso de la alta cocina en Río de Janeiro

En el corazón del barrio Leblon de Río de Janeiro, Madame Olympe marca el regreso a la alta cocina de Claude Troisgros, legado de la dinastía francesa Troisgros, y la consolidación de la chef Jessica Trindade como responsable principal de la cocina tras veinte años trabajando con el maestro.

Pared de madera con letrero de neón 'Madame Olympe'. Una ventana muestra chefs en la cocina. A la izquierda, un nicho con fotos y objetos; a la derecha, una lámpara
Madame Olympe en Leblon, Río de Janeiro, marca el regreso a la alta cocina de Claude Troisgros y consolida a la chef Jessica Trindade como responsable principal de la cocina. (Fuente: Condé Nast Traveler)

Con solo 24 plazas disponibles, la sala enfatiza el carácter íntimo y relajado, donde ejecutivos trajeados se mezclan con comensales vestidos de forma casual. La carta de ocho platos articula productos brasileños —provenientes de pequeños agricultores locales, como la reconocida Fátima— con técnicas culinarias francesas. Ejemplos destacados incluyen el baba ganoush de berenjena escarlata, la confitura de anacardos y la versión brasileña del clásico trou normand: sorbete de manzana frío empapado en cachaça y servido con vino espumoso local.

Condé Nast Traveller subraya que este restaurante incorpora otra tendencia distintiva de la Hot List: el diálogo entre culturas culinarias y la reinterpretación del producto local, sin perder el refinamiento en la técnica.

Caprichito en Buenos Aires revaloriza la cocina italoargentina tradicional

La propuesta argentina seleccionada, Caprichito, se distingue por devolver el foco a la comida abundante, familiar y reconfortante. Abierto en octubre de 2025 en Palermo Hollywood, el local —con capacidad para 85 personas, iluminación baja y cortinas que resguardan la intimidad— evoca el espíritu del clásico club de cenas porteño.

Primer plano de dos personas sosteniendo menús rosados de 'Caprichito' en una mesa exterior con un plato de frituras, copas de vino y champán
Clientes disfrutan de la atmósfera íntima y la comida reconfortante en Caprichito, la nueva propuesta que revive el espíritu de los clubes de cena en Palermo Hollywood. (Fuente: Condé Nast Traveler)

Caprichito fue fundado por las hermanas Santoro, también responsables de la reconocida pizzería Ti Amo, y su menú trasciende la pizza, aunque sin abandonar el ADN italoargentino. Bajo la supervisión del chef y carnicero Emiliano Belardinelli, la cocina rinde homenaje a los sabores caseros: pollo a la parmesana a la milanesa, lasaña de ragú cocido a fuego lento, albóndigas con ricotta y vitel toné. En palabras de la reseña del medio, el restaurante logra equilibrar la “devoción inmortal de Buenos Aires por sus raíces italianas” con los anhelos gastronómicos actuales del público.

La mecánica de club de cenas, donde la velada puede extenderse hasta el cierre, contribuye a una atmósfera donde la nostalgia y la generosidad en la porción adquieren protagonismo central en la experiencia.

Esca en Ciudad de México fusiona cocina italiana y producto marino local

El cuarto exponente latinoamericano destacado es Esca, situado en una casona luminosa en el corazón de la colonia Roma en Ciudad de México. Inaugurado en agosto pasado, el restaurante ha ganado reconocimiento por traducir la frescura de las costas italianas al contexto mexicano, “dejando que el producto fresco hable por sí mismo”, en palabras del chef Tobias Petzold.

Mesas redondas de madera y sillas con cojines blancos en un patio exterior, rodeadas de abundante vegetación verde en el restaurante Esca
El ambiente exterior de Esca, un reconocido restaurante en la Colonia Roma, Ciudad de México, que fusiona la frescura italiana con el contexto mexicano. (Fuente: Condé Nast Traveler)

La carta principal privilegia los sabores marinos y las preparaciones crudas: atún en conserva, pastas y ventresca de atún de aleta azul con berenjena ahumada y cebolla confitada. Junto con el dueño Rolly Pavia, Petzold presenta una propuesta clara de fusión entre ingredientes locales y tradiciones italianas. La transformación del ambiente es evidente desde las 18 horas, cuando el bar abre sus puertas y la carta de cócteles refuerza la temática marinera.

Condé Nast Traveller destaca la capacidad de Esca para crear una experiencia donde la calidad del producto y la intervención mínima del chef se convierten en eje central del menú, dentro de un espacio que invita tanto a comidas como a cenas prolongadas.

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