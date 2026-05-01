Perú

No es la gastronomía: ¿Qué genera verdaderamente orgullo entre los peruanos?

Un reciente estudio revela que mejorar los ingresos por trabajo o emprendimiento (37%) es la meta principal de los peruanos, incluso por encima de priorizar el cuidado de la salud física y mental (8%)

Guardar
grulla - origami
Especialistas enfatizan que salir, conversar y conectar son acciones esenciales para superar la crisis de salud mental y fortalecer la cohesión social en Perú.

La ansiedad y los problemas de salud mental se han convertido en la segunda causa de incapacidad en el Perú y afectan especialmente a los jóvenes, según la OECD (2025). Este panorama repercute en la vida diaria de millones de personas, debilitando la confianza social y el sentido de comunidad.

Apenas el 7% de los peruanos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores 2025, y solo el 1% confía en alguien que conoce por primera vez.

PUBLICIDAD

El aislamiento también se refleja en los hábitos cotidianos: los peruanos pasan más de cinco horas al día frente a dispositivos móviles y apenas 90 minutos en interacción directa con otras personas.

En este contexto, las relaciones interpersonales —clave para el bienestar y el apoyo mutuo— se ven afectadas por la incertidumbre. “Muchos peruanos están encerrados en temores e incertidumbre, pero es posible salir de esa cueva”, señala el psicólogo social Jorge Yamamoto.

PUBLICIDAD

Resultados de un estudio sobre autoestima y orgullo nacional

Un estudio urbano nacional, dirigido por Yamamoto e impulsado por Mallplaza e Ipsos, identificó los factores que generan orgullo entre los peruanos y cómo estos pueden potenciarse en espacios cotidianos para promover interacciones más positivas.

Mallplaza
La intervención urbana 'The Cloud Swings' llega a centros comerciales de Lima para promover la confianza y el encuentro interpersonal entre desconocidos.

La encuesta, realizada a 1.003 personas en distintas ciudades, revela que la autoestima colectiva se construye principalmente en el trabajo, la perseverancia y la lucha (53%). También destacan la honestidad y la responsabilidad (25%), la familia (22%), la ayuda mutua amable (14%) y el orgullo por el país (5%).

El informe destaca que, pese a la incertidumbre y el aislamiento, existe una fuerte disposición a mejorar. Entre las metas más mencionadas figuran mejorar los ingresos por trabajo o emprendimiento (37%), fortalecer el carácter y la tolerancia (18%), mejorar la disciplina y la organización (13%) y cuidar la salud física y mental (8%).

Propuestas para reconstruir vínculos y confianza

El estudio señala que reconocer las propias fortalezas eleva la seguridad y la percepción de futuro, ayudando a reducir la ansiedad y la depresión. Cuando este proceso se da en colectivo, puede transformar la manera en que los peruanos se relacionan y miran hacia adelante.

Jorge Yamamoto
La ansiedad y los problemas de salud mental ya son la segunda causa de incapacidad en Perú, afectando principalmente a jóvenes en todo el país.

Claudia Aller, especialista en psicología social, afirma que la reconstrucción de vínculos puede empezar desde lo cotidiano.

“Necesitamos salir de nuestras burbujas y volver a encontrarnos. Generar espacios donde las personas puedan coincidir y conversar es clave para reconstruir la confianza desde lo humano”, dice. Parques y centros comerciales pueden facilitar estos encuentros y ayudar a recomponer la confianza.

Espacios urbanos para la interacción positiva

Mallplaza, en respuesta a estos hallazgos, presenta en Perú la intervención urbana “The Cloud Swings”, implementada previamente en ciudades como Toronto, Abu Dhabi, Barcelona y Sydney.

Esta propuesta busca transformar espacios urbanos en puntos de encuentro y diálogo. La instalación consiste en estructuras con columpios para dos personas que, al usarse simultáneamente, activan un sistema de iluminación. El acceso es gratuito y estará disponible en las sedes de Mallplaza en Angamos, Bellavista y Comas.

“El mensaje es claro: cuando dos personas se conectan, no solo se iluminan ellos, nos iluminamos todos. Salgamos a conversar, salgamos a conectar. Salir es vivir”, concluye el estudio.

Temas Relacionados

managementtrabajosalud mentalMallplazaperu-economia

Más Noticias

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el viernes 1 de mayo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el viernes 1 de mayo

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

El chico reality vivió un momento de crisis y pidió a sus compañeros ser nominado tras la emisión de mensajes comprometidos con la bailarina en vivo.

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Furgoneta descontrolada cae sobre viviendas en San Juan de Lurigancho y revive temor en zona de Jicamarca

El accidente no dejó heridos, pero tres casas resultaron destruidas en la parte alta del distrito, donde los vecinos denuncian que los siniestros se repiten y exigen medidas a las autoridades

Furgoneta descontrolada cae sobre viviendas en San Juan de Lurigancho y revive temor en zona de Jicamarca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

DEPORTES

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio económico que ganó

Ignacio Buse cae de forma estrepitosa ante Alejandro Tabilo, verdugo habitual en el circuito, y se despide de Aix-en-Provence

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Mundialito de El Porvenir: los problemas que se produjeron en el desarrollo de la final del 2025