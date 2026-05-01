No es la gastronomía: ¿Qué genera verdaderamente orgullo entre los peruanos?

Especialistas enfatizan que salir, conversar y conectar son acciones esenciales para superar la crisis de salud mental y fortalecer la cohesión social en Perú.

La ansiedad y los problemas de salud mental se han convertido en la segunda causa de incapacidad en el Perú y afectan especialmente a los jóvenes, según la OECD (2025). Este panorama repercute en la vida diaria de millones de personas, debilitando la confianza social y el sentido de comunidad.

Apenas el 7% de los peruanos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores 2025, y solo el 1% confía en alguien que conoce por primera vez.

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El aislamiento también se refleja en los hábitos cotidianos: los peruanos pasan más de cinco horas al día frente a dispositivos móviles y apenas 90 minutos en interacción directa con otras personas.

En este contexto, las relaciones interpersonales —clave para el bienestar y el apoyo mutuo— se ven afectadas por la incertidumbre. “Muchos peruanos están encerrados en temores e incertidumbre, pero es posible salir de esa cueva”, señala el psicólogo social Jorge Yamamoto.

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Resultados de un estudio sobre autoestima y orgullo nacional

Un estudio urbano nacional, dirigido por Yamamoto e impulsado por Mallplaza e Ipsos, identificó los factores que generan orgullo entre los peruanos y cómo estos pueden potenciarse en espacios cotidianos para promover interacciones más positivas.

La intervención urbana 'The Cloud Swings' llega a centros comerciales de Lima para promover la confianza y el encuentro interpersonal entre desconocidos.

La encuesta, realizada a 1.003 personas en distintas ciudades, revela que la autoestima colectiva se construye principalmente en el trabajo, la perseverancia y la lucha (53%). También destacan la honestidad y la responsabilidad (25%), la familia (22%), la ayuda mutua amable (14%) y el orgullo por el país (5%).

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El informe destaca que, pese a la incertidumbre y el aislamiento, existe una fuerte disposición a mejorar. Entre las metas más mencionadas figuran mejorar los ingresos por trabajo o emprendimiento (37%), fortalecer el carácter y la tolerancia (18%), mejorar la disciplina y la organización (13%) y cuidar la salud física y mental (8%).

Propuestas para reconstruir vínculos y confianza

El estudio señala que reconocer las propias fortalezas eleva la seguridad y la percepción de futuro, ayudando a reducir la ansiedad y la depresión. Cuando este proceso se da en colectivo, puede transformar la manera en que los peruanos se relacionan y miran hacia adelante.

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La ansiedad y los problemas de salud mental ya son la segunda causa de incapacidad en Perú, afectando principalmente a jóvenes en todo el país.

Claudia Aller, especialista en psicología social, afirma que la reconstrucción de vínculos puede empezar desde lo cotidiano.

“Necesitamos salir de nuestras burbujas y volver a encontrarnos. Generar espacios donde las personas puedan coincidir y conversar es clave para reconstruir la confianza desde lo humano”, dice. Parques y centros comerciales pueden facilitar estos encuentros y ayudar a recomponer la confianza.

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Espacios urbanos para la interacción positiva

Mallplaza, en respuesta a estos hallazgos, presenta en Perú la intervención urbana “The Cloud Swings”, implementada previamente en ciudades como Toronto, Abu Dhabi, Barcelona y Sydney.

Esta propuesta busca transformar espacios urbanos en puntos de encuentro y diálogo. La instalación consiste en estructuras con columpios para dos personas que, al usarse simultáneamente, activan un sistema de iluminación. El acceso es gratuito y estará disponible en las sedes de Mallplaza en Angamos, Bellavista y Comas.

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“El mensaje es claro: cuando dos personas se conectan, no solo se iluminan ellos, nos iluminamos todos. Salgamos a conversar, salgamos a conectar. Salir es vivir”, concluye el estudio.