Horario especial del Metropolitano, Línea 1 y corredores complementarios este feriado 1 de mayo por el Día del Trabajador

Horario especial en el transporte público de Lima y Callao por el Día del Trabajador| Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció un horario especial para los servicios de transporte público durante el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador. La medida busca garantizar el desplazamiento de los ciudadanos ante la reducción de actividades laborales en la ciudad.

La ATU detalló que el servicio de transporte regular funcionará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, ajustándose a la demanda de usuarios. Por su parte, los taxis autorizados tendrán operación continua durante las 24 horas del día, sin modificaciones respecto a un día habitual.

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Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

Horarios especiales

Los corredores complementarios atenderán a los pasajeros desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, manteniendo sus rutas y frecuencias habituales.

El servicio Aerodirecto también seguirá sus horarios y trayectos regulares.

Respecto al sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao abrirá sus puertas a las 5:30 de la mañana y cerrará a las 10:00 de la noche, con una frecuencia de trenes de entre seis y quince minutos, en función de la franja horaria.

La Línea 2 del Metro continuará su operación de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche, sin cambios respecto a otros días.

En el caso del Metropolitano , los servicios regulares A, B y C estarán disponibles desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. El servicio Expreso 5 funcionará desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los buses alimentadores continuarán operando hasta las 11:00 de la noche, facilitando la conexión entre las estaciones principales y los barrios periféricos.

El servicio Lechucero mantendrá su horario habitual los días viernes y sábado, circulando desde las 11:30 de la noche hasta las 4:00 de la mañana, permitiendo la movilidad de quienes requieren desplazarse durante la madrugada.

La ATU recomendó a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación y efectuar la recarga de tarjetas antes de iniciar sus recorridos. Además, la entidad exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en la movilidad durante el feriado.

Líneas 3 y 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/ATU)

Próximos feriados nacionales en Perú para 2026

La programación especial en el transporte público responde a los feriados nacionales establecidos en el calendario peruano. Tras el Día del Trabajador, las siguientes fechas de descanso oficial para este año son:

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Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cabe precisar que, el Gobierno también anuncia día no laborables, los cuales sí se deben recuperar.