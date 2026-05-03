Petroperú formaliza a Edmundo Lizarzaburu como presidente y queda listo recibir para un nuevo rescate estatal

Petroperú ha tenido una alta rotación en su conducción, sumando al menos 14 presidentes del directorio en menos de 5 años. Créditos PETROPERÚ

Tal como adelantó Infobae Perú, la Junta General de Accionistas de Petroperú acordó el 2 de mayo de 2026 la remoción de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio y formalizó la renuncia de Carlos Villalobos como director.

A partir de hoy, Edmundo Lizarzaburu Bolaños asume la presidencia como director independiente y, junto a él, se incorpora Berthin Gómez Vela también en calidad de independiente.

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Hace unos días, el presidente de la República, José María Balcázar, le retiró públicamente la confianza a Arévalo y condicionó la aprobación de un rescate financiero de más de 2.000 millones de dólares a su salida del cargo. El jefe de Estado dijo que el tema estaría definido hasta el lunes 5 de mayo.

Además de Lizarzaburu y Gómez, el directorio queda conformado por Carlos Linares como vicepresidente, Richard Almerco, Luis Alberto Camino, Julio César De La Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, estos últimos representantes de los trabajadores (titular y suplente).

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Petroperú espera un decreto por 2.000 millones de dólares

Petroperú enfrenta una deuda total de 7.899 millones de dólares a febrero de 2026, de los cuales 3.578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo (no todo es por la modernización de Talara), incluyendo capital de trabajo, de acuerdo con lo expresado por el saliente Arévalo al Congreso de la República.

La deuda con proveedores alcanza los 2.500 millones de dólares, lo que ha obligado a la empresa a realizar pagos al contado y ha generado restricciones en el suministro de petróleo para sus refinerías.

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En el primer trimestre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de 133,2 millones de dólares pese a su capital de trabajo negativo y restricciones para renovar préstamos.

La refinería de Talara, uno de los activos principales, opera actualmente al 60-70% de su capacidad de 95.000 barriles diarios, limitada por problemas de liquidez y cuentas por pagar. Arévalo alertaba sobre su posible parálisis, junto con los complejos de Iquitos y Conchán por este mismo problema.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa cuál sería la mejor opción para Petroperú: si un aporte directo de capital, un aval estatal para nuevos préstamos, o un mix de ambos. El objetivo es impedir que el ratio patrimonial supere el 67%, umbral que obligaría a declarar la insolvencia.

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En tanto, el presidente José María Balcázar -que se inclina por el aval- ha planteado que los fondos se canalicen a través de un fideicomiso para garantizar su uso y evitar el desabastecimiento del mercado.

La petrolera estatal volvió a generar utilidades en 2026

Con todo, la petrolera sigue resistiendo. En el primer trimestre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de 133,2 millones de dólares, revirtiendo las pérdidas del año anterior gracias a mejores márgenes de refinación por los altos precios internacionales y una reducción de gastos operativos.

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A pesar de este resultado positivo, la empresa mantiene un capital de trabajo negativo de 1.305 millones de dólares y opera bajo condiciones de liquidez restringida, lo que limita la renovación de préstamos y la capacidad de aprovechar la demanda interna de combustibles.

Pero no es el único decreto que genera incertidumbre

El Decreto de Urgencia N°010-2025, presentado casi a hurtadillas el 31 de diciembre de 2025 por el MEF, bajo la gestión de Denisse Miralles, dispuso la reorganización patrimonial y la promoción de inversión privada en Petroperú bajo la dirección de ProInversión.

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La norma fue criticada por especialistas del sector hidrocarburos y por el sindicato STAPP, quienes la consideran una “privatización encubierta”.

Petroperú enfrenta una deuda total de 7.899 millones de dólares y compromisos inmediatos con proveedores por 2.500 millones, lo que afecta el suministro a sus refinerías.

Actualmente, el decreto se mantiene en incertidumbre, ya que el gobierno interino de José María Balcázar no ha definido si lo respaldará, derogará o dejará la decisión para la próxima administración.

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ProInversión avanza con su cronograma y en marzo de 2026 publicó el “Plan de Promoción de la Inversión para Petroperú”. Se prevé que entre junio y julio se anuncien las principales unidades a privatizar en bloques, pero la definición queda supeditada al contexto político.

Además, bonistas internacionales con aval estatal expresaron su preocupación por la posible venta de activos clave como la refinería de Talara, al considerar que esto pondría en riesgo sus garantías de pago.

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¿Quiénes son Edmundo Lizarzaburu y Berthin Gómez?

Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial, doctor en Management y cuenta con estudios de posgrado en economía, gestión y riesgos. Acumula más de 20 años de experiencia en sectores como hidrocarburos, banca, tecnología y consultoría en Latinoamérica y Estados Unidos.

Ha sido director de Petroperú en dos periodos: primero entre octubre de 2022 y abril de 2023, durante las gestiones de Humberto Campodónico y Carlos Vives Suárez, compartiendo sesiones con quien luego pasaría también de director a presidente de directorio, el ingeniero Pedro Chira Fernández.

Edmundo Lizarzaburu es el nuevo presidente del directorio de Petroperú, acompañado por Berthin Gómez como director independiente y una renovada gestión para afrontar la crisis.

Además, ha sido columnista en medios como Infobae Perú, docente, investigador y miembro de comités vinculados a compliance y riesgos.

Por su parte, Berthin Enrique Gómez Vela es abogado con amplia experiencia en el sector público. Tras ejercer como presidente ejecutivo de DEVIDA entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, fue designado director en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) en febrero de 2026.

Anteriormente se desempeñó como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en FONDEPES y como secretario técnico en Provías Descentralizado, consolidando un perfil vinculado a funciones clave dentro de la administración estatal.

¿Cuánto ganan realmente los trabajadores y gerentes de Petroperú?

Aunque comúnmente se señala que Petroperú maneja sueldos elevados o “planillas de lujo”, los salarios de su alta dirección y mandos intermedios están alineados con los estándares del sector hidrocarburos y resultan incluso inferiores a los de otras petroleras que operan en Perú.

Para el ejercicio 2026, la estatal proyecta 2.471 trabajadores, de los cuales 2.185 cuentan con contrato indefinido, 286 están sujetos a modalidad y 2.500 corresponden a puestos operativos.

A partir del Decreto de Urgencia N°010-2025, el número de gerencias en Petroperú se redujo de 36 a 25. Actualmente, los sueldos promedio de Petroperú ascienden a:

Gerente general (encargado): S/ 13.130

Gerentes (encargados): S/ 10.000

Jefes de área: S/ 12.000

Coordinadores: S/ 10.000

Supervisores: S/ 9.000

Empleados: S/ 5.500

Operativos: S/ 3.500

Escala salarial formal para cargos titulares:

Gerente general: entre S/ 38.237 y S/ 48.653

Gerentes: entre S/ 16.895 y S/ 41.647

Tampoco es cierto que reduciendo la planilla mejore su situación. En realidad, es un bulo: el costo laboral representa menos del 5% de los ingresos, por lo que no constituye un lastre real para la operación ni tiene un impacto significativo en la solución de las deudas.

No son los más altos del sistema público del país: los sueldos de la petrolera pueden compararse con los del Banco Central de Reserva, la SBS o el Banco de la Nación, cuyos altos funcionarios reciben entre S/ 25.000 y S/ 41.600 mensuales.

Además, Petroperú cubre su planilla con recursos propios y no recibe partidas del presupuesto público anual, al ser una empresa estatal de derecho privado.