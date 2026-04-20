Fuerza Popular tendría al menos un tercio de las cámaras de Senadores y Diputados del nuevo Congreso

Fuerza Popular tendría al menos un tercio de las cámaras de Senadores y Diputados. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El conteo de votos de las Elecciones Generales llegó a un punto en el que, con más del 80 % de las actas procesadas, es posible determinar -al menos de forma aproximada- cómo ser conformará el nuevo congreso bicameral que tendrá el Perú. Según la tendencia actual, todo parece indicar que el Poder Legislativo tendrá nuevamente a Fuerza Popular como la facción política principal tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Según las estimaciones de la organización especialista en procesos electorales, Aklla Perú, se espera que la Cámara de Senadores del próximo Congreso sea conformada por 22 miembros de Fuerza Popular, lo que representa poco más de un tercio de las curules de la cámara alta y se consolidaría como la primera fuerza por encima de Juntos Por el Perú, que tendría a 14 senadores, y Renovación Popular, que contará con 8.

Las otras organizaciones como el Partido del Buen Gobierno (7), Obras (5) y Ahora Nación (4) se dividirán el resto de los escaños disponibles y serán parte de los únicos seis partidos políticos con la cantidad de votos suficientes como para ingresar al Congreso.

Fuerza Popular será la facción política con más integrantes tanto en la Cámara de senadores como en la Cámara de diputados. (Foto: Aklla Perú)

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también ocuparía cerca de un tercio de los votos con 40 congresistas de 130 que conformarán la cámara baja del Parlamento y dejaría a Juntos por el Perú como la segunda facción con 31 congresistas.

En el caso de esta cámara, hasta el momento el Partido del Buen Gobierno mantiene la conformación del tercer grupo con mayor cantidad de congresistas con 18; mientras que Renovación Popular (16) y Obras (15) se encuentran en cuarta y quinta posición. El partido Ahora Nación tendría 10 diputados y sería la sexta fuerza en esta cámara del nuevo Congreso.

Funciones de las cámaras de senadores y diputados

A partir de julio de 2026, Perú retoma el sistema bicameral en el Congreso de la República, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. El Parlamento estará conformado por 130 diputados y 60 senadores, cada uno con competencias diferenciadas.

Cámara de Diputados: Su función principal es la presentación, debate y aprobación inicial de proyectos de ley, los cuales luego pasan al Senado para su revisión. Entre sus atribuciones se incluyen la iniciativa legislativa, la fiscalización y control político al Ejecutivo, la interpelación y censura de ministros, la conformación de comisiones investigadoras y la acusación de altos funcionarios por delitos vinculados a sus funciones.

Los diputados representan a las regiones y son elegidos mediante voto popular en cada circunscripción electoral. También participan en la aprobación del presupuesto nacional junto con el Senado.

Senado: El Senado actúa como cámara revisora, encargado de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley remitidos por la Cámara de Diputados. Además, tiene la facultad de elegir y ratificar altas autoridades del Estado, como el defensor del Pueblo, el contralor general, el superintendente de Banca y los miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reserva.

El Senado puede modificar cualquier iniciativa enviada por los diputados sin rendir cuentas a la cámara baja. Sus integrantes son elegidos a nivel nacional y regional, garantizando representación tanto del país en su conjunto como de cada región.

Ambas cámaras comparten responsabilidad en materia legislativa y presupuestaria, pero el Senado ejerce un filtro institucional y técnico adicional. En caso de disolución del Congreso por parte del presidente de la República, solo la Cámara de Diputados puede ser disuelta; el Senado permanece en funciones para mantener el control legislativo.