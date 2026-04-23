Perú

Crisis ambiental en la Amazonía peruana: cultivos ilícitos destruyen ecosistema único en Loreto

El área natural Aguas Calientes Maquia, que alberga 259 especies de aves y más de 500 de flora, permanece vulnerable ante actividades ilegales, pese a un proyecto de conservación pendiente desde 2013

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Paisaje aéreo dividido: a la izquierda, un bosque verde denso y agua cristalina; a la derecha, tierra agrietada, árboles carbonizados y un gran incendio con humo naranja.
Una impactante composición aérea muestra un paisaje dividido, donde un ecosistema exuberante coexiste con una tierra agrietada y un horizonte en llamas, ilustrando la devastación del cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Amazonía peruana enfrenta una nueva alerta ambiental. El ecosistema Aguas Calientes Maquia, ubicado en la región Loreto, se encuentra en una situación crítica ante el avance de la deforestación, los cultivos ilícitos y la expansión del narcotráfico. A pesar de su enorme valor ecológico y turístico, esta zona natural aún no cuenta con una protección oficial que garantice su conservación a largo plazo.

El área, situada entre las provincias de Requena y Ucayali, específicamente en los distritos de Contamana, Alfredo Vargas Guerra y Maquia, es considerada uno de los espacios más singulares de la Amazonía. Sin embargo, mientras se mantiene en espera su categorización como Área de Conservación Regional (ACR), más de 2,000 hectáreas ya han sido afectadas en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades, especialistas y comunidades locales.

Un ecosistema único en riesgo por la deforestación y economías ilegales

Modificaciones a la ley forestal implica avance de la deforestación ilegal en Perú.
Organizaciones sociales en Perú han expresado su rechazo frente a la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre realizada por el Congreso del país|SPDA Actualidad Ambiental

El ecosistema Aguas Calientes Maquia destaca por una característica poco común en el Perú: una quebrada de origen tectónico de aproximadamente cinco kilómetros que da lugar a seis pozas naturales con diferentes temperaturas. En época seca, el agua puede alcanzar hasta los 85 °C, y al mezclarse con corrientes frías, forma espacios aptos para el turismo termal.

Estas aguas, ricas en minerales como azufre, hierro y sales, han sido valoradas durante generaciones por las comunidades locales debido a sus propiedades terapéuticas. Este potencial convierte a la zona en un atractivo natural con gran proyección turística, especialmente en una región donde las oportunidades económicas sostenibles son limitadas.

No obstante, la riqueza natural del área contrasta con las amenazas que enfrenta. En los últimos cinco años, informes técnicos han evidenciado un crecimiento acelerado de la deforestación en Loreto, impulsado principalmente por el avance de los cultivos de coca. Esta actividad ilícita no solo destruye grandes extensiones de bosque, sino que también facilita la presencia de redes vinculadas al narcotráfico.

El sector norte de Aguas Calientes Maquia es uno de los más afectados, donde la presión ambiental continúa incrementándose. La falta de una categoría de protección oficial deja al territorio vulnerable frente a estas actividades ilegales, lo que compromete no solo su biodiversidad, sino también su equilibrio ecológico.

Propuesta de Área de Conservación Regional busca proteger a más de 32 mil habitantes

Deforestación en Ucayali y Loreto.
(Composición Infobae)

El reconocimiento de Aguas Calientes Maquia como Área de Conservación Regional (ACR) es una iniciativa que se impulsa desde el año 2013. Este proceso ha sido liderado por el Gobierno Regional de Loreto, en coordinación con organizaciones locales como la Asociación de Pueblos Cinco Unidos, la Municipalidad Provincial de Contamana, el SERNANP y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).

Aunque el expediente técnico ya fue aprobado, el proyecto continúa a la espera de un Decreto Supremo, en medio de retrasos asociados a la inestabilidad política. Esta demora mantiene en incertidumbre a miles de pobladores que dependen directa e indirectamente de los recursos naturales de la zona.

La creación del ACR no solo permitiría fortalecer la protección ambiental, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. Se estima que más de 32 mil habitantes de la provincia de Ucayali se beneficiarían de esta medida, incluyendo más de 5 mil personas de comunidades nativas y campesinas.

Además de su riqueza hídrica, el territorio alberga una biodiversidad destacada: al menos 259 especies de aves, 517 de plantas, 38 de mamíferos y 109 de peces. Entre sus principales atractivos se encuentra una colpa de guacamayos, donde se congregan entre 100 y 200 ejemplares, un espectáculo natural que podría convertirse en un importante motor para el turismo ecológico.

Las autoridades locales han subrayado que el desarrollo de la provincia no puede basarse en actividades agrícolas intensivas, debido a las características del suelo. En ese sentido, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y turísticos se presenta como la alternativa más viable para impulsar la economía sin comprometer el entorno natural.

Mientras tanto, las comunidades continúan resaltando la importancia del área, especialmente porque allí nacen las cabeceras de varias quebradas y se reproducen diversas especies animales. Sin una protección formal, el ecosistema sigue expuesto a actividades ilegales que amenazan su conservación y limitan su potencial como destino turístico sostenible en la Amazonía peruana.

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