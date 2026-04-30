Metropolitano, Corredores y Línea 2 del Metro se podrán pagar con una única tarjeta

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que los usuarios del transporte público podrán utilizar una tarjeta única para pagar el pasaje en el Metropolitano, los Corredores complementarios y la Línea 2 del Metro de Lima.

Esta medida representa un avance para la movilidad urbana, al permitir que miles de ciudadanos accedan a diferentes servicios con un solo medio de pago.

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Desde febrero, la ATU inició el proceso de integración tecnológica entre los principales sistemas de transporte. La nueva tarjeta de transporte incorpora tecnología sin contacto, lo que agiliza el ingreso y evita el uso de dinero en efectivo.

Según informó David Hernández, presidente ejecutivo de la entidad, el objetivo es mejorar la experiencia de viaje y responder a la demanda de alternativas modernas y seguras.

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El uso de la tarjeta única también facilitará la conectividad entre rutas y líneas, permitiendo traslados más fluidos entre el Metropolitano, los Corredores y el Metro de Lima. Se evalúa integrar a otros sistemas de transporte público con el pasar de los meses.

Además, los usuarios ya no necesitarán comprar diferentes tarjetas para moverse por Lima y Callao, lo que reduce la confusión y los gastos asociados al sistema actual.

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La tarjeta que unificará los pagos del transporte público en Lima se viene anunciado desde hace años. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ATU/Andina/Héctor Vinces

Precio, seguridad y detalles del nuevo sistema

La ATU explicó que la tarjeta única estará disponible para su compra a un precio de S/4.50, similar al costo de la tarjeta del Metropolitano. El usuario deberá realizar recargas para utilizarla en distintos servicios.

Este nuevo soporte incluye mecanismos de seguridad avanzados, como claves encriptadas y tecnología desarrollada para proteger el saldo frente a posibles fraudes o clonaciones.

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El diseño de la tarjeta permitirá identificar fácilmente a los diferentes grupos de usuarios, como estudiantes, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), Bomberos y personas con discapacidad. Así, se garantizará el acceso a tarifas especiales y se facilitará el control dentro del sistema de transporte urbano.

Para que la integración sea efectiva, la ATU entregó a los operadores de los distintos servicios las librerías tecnológicas necesarias para aceptar la nueva tarjeta.

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Además, se puso en marcha la creación de un fideicomiso maestro y una cámara de compensación, que asegurarán la correcta distribución de los ingresos entre las empresas de transporte y la protección de los fondos de los pasajeros.

Este proceso se desarrolla en tres etapas: la introducción de la tarjeta, la aceptación en todos los sistemas de recaudo y la implementación completa del fideicomiso. Mientras tanto, la tarjeta coexistirá con otros métodos de pago electrónico y se integrará de forma progresiva en las rutas autorizadas.

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Cambios tangibles para el usuario

La implementación de la tarjeta única es vista como un paso importante en la modernización del transporte público en Lima y Callao.

El sistema busca reducir los tiempos de espera, agilizar el flujo de pasajeros y ofrecer mayor comodidad. Los usuarios podrán validar su acceso de forma rápida en los puntos de embarque, evitando largas filas y facilitando el tránsito diario.

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El nuevo sistema también promueve una gestión más transparente y eficiente, al centralizar la información y permitir un mayor control sobre la distribución de los fondos. Para los pasajeros, esto se traduce en una experiencia más sencilla y segura, con la posibilidad de planificar mejor sus recorridos por la ciudad.