Perú

Metropolitano, Corredores y Línea 2 del Metro se podrán pagar con una única tarjeta

La Autoridad del Transporte Urbano en Lima y Callao explicó cómo funcionará el nuevo sistema que busca simplificar los viajes y reducir tiempos de espera

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Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.
Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que los usuarios del transporte público podrán utilizar una tarjeta única para pagar el pasaje en el Metropolitano, los Corredores complementarios y la Línea 2 del Metro de Lima.

Esta medida representa un avance para la movilidad urbana, al permitir que miles de ciudadanos accedan a diferentes servicios con un solo medio de pago.

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Desde febrero, la ATU inició el proceso de integración tecnológica entre los principales sistemas de transporte. La nueva tarjeta de transporte incorpora tecnología sin contacto, lo que agiliza el ingreso y evita el uso de dinero en efectivo.

Según informó David Hernández, presidente ejecutivo de la entidad, el objetivo es mejorar la experiencia de viaje y responder a la demanda de alternativas modernas y seguras.

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El uso de la tarjeta única también facilitará la conectividad entre rutas y líneas, permitiendo traslados más fluidos entre el Metropolitano, los Corredores y el Metro de Lima. Se evalúa integrar a otros sistemas de transporte público con el pasar de los meses.

Además, los usuarios ya no necesitarán comprar diferentes tarjetas para moverse por Lima y Callao, lo que reduce la confusión y los gastos asociados al sistema actual.

Mano con tarjeta del ATU y metropolitano de fondo
La tarjeta que unificará los pagos del transporte público en Lima se viene anunciado desde hace años. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ATU/Andina/Héctor Vinces

Precio, seguridad y detalles del nuevo sistema

La ATU explicó que la tarjeta única estará disponible para su compra a un precio de S/4.50, similar al costo de la tarjeta del Metropolitano. El usuario deberá realizar recargas para utilizarla en distintos servicios.

Este nuevo soporte incluye mecanismos de seguridad avanzados, como claves encriptadas y tecnología desarrollada para proteger el saldo frente a posibles fraudes o clonaciones.

El diseño de la tarjeta permitirá identificar fácilmente a los diferentes grupos de usuarios, como estudiantes, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), Bomberos y personas con discapacidad. Así, se garantizará el acceso a tarifas especiales y se facilitará el control dentro del sistema de transporte urbano.

Para que la integración sea efectiva, la ATU entregó a los operadores de los distintos servicios las librerías tecnológicas necesarias para aceptar la nueva tarjeta.

Además, se puso en marcha la creación de un fideicomiso maestro y una cámara de compensación, que asegurarán la correcta distribución de los ingresos entre las empresas de transporte y la protección de los fondos de los pasajeros.

Este proceso se desarrolla en tres etapas: la introducción de la tarjeta, la aceptación en todos los sistemas de recaudo y la implementación completa del fideicomiso. Mientras tanto, la tarjeta coexistirá con otros métodos de pago electrónico y se integrará de forma progresiva en las rutas autorizadas.

Cambios tangibles para el usuario

La implementación de la tarjeta única es vista como un paso importante en la modernización del transporte público en Lima y Callao.

El sistema busca reducir los tiempos de espera, agilizar el flujo de pasajeros y ofrecer mayor comodidad. Los usuarios podrán validar su acceso de forma rápida en los puntos de embarque, evitando largas filas y facilitando el tránsito diario.

El nuevo sistema también promueve una gestión más transparente y eficiente, al centralizar la información y permitir un mayor control sobre la distribución de los fondos. Para los pasajeros, esto se traduce en una experiencia más sencilla y segura, con la posibilidad de planificar mejor sus recorridos por la ciudad.

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