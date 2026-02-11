Perú

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

La candidata a vicepresidenta por Renovación Popular rechazó la difusión de imágenes de niñas forzadas a gestar en un albergue gestionado por la colega de su bancada y exigió explicaciones al MIMP

Guardar
Norma Yarrow, candidata a la
Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, condenó la publicación de imágenes de niñas obligadas a gestar en un albergue administrado por la también candidata Milagros Jáuregui

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, repudió este martes la difusión de imágenes de menores obligadas a gestar, publicadas en plataformas sociales del albergue gestionado por su colega de bancada y pastora Milagros Jáuregui, actual aspirante al Senado.

“Hay algo que no admite relativismos: el rechazo absoluto a la exposición de menores y al abuso infantil. Esto no es política ni bandos. Los niños no se usan, se protegen. El Estado tiene la obligación de actuar y responder”, expresó en un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

“Mi posición es clara, firme y no está en discusión. Rechazo toda exposición de menores y condeno cualquier tipo de abuso infantil. El Ministerio de la Mujer debe aclarar lo ocurrido y asumir su responsabilidad; proteger a nuestros niños es un deber del Estado”, agregó.

Consultada por Infobae Perú sobre la posibilidad de solicitar la renuncia de Jáuregui a su candidatura para las elecciones de 2026, Yarrow evitó pronunciarse y respondió con molestia.

Yarrow exigió al Ministerio de
Yarrow exigió al Ministerio de la Mujer asumir su responsabilidad y proteger a las menores, rechazando cualquier tipo de abuso infantil y exposición mediática

“Rechazo esa forma de actuar. Primero es la protección de las víctimas. Y lo dejo ahí. Los menores son una prioridad y no digan cosas que Rafael no ha dicho. Queda el tema cerrado”, respondió mediante un mensaje escrito, tras plantearse que la protección de las víctimas implica permitirles el acceso al aborto terapéutico, un derecho al que se opone López Aliaga.

En los últimos días, una serie de fotografías generó una ola de indignación porque muestran a un grupo de menores en fila frente a un escenario junto a Jáuregui, quien sonríe ante las cámaras. Algunas cargan en brazos a sus hijos, nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto terapéutico, una práctica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU equipara a la tortura.

Algunas niñas cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos. La legisladora indicó que la actividad fue “privada” y que consistió en un evento donde se reunió el coro del refugio ‘La Casa del Padre’, que recibió en agosto de 2025 la visita de la entonces ministra de la Mujer, Ana Peña.

Yarrow exigió al Ministerio de
Yarrow exigió al Ministerio de la Mujer asumir su responsabilidad y proteger a las menores, rechazando cualquier tipo de abuso infantil y exposición mediática

Consultado por TV Perú, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular evitó responder si el partido sancionará a la legisladora y señaló que tomó conocimiento del rechazo generado por sus declaraciones a través de redes sociales. “A mí en mi vida se me ocurriría (difundir en plataformas) un tema tan delicado, peor si recibe fondos públicos, de exponer una actividad que es totalmente interna”, afirmó.

“La política de Renovación es respetar lo que es la creencia de la familia. El Estado, en la opinión del partido, no se mete en decisiones tan delicadas, donde está en juego una vida humana. El Estado no tiene por qué intervenir en estos temas tan delicados, donde hay convicciones de todo tipo, morales, éticas, religiosas inclusive. La familia decidirá lo mejor para su familia”, sostuvo sobre el acceso al aborto legal para menores sobrevivientes de violencia sexual.

La psicóloga Rossina Guerrero, directora de Promsex, señaló que el exburgomaestre, favorito en los sondeos electorales, “desconoce o no quiere reconocer el marco legal nacional”, ya que la interrupción terapéutica del embarazo “es legal y constitucional, lo cual ha sido ratificado por la Corte Suprema, y el Estado debe garantizar este servicio”.

Temas Relacionados

Norma YarrowMilagros Jáureguiperu-politicaElecciones 2026MIMPRenovación Popular

Más Noticias

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato peruano comenzó con todo. Hay equipos sorpresa y otros que van a paso firme rumbo al primer título del año. Por ahora, hay hasta tres equipos con puntaje perfecto. Así se jugará la tercera jornada

Programación de la fecha 3

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El show, programado para el 17 de abril, marca un hito en la carrera del joven argentino y la escena urbana local.

Milo J agotó todas las

Año escolar 2026: Minedu lanza más de 100 puestos de trabajo para Lima y 20 regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Se trata de una de las convocatorias laborales más amplias del sector Educación en lo que va del año, dirigida a titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con estudios pedagógicos, según el perfil requerido en cada caso

Año escolar 2026: Minedu lanza

Andrés Hurtado reaparece en audiencia y se dirige al juez: “Mis abogados nunca han apelado, me parece totalmente injusto”

El expresentador reclamó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley por el vencimiento de los plazos de su prisión preventiva, mientras la Fiscalía defiende la ampliación de la investigación en la que se encuentra incurso

Andrés Hurtado reaparece en audiencia

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

‘Magaly TV La Firme’ empezó su nueva temporada este lunes 9 de febrero a las 9 y 45 pm y esta es la cifra de audiencia que alcanzó.

El rating que Magaly Medina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado, la carta de

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

Carlos Álvarez cuestiona requisa a expresidentes en Barbadillo: Es una “cortina de humo medio extraña”

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

Pedro Castillo denuncia al INPE tras filtración de fotografías durante requisa: señalan que operativo fue un distractor político

ENTRETENIMIENTO

Milo J agotó todas las

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

La curiosa reacción de Rosángela Espinoza tras el beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

Magaly Medina, su regreso a la TV tras su cirugía, el ampay de Lapadula y lo que piensa de ‘Esto sí es amor’: “Espero que suba sus cifras”

Romeo Santos y Prince Royce logran primer sold out y abren segunda fecha en Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

Programación de la fecha 3

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Pierden en el Gallardo y no pasa nada”: Flavio Maestri se lamenta por la realidad de Sporting Cristal como local en Liga 1

La selección peruana Sub 17, entre las protagonistas del Torneo Internacional Jóvenes Promesas en Argentina

Matías Succar recuerda su paso infructuoso por Alianza Lima: “No jugaba en mi puesto, pero sí se me juzgaba como si lo estuviera”

Vivian Baella y su firme postura sobre despido de Claudia Palza: “Si quieres ser profesional, debes comportarte como tal”