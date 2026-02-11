“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, condenó la publicación de imágenes de niñas obligadas a gestar en un albergue administrado por la también candidata Milagros Jáuregui

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, repudió este martes la difusión de imágenes de menores obligadas a gestar, publicadas en plataformas sociales del albergue gestionado por su colega de bancada y pastora Milagros Jáuregui, actual aspirante al Senado.

“Hay algo que no admite relativismos: el rechazo absoluto a la exposición de menores y al abuso infantil. Esto no es política ni bandos. Los niños no se usan, se protegen. El Estado tiene la obligación de actuar y responder”, expresó en un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

“Mi posición es clara, firme y no está en discusión. Rechazo toda exposición de menores y condeno cualquier tipo de abuso infantil. El Ministerio de la Mujer debe aclarar lo ocurrido y asumir su responsabilidad; proteger a nuestros niños es un deber del Estado”, agregó.

Consultada por Infobae Perú sobre la posibilidad de solicitar la renuncia de Jáuregui a su candidatura para las elecciones de 2026, Yarrow evitó pronunciarse y respondió con molestia.

Yarrow exigió al Ministerio de la Mujer asumir su responsabilidad y proteger a las menores, rechazando cualquier tipo de abuso infantil y exposición mediática

“Rechazo esa forma de actuar. Primero es la protección de las víctimas. Y lo dejo ahí. Los menores son una prioridad y no digan cosas que Rafael no ha dicho. Queda el tema cerrado”, respondió mediante un mensaje escrito, tras plantearse que la protección de las víctimas implica permitirles el acceso al aborto terapéutico, un derecho al que se opone López Aliaga.

En los últimos días, una serie de fotografías generó una ola de indignación porque muestran a un grupo de menores en fila frente a un escenario junto a Jáuregui, quien sonríe ante las cámaras. Algunas cargan en brazos a sus hijos, nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto terapéutico, una práctica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU equipara a la tortura.

Algunas niñas cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos. La legisladora indicó que la actividad fue “privada” y que consistió en un evento donde se reunió el coro del refugio ‘La Casa del Padre’, que recibió en agosto de 2025 la visita de la entonces ministra de la Mujer, Ana Peña.

Yarrow exigió al Ministerio de la Mujer asumir su responsabilidad y proteger a las menores, rechazando cualquier tipo de abuso infantil y exposición mediática

Consultado por TV Perú, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular evitó responder si el partido sancionará a la legisladora y señaló que tomó conocimiento del rechazo generado por sus declaraciones a través de redes sociales. “A mí en mi vida se me ocurriría (difundir en plataformas) un tema tan delicado, peor si recibe fondos públicos, de exponer una actividad que es totalmente interna”, afirmó.

“La política de Renovación es respetar lo que es la creencia de la familia. El Estado, en la opinión del partido, no se mete en decisiones tan delicadas, donde está en juego una vida humana. El Estado no tiene por qué intervenir en estos temas tan delicados, donde hay convicciones de todo tipo, morales, éticas, religiosas inclusive. La familia decidirá lo mejor para su familia”, sostuvo sobre el acceso al aborto legal para menores sobrevivientes de violencia sexual.

La psicóloga Rossina Guerrero, directora de Promsex, señaló que el exburgomaestre, favorito en los sondeos electorales, “desconoce o no quiere reconocer el marco legal nacional”, ya que la interrupción terapéutica del embarazo “es legal y constitucional, lo cual ha sido ratificado por la Corte Suprema, y el Estado debe garantizar este servicio”.