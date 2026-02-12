El detrás del tenso sorteo de la ONPE: reclamos, modificaciones y por qué Somos Perú se negó a firmar acta sobre la cédula de votación

Funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explica a los asistentes el procedimiento para el sorteo de ubicación en la cédula de sufragio, aclarando que no se asigna un número sino una posición. | Infobae / Paula Elizalde

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó hoy el sorteo para definir la ubicación definitiva de los partidos en la cédula de votación de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, en una jornada marcada por desacuerdos, reclamos y cambios en la dinámica original. El evento, transmitido en directo por las plataformas oficiales de la ONPE, se extendió por varias horas debido a los reclamos de representantes políticos sobre las implicancias del retiro de organizaciones antes del cierre del proceso electoral.

La sesión, que inició a las 10:30 y se desarrolló en presencia de representantes de las organizaciones políticas, observadores y funcionarios, tuvo como escenario una de las fases más delicadas del calendario electoral que derivó en una fuerte discusión cuando se anunció que, si algún partido renunciaba a la contienda tras el sorteo, los casilleros serían reordenados.

Este planteamiento fue duramente criticado por varios personeros, quienes advirtieron que esa práctica podría prestarse a confusión y alterar la equidad del proceso, ya que los electores no encontrarían a su partido en la posición sorteada inicialmente.

Norma Yarrow, representante por Renovación Popular, fue una de las más críticas al reordenamiento. “No me parece que. Si varios partidos se retiran, ¿cómo voy a firmar que mi agrupación está en el puesto treinta y tres, cuando puedo aparecer en el veinte?”, planteó.

Parlamentaria y candidata por Renovación Popular expresa su discrepancia con reordenamiento de la ubicación en cédula electoral. | Infobae / Paula Elizalde

La ONPE reiteró que el orden sorteado es aleatorio y definitivo, y que la cédula de sufragio no lleva numeración, sino únicamente la ubicación de cada organización política. El diseño, ya publicado y firme, no será alterado salvo notificación expresa del JNE ante renuncia formal de alguna agrupación.

No obstante, los personeros expresaron su descontento. “La democracia y la transparencia y la ley prima sobre todo. Si tras la evaluación del JNE algunos candidatos renuncian, el casillero debe quedar en blanco. Ese es un acto democrático y de transparencia que la ONPE debe demostrar”, señaló el representante de Fuerza y Libertad , pidiendo que el proceso se apegue estrictamente a la legalidad y a la garantía de equidad para todas las agrupaciones.

Representante del partido Fuerza y Libertad expresó su propuesta ante la negativa al reordenamiento automático. | Infobae / Paula Elizalde

En medio de la tensión, el personero de Somos Perú solicitó su DNI y abandonó el evento sin suscribir el acta, en una clara demostración de discrepancias con la metodología aplicada, manifestando su desconfianza en la conducción del acto público.

Representante de Somos Perú abandona el evento. | Infobae / Paula Elizalde

Ante la presión de los partidos, la ONPE reconsideró su postura inicial y comunicó que finalmente se respetaría el orden determinado por el sorteo. Así, si un partido se retira formalmente —previa evaluación y notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— su casillero permanecerá vacío en la cédula, sin que las demás agrupaciones sean reubicadas.

La asesora legal del organismo explicó que, en ejercicio de sus atribuciones y en diálogo permanente con el JNE y los organismos de observación electoral, la entidad puede incorporar mejoras al procedimiento siempre que estas no alteren el resultado del sorteo ni el orden obtenido en la cédula.

“Establecimos un procedimiento para dar orden al acto público, pero entendemos que hay situaciones no previstas en la ley. Podemos incorporar ajustes que no afecten la posición sorteada”, aseguró la funcionaria en respuesta a la prensa.

La ONPE responde a la prensa sobre los detalles del sorteo de ubicación en la cédula electoral. | Canal N

Consultada sobre la situación de los partidos que decidan retirarse en los próximos meses, la ONPE reiteró que los espacios asignados quedarán en blanco, cumpliendo lo acordado hoy y a la espera de la evaluación definitiva del jurado electoral. “Mantendrán la posición determinada en el sorteo, pero el casillero quedará libre”, puntualizó la vocería institucional.

¿Cómo quedó la ubicación de los partidos en la cédula?

El sorteo determinó el orden en que aparecerán las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Para las elecciones de 2026, participarán 36 partidos con candidaturas presidenciales y dos sin postulante a la presidencia, pero sí para senadores y diputados. A continuación, la lista ordenada por posición:

Ronald Atencio (Alianza Venceremos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) FREPAP (Sin candidato presidencial) Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos) Carlos Espá (Partido Sí Creo) Carlos Álvarez (Partido País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre) PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ (Sin candidato presidencial) Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente) Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú) José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular) César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso) Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular) Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación) Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular) Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente) José Williams (Partido Avanza País) Carlos Jaico (Partido Perú Moderno) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú) George Forsyth (Partido Somos Perú) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Mesías Guevara (Partido Morado)