Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 4 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4,1 soles, lo que representa una disminución del -0,46% respecto al precio de cierre anterior de 4,12 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,31%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 1,42%.
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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 3,35%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,95%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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