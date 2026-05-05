Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

El programa 'Magaly TV La Firme' destapa un escándalo financiero. La empresa FFC MMA de Jackson Mora recibió una transferencia de más de 11 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha. Mientras el alcalde denuncia un 'fraude informático', surgen dudas sobre la naturaleza de la transacción y un posible vínculo entre ambas partes. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme de este 4 de mayo arrancó con una introducción que rápidamente escaló en tensión, cuando Magaly Medina puso sobre la mesa un caso que mezcla dinero público, presuntas irregularidades y una empresa vinculada al entorno de Jackson Mora.

Desde el inicio, la conductora dejó claro que se trataba de un tema que requería explicación urgente, especialmente tras la aparición de información en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

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“El alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, lo ha denunciado, pero eso después de que apareciera en el portal Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas una revelación de que en la cuenta de la empresa de Jackson Mora se había depositado 11 millones de soles de la cuenta de la municipalidad del distrito de Pueblo Nuevo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto dinero? ¿Qué tiene la empresa de Jackson Mora con esa municipalidad? ¿Por qué así?”, cuestionó la periodista, marcando el tono del informe.

Una gráfica noticiosa revela depósitos de más de 11 millones a FFC, vinculada a Jackson Mora, mostrando al alcalde de Pueblo Nuevo Chincha respondiendo un WhatsApp y a Mora con una mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presunto fraude informático

El caso gira en torno a la empresa FFC MMA SAC, vinculada a la familia Mora, que según el reportaje habría recibido montos que superan los once millones de soles desde la municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. La cifra, inusual para una comuna distrital, encendió las alertas no solo en el programa, sino también en la prensa local.

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“Bueno, después de esta revelación del portal Transparencia, el alcalde de Pueblo Nuevo dice, pues, que ha habido ahí una especie de fraude informático. Él dice eso. Sin embargo, la prensa de Pueblo Nuevo especula que este alcalde y la empresa de Jackson Mora tendrían algún vínculo. Eso seguramente se va a investigar”, añadió Magaly Medina, dejando abierta la hipótesis de posibles conexiones aún no esclarecidas.

El informe televisivo profundizó en los registros oficiales. Según los datos expuestos, el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas consignó que uno de los presuntos proveedores de la municipalidad recibió un monto girado de 9,984,793 soles, cifra que destacaba frente a otros proveedores con montos considerablemente menores.

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Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

La sorpresa fue mayor cuando se identificó que la empresa beneficiada sería la misma que Jackson Mora promociona en sus redes sociales.

“Tenemos que señalar, no son siete millones, no son casi siete millones de soles lo que se han robado en la municipalidad de Pueblo Nuevo. Son casi diez millones de soles”, se escuchó en el informe, reforzando la magnitud del caso.

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A ello se sumaron voces que apuntaban directamente a responsabilidades políticas: “Lo cierto es que sí se ha robado la plata y se la han robado porque el alcalde, William Sánchez Cahuana, lo ha permitido”, afirmaron, elevando el nivel de gravedad de las acusaciones.

Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

La empresa sería de Noelia Mora

Otro elemento que llamó la atención fue la estructura de la empresa. Constituida en 2017, FFC MMA SAC registra actividades diversas como recuperación de materiales, publicidad y venta de productos farmacéuticos y cosméticos, además de contar con apenas cuatro trabajadores.

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La gerencia general recae en Noelia Mora, hermana de Jackson, quien asumió el cargo tras la renuncia de este último. “Aceptar la renuncia irrevocable en el cargo de gerente general de Jackson Mora Rodríguez”, se lee en el documento presentado en el reportaje.

La situación se complica aún más con la intervención del propio municipio. En un documento dirigido al Banco de Crédito del Perú, firmado por el alcalde, se solicitó el bloqueo de cuentas vinculadas a la empresa. “Solicito de manera urgente se bloquee y no se efectúe el pago o transferencia y/o efectivo al proveedor FFC MMA SAC, representado por Mora Noelia. Giros que suman once millones trescientos ochenta y un mil ciento treinta y un soles y otros montos asimismo dar a conocer a las autoridades que no se autorizó por la entidad municipal”, señala el oficio.

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Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

En paralelo, el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, declaró ante la policía como testigo voluntario. “Por la denuncia que presenté ayer 23 de abril por el delito informático contra el patrimonio, fraude informático”, indicó, sosteniendo su versión de que se trataría de un acto ilícito cometido sin autorización municipal. Incluso, en comunicación con el programa, señaló:

“Por recomendación del fiscal me ha pedido la reserva de toda la investigación por estar en curso y con alta probabilidad de capturas”.

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Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

Jackson Mora se defiende

Mientras las investigaciones avanzan, la figura de Jackson Mora también ha sido parte del foco mediático. Consultado por el equipo periodístico, el empresario negó que el dinero haya sido recibido por su entorno.

“Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay”, afirmó.

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Sin embargo, otro dato relevante complica el panorama: según registros migratorios, Noelia Mora salió del país el 27 de abril con destino a Ecuador, poco después de que se conocieran las transferencias cuestionadas. Este movimiento ha generado más interrogantes sobre el contexto y la oportunidad de su viaje.

Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina se muestra asombrada por millonario presupuesto de municipalidad de Pueblo Nuevo

Magaly Medina retomó el análisis con un tono crítico sobre la situación. “Bueno, la policía tiene en sus manos la investigación de esto y claro, es necesario aclarar debidamente. Hay tantos negociados en nuestro país, realmente por donde uno ponga la yema del dedo salta la pus. Es increíble. Entonces, y una municipalidad tan pequeñita, Pueblo Nuevo, ¿puede manejar tanto presupuesto? ¿Por qué habría en la cuenta de la empresa de Jackson Mora?”, cuestionó.

Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.

La conductora también puso énfasis en la magnitud del dinero involucrado y en el impacto que podría tener en la población. “11 millones de soles no son cualquier cosa. Es un montón de plata. ¿Por qué? ¿Cuáles son los vínculos entre Jackson Mora, su empresa y la municipalidad de este pueblo? ¿A qué dedica once millones? A comprar camiones de basura, a asfaltar las calles, a hacer obras de bien para la gente, a darle alimentos a los comedores populares… ¿Qué está pasando ahí?”, reflexionó, trasladando la discusión a un plano más social.

Finalmente, recordó que existen versiones contrapuestas. “Ahora, los periodistas locales de Chincha dicen que esto podría ser algo que habría sucedido en combinación entre el alcalde de Pueblo Nuevo y la empresa de Jackson Mora. Todas las cosas que uno se tiene que enterar. Bueno, esperaremos con ansias qué es lo que determinan las autoridades al respecto”, concluyó.

Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.