Brote de virus mano, pie y boca en Lambayeque afecta a menores de 5 años en cuatro distritos

El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

La región Lambayeque, en el norte de Perú, enfrenta un brote del virus mano, pie y boca —conocido médicamente como Coxsackie— con más de 30 casos confirmados en distintos distritos. Los afectados son en su mayoría niños de entre 0 y 5 años de edad.

Los casos se distribuyen en localidades como Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y la ciudad de Chiclayo. Vanessa Siapo Gutiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral de las Personas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, precisó que se trata de una enfermedad estacional que aparece cada año, aunque el número actual de reportes genera atención de las autoridades sanitarias.

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El cuadro clínico comienza con fiebre que puede superar los 38 °C (100,4 °F), dolor de garganta y dificultad para ingerir alimentos. Días después aparecen pequeñas ampollas o lesiones en las manos, los pies y la boca. “Es un virus que, aunque no suele ser grave, sí causa bastante molestia en los niños, sobre todo porque no pueden comer con normalidad”, señaló Siapo Gutiérrez en declaraciones recogidas por Andina.

Las autoridades de salud de Norcasia suspenden actividades en dos sedes del hogar infantil tras el aumento de casos - crédito iStock

La velocidad de propagación es uno de los aspectos que más preocupa a la Geresa. El contagio se produce principalmente cuando los niños llevan las manos contaminadas a la boca o comparten espacios con otros menores en guarderías y jardines de infantes. Este patrón explica la rápida expansión detectada en entornos infantiles de la región.

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A diferencia de la varicela, la enfermedad mano, pie y boca no cuenta con una vacuna específica, por lo que la prevención recae de forma exclusiva en medidas de higiene, en particular el lavado frecuente de manos. Ambas enfermedades pueden confundirse entre sí, pero se diferencian en que la varicela se extiende por todo el cuerpo y tiene una duración mayor, mientras que el Coxsackie se localiza en zonas específicas y remite en un período de entre 7 y 10 días.

Las recomendaciones emitidas por la funcionaria para el manejo del cuadro en casa son: reposo absoluto del menor, hidratación constante, consumo de bebidas frías para aliviar el dolor en la boca, y evitar alimentos o líquidos calientes. La especialista también advirtió sobre la automedicación y recomendó acudir a evaluación médica ante los primeros síntomas.

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Dieciocho niños permanecen en aislamiento domiciliario durante diez días para contener la propagación del virus en Caldas - crédito iStock

La Geresa hizo un llamado a los padres para que no lleven a los niños enfermos a colegios, centros comerciales, parques ni ningún espacio público mientras persistan los síntomas, con el fin de frenar la transmisión comunitaria del virus.

Qué causa el virus y cómo se propaga

La enfermedad de manos, pies y boca pertenece a la familia de los enterovirus. El virus Coxsackie A16 es la causa más frecuente en América, aunque otras cepas como el Coxsackie A6 también pueden provocarla, con síntomas potencialmente más graves. En regiones del este y sureste de Asia, el enterovirus 71 (EV-A71) ha sido vinculado a brotes que, en casos poco frecuentes, derivaron en complicaciones neurológicas como la encefalitis.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el virus se transmite con facilidad en entornos de convivencia infantil como guarderías y escuelas. El contagio ocurre al tener contacto con gotitas respiratorias de una persona enferma, al tocar superficies contaminadas —como juguetes o manijas de puertas— y luego llevar las manos a los ojos, la nariz o la boca, o al tener contacto directo con las heces de un infectado durante el cambio de pañales.

La enfermedad de manos, pies y boca afecta principalmente a niños menores de diez años en edad escolar en Caldas- crédito iStock

El organismo advierte que una persona con esta enfermedad es más contagiosa durante la primera semana, pero puede transmitir el virus días o semanas después de que los síntomas desaparezcan, e incluso sin presentar ningún signo clínico. El virus se aloja en las secreciones nasales y de garganta, en el líquido de las ampollas y en las heces del paciente.

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Los CDC también aclaran una confusión frecuente: esta enfermedad no tiene relación alguna con la fiebre aftosa que afecta al ganado. Se trata de virus distintos y ninguno puede transmitirse entre humanos y animales.