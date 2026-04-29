Perú

Alerta por virus mano, pie y boca en Perú: Signos de alerta y cómo se contagia

La enfermedad causada por el virus Coxsackie suele confundirse en sus primeras etapas con un resfriado común, hasta que aparecen otros síntomas que alertan sobre la necesidad de acudir a un centro de salud

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Primer plano del pie de un niño con numerosas manchas rojas y pequeñas lesiones en la planta y los dedos. Una mano adulta sostiene el pie
Un pie infantil con un sarpullido rojo característico de la enfermedad de manos, pies y boca es sostenido suavemente por una mano adulta. (CDC)

El reciente reporte de más de 30 casos de la enfermedad de manos, pies y boca en la región peruana Lambayeque encendió las alertas sanitarias en el país. La infección, que afecta principalmente a niños menores de 5 años, ha sido detectada en cuatro distritos lambayecanos y llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a reforzar las recomendaciones de prevención dirigidas a padres de familia, colegios y guarderías.

De acuerdo con las autoridades regionales de salud, los contagios se registraron en Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y Chiclayo. Aunque se trata de una enfermedad estacional que suele aparecer cada año, el incremento reciente de diagnósticos mantiene bajo vigilancia a los establecimientos de salud.

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¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca?

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral causada con frecuencia por el virus Coxsackie. Se caracteriza por ser altamente contagiosa y presentarse con mayor frecuencia en bebés, niños pequeños y menores en edad preescolar.

El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock
El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

De acuerdo con la Dra. Pierina Vilcapoma Balbín, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), la transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o fluidos provenientes de las ampollas que genera la enfermedad. También puede propagarse mediante objetos contaminados, como juguetes, utensilios, mesas o superficies de uso común.

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Síntomas iniciales y evolución

Especialistas del Minsa señalaron que los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común. Entre las señales iniciales figuran:

  • Fiebre moderada
  • Dolor de garganta
  • Malestar general
  • Pérdida del apetito
  • Irritabilidad en menores pequeños

Posteriormente aparecen lesiones dolorosas dentro de la boca, llagas o ampollas, además de erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies. En algunos casos también pueden presentarse sarpullidos en glúteos o piernas.

Estas lesiones pueden generar dificultad para comer o beber líquidos, lo que aumenta el riesgo de deshidratación en niños pequeños.

Signos de alerta: cuándo acudir al médico

El Ministerio de Salud recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud si el menor presenta alguno de estos síntomas:

  • Fiebre persistente o alta
  • Rechazo total de alimentos y líquidos
  • Signos de deshidratación
  • Somnolencia excesiva
  • Irritabilidad intensa
  • Dificultad para respirar
  • Decaimiento marcado

Aunque la mayoría de casos evoluciona favorablemente con reposo y cuidados en casa, la evaluación médica es clave para evitar complicaciones.

¿Cómo prevenir el contagio?

Las autoridades sanitarias recordaron que no existe una vacuna específica contra esta enfermedad, por lo que la prevención sigue siendo la principal herramienta para frenar su propagación.

Las medidas recomendadas son:

  • Lavado frecuente de manos con agua y jabón
  • Desinfección de juguetes y superficies
  • No compartir cubiertos, vasos ni alimentos
  • Cubrirse al toser o estornudar
  • Evitar el contacto cercano con personas enfermas
  • Mantener en casa al niño con síntomas hasta su recuperación

Recomendación para padres y colegios

El Minsa exhortó a padres, docentes y cuidadores a no enviar a clases a menores con fiebre, ampollas o lesiones sospechosas. Detectar los síntomas a tiempo y aislar temporalmente al niño puede cortar la cadena de contagios, especialmente en espacios donde conviven varios menores.

Ante cualquier duda, la recomendación es acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

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