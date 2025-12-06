Perú

¿Te toca trabajar en los feriados del 8 y 9 de diciembre? Descubre el pago extra que te corresponde

Mientras millones aprovecharán el descanso prolongado por los feriados de diciembre, quienes deban laborar esos días tendrán derecho a una compensación especial

El feriado ya está considerado
El feriado ya está considerado dentro del salario mensual del trabajador del sector privado, pero si labora ese día sin descanso compensatorio, la remuneración adicional aumenta de forma notable. Foto: difusión

Los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 marcarán una pausa para millones de trabajadores en el Perú, que aprovecharán el descanso consecutivo para viajar, compartir con la familia o simplemente desconectarse antes de la temporada navideña. Sin embargo, un importante grupo de personas deberá cumplir funciones esos días, y para ellos la legislación laboral contempla una compensación económica especial.

Ambas fechas, declaradas feriados nacionales por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, generan un fin de semana largo de cuatro días. Aunque en principio corresponden a descanso obligatorio, en el sector privado la aplicación depende de cada empresa. Si el empleador dispone que se labore, entran en juego las reglas del pago adicional que protege al trabajador en jornadas que deberían ser no laborables.

¿Cómo debe pagarse si trabajas en un feriado?

La normativa peruana establece que los feriados nacionales deben ser remunerados como un día ordinario, incluso cuando no se trabaja. Es decir, el pago del feriado ya está incluido dentro del sueldo mensual del trabajador del sector privado. Pero si el empleado labora en esa fecha y no recibe un descanso sustitutorio, la compensación se eleva de manera significativa.

En esos casos, corresponde el equivalente a tres remuneraciones diarias: el pago del feriado que ya forma parte del salario mensual, el pago por la labor efectivamente realizada y una sobretasa del 100% como reconocimiento adicional por trabajar en un día de descanso obligatorio. Esta modalidad, conocida como “pago triple”, se aplica a todos los feriados nacionales, incluidos los del 8 y 9 de diciembre.

La regla es precisa: si
La regla es precisa: si un empleado labora en un feriado sin descanso compensatorio y no recibe el pago debido, la empresa comete una falta laboral considerada grave. Foto: PQS

¿Qué ocurre si la empresa no paga lo que corresponde?

Si un trabajador gana S/ 100 diarios y cumple funciones en un feriado sin descanso compensatorio, deberá recibir S/ 100 por el feriado, S/ 100 por el trabajo realizado y S/ 100 adicionales por la sobretasa. En total, S/ 300 por esa jornada. Si el empleador otorga un descanso sustitutorio en otra fecha, ya no corresponde el pago adicional, pues el feriado queda compensado con ese día de reposo.

La normativa es clara: si se trabaja un feriado sin descanso sustitutorio y no se paga el monto correspondiente, la empresa incurre en una infracción laboral de carácter grave. Esta obligación aplica tanto para los feriados tradicionales como para los del 8 y 9 de diciembre de 2025, siempre que el empleador disponga que se labore en esas fechas.

¿Cuáles serán los siguientes feriados en Perú?

Los próximos feriados en Perú serán el 25 de diciembre y el 1 de enero. La Navidad es una tradición profundamente vinculada a la vida familiar, y la mayoría de hogares se reúne la noche del 24 para compartir la cena de Nochebuena y esperar la medianoche. El “Nacimiento”, presente en casi todas las viviendas, mantiene su arraigo con figuras clásicas y, en diversas zonas andinas, incorpora elementos locales como llamas y alpacas. En ciudades como Cusco, la celebración se complementa con ferias artesanales emblemáticas, entre ellas el Santurantikuy, donde se adquieren piezas para pesebres y objetos religiosos que refuerzan el sentido comunitario de la fecha.

El Año Nuevo, por su parte, genera un ambiente más festivo y cargado de simbolismos. Familias y grupos de amigos se congregan para despedir el año que termina y recibir el siguiente con rituales populares, como el uso de prendas amarillas, el consumo de 12 uvas al dar la medianoche o pequeños actos destinados a atraer prosperidad. Los fuegos artificiales, los brindis y las celebraciones multitudinarias completan una jornada que para muchos representa renovación, esperanza y nuevos comienzos.

Navidad es el último feriado del 2025.
Navidad es el último feriado del 2025. Foto: GQ

