El café peruano rompe todos sus pronósticos y coloca 71,9% más de oferta en el mundo

Las exportaciones de café peruano alcanzaron US$ 131,3 millones en los dos primeros meses de 2026, incrementándose un 71,9% respecto a 2025. REUTERS / Luisa González / Foto de archivo

Las exportaciones de café peruano sumaron US$ 131,3 millones en el primer bimestre de 2026, un crecimiento del 71,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este resultado confirma la tendencia positiva del sector luego de haber alcanzado un récord de US$ 1.796 millones en 2025.

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El impulso de este año responde a la alta calidad del grano nacional y al contexto internacional de precios favorables, especialmente por la menor oferta de grandes productores como Brasil y Vietnam, afectados por el cambio climático.

Una taza de café americano humeante descansa sobre una mesa de madera, con granos de café y una cuchara a un lado, bañada por la suave luz de la mañana que entra por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café peruano rompe récords en ventas al extranjero: ¿A dónde?

El café peruano, sin tostar ni descafeinar, llegó a 52 mercados internacionales en el arranque de 2026. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia. La diversidad de variedades es clave para la preferencia de estos mercados, que valoran el perfil y la calidad del producto nacional.

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El café es el principal producto agrícola tradicional de exportación del país y el sustento directo de cerca de 2 millones de personas a lo largo de toda su cadena de valor.

La producción involucra a más de 223 mil familias de pequeños productores, distribuidas en 16 regiones, con mayor concentración en San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. La actividad cafetalera sostiene la economía de muchas comunidades rurales y promueve la inclusión productiva en zonas tradicionalmente vulnerables.

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Perú se consolidó como el noveno exportador mundial de café convencional y líder en café orgánico, impulsado por la preferencia internacional. REUTERS/Darren Whiteside.

Café, gremios y productores: el reto de la asociatividad

A pesar del dinamismo exportador, el MIDAGRI advierte que uno de los principales retos del sector es fortalecer la organización de los caficultores.

Actualmente, el 85% de los productores trabaja en parcelas de entre 1 y 5 hectáreas, pero solo el 30% está asociado, principalmente en cooperativas. Esta baja asociatividad limita el acceso a tecnología, capacitaciones y mejores condiciones de negociación, factores clave para competir en el mercado global.

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El ministerio impulsa iniciativas para fomentar la asociatividad y mejorar el acceso a servicios técnicos, buscando reducir brechas estructurales y elevar la productividad.

“El reto del sector sigue siendo fortalecer la organización de los productores y facilitar el acceso a tecnologías modernas para mejorar su competitividad”, resalta el MIDAGRI.

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El café nacional, conocido como “oro verde”, se exporta a 52 mercados, con Estados Unidos como su principal destino comercial. REUTERS/Alexandre Meneghini

Un sorbo de calidad: el café peruano supera expectativas y bate marcas

Perú es reconocido a nivel mundial como exportador de café arábica de especialidad y de café orgánico. El grano se cultiva principalmente en la ceja de selva, en la selva central y norte, donde las condiciones favorecen su aroma, acidez y alta calidad.

Más del 95% del café exportado corresponde a arábica de alta calidad. El país se posiciona como el segundo exportador mundial de café orgánico y un proveedor relevante para mercados internacionales.

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El café peruano es apreciado por su perfil suave, cuerpo equilibrado y aroma delicado. Además de las variedades antes mencionadas, destacan los cafés certificados bajo sellos como Fairtrade, Rainforest Alliance y amigable con las aves, lo que facilita su llegada a mercados exigentes como Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Bélgica y Corea del Sur.

El café peruano alcanzó exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024, consolidándose como uno de los productos agrícolas más importantes del país. | Midari