Perú

Consumo de café de especialidad se expande a más distritos de Lima, según resultados de Lima Experience 2025

El cono norte y el Callao muestran un eje en expansión, con cafeterías que apuestan por el concepto de café y complemento, acercando esta experiencia a nuevos públicos

Los resultados de Lima Experience 2025 revelan una transformación profunda en la oferta cafetera de la ciudad

Monótono Coffee, en Barranco, obtuvo el primer puesto en la categoría Cafetería de Especialidad del concurso Lima Experience 2025, que distingue, por cuarto año, a las mejores cafeterías de Lima y Callao. El segundo lugar en esta categoría fue para Punto Café (Miraflores); mientras que Armache Cafetería (Los Olivos) ocupó el tercer puesto, Ursa Coffee (Miraflores) logró el cuarto lugar y Guanacoffee (Pueblo Libre) obtuvo la quinta posición.

En la categoría Café y Complemento, el primer lugar fue para Cabina Lima, en Surco, seguido por Beik Café (Barranco), que alcanzó el segundo puesto, y Tunki Katari (San Borja), que se ubicó en el tercer lugar. Completan el cuadro de honor Nina Pacha (Punta Hermosa) en el cuarto lugar y Puka Yana (Puente Piedra) en el quinto puesto.

Los resultados de Lima Experience 2025 revelan una transformación profunda en la oferta cafetera de la ciudad, señaló David Gonzales, coordinador de la Cámara Peruana del Café y Cacao, durante el anuncio de los ganadores en la clausura de la Expocafé Perú 2025, coorganizado junto a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la marca de tostadores Carmomaq.

“Distritos como Ventanilla, Mi Perú, Puente Piedra, Los Olivos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Punta Hermosa se han sumado con fuerza a la escena cafetera de la capital, rompiendo la hegemonía de Miraflores, San Isidro y Barranco, que mantienen un rol importante, pero ya no exclusivo”, sostuvo Gonzales.

Nuevos ejes cafeteros

El cono norte y el Callao muestran un eje en expansión, con cafeterías que apuestan por el concepto de café y complemento, acercando esta experiencia a nuevos públicos. Paralelamente al circuito tradicional, surge un nuevo eje de crecimiento en distritos como Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar, donde las cafeterías de especialidad se vienen consolidando dentro de la oferta gastronómica, añadió.

De acuerdo con el mapeo realizado por el equipo organizador de Lima Experience, se registraron 148 cafeterías de especialidad en Lima, sin considerar grandes cadenas. Al incorporar las cadenas peruanas —que suman alrededor de cuarenta establecimientos— y excluir a las multinacionales, la cifra total supera las doscientas cafeterías solo en la capital.

Este ecosistema reúne cafeterías independientes y cadenas peruanas consolidadas, como Puku Puku, D’Sala y Origen Tostadores, junto a marcas de amplia presencia como María Almenara, San Antonio, Mamino, La Baguette o Viena del Grupo Roky’s, configurando así un escenario diverso y en constante expansión.

Entre las tendencias observadas tanto en el concurso como en la reciente Expocafé Perú 2025, destaca el auge del cold brew y de otras bebidas frías de café, que amplían la estacionalidad del consumo de café, antes asociado principalmente al invierno y a climas fríos. Estas bebidas permiten que el café permanezca vigente durante el verano, ya sea puro o combinado con frutas o bebidas alcohólicas.

Otra tendencia importante identificada en Lima Experience es el rol del barista en las cafeterías de barrio como figura que democratiza el acceso a preparaciones de alta calidad y fortalece el vínculo entre las cafeterías y sus comunidades.

Gonzales resaltó que el sistema de evaluación del concurso, basado en visitas anónimas, permitió que cafeterías pequeñas compitieran en igualdad de condiciones con cadenas consolidadas, promoviendo un entorno en el que la excelencia en la técnica de preparación de las bebidas y la experiencia del cliente fueran los factores determinantes para la puntuación de los jueces que evaluaron la calidad en taza, innovación, servicio, propuesta gastronómica e impacto cultural de las más de 40 cafeterías participantes, procedentes de 17 distritos de Lima y Callao.

El premio para los dos primeros puestos de Lima Experience 2025 es la visita a una finca cafetalera en Brasil con todos los gastos pagados; mientras que los dos segundos puestos podrán realizar una pasantía en Narsa Innova en Junín.

Una persona sostiene una taza
Una persona sostiene una taza de café humeante entre sus manos, disfrutando de un momento de tranquilidad en un ambiente hogareño iluminado por la luz natural. La imagen transmite calidez y serenidad, ideal para ilustrar temas de bienestar, hábitos matutinos o pausas en la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación desde las regiones productoras

Otro aspecto destacable de la última edición de la Expocafé Perú fue la participación de productores, marcas y emprendimientos de regiones productoras de café como Cusco, Amazonas, Cajamarca, Junín, La Libertad, Villa Rica, Ayacucho y Puno.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) participó con 18 organizaciones cafetaleras de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno quienes expusieron cafés producidos por familias que hoy avanzan con economías lícitas y sostenibles. Durante los días de feria, estas organizaciones registraron ventas directas por S/84 378. Asimismo, 16 de ellas alcanzaron compromisos de venta por S/4 102 964 en la Rueda de Negocios.

Desde las zonas cafetaleras también procedieron los ganadores de la cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía del Café Peruano, que organiza la Cámara Peruana del Café y Cacao. El primer puesto fue para Junior Zanabria de Cusco, Jonefl Aguado de Lima obtuvo el segundo lugar y Graciano Alzamora de Puno logró el tercer puesto y el premio del público. Esta edición del concurso recibió 176 fotografías de 66 participantes provenientes de diversas regiones del país, especialmente de zonas productoras de café.

Expocafé Perú 2025 cerró su décima cuarta edición con más de 15.000 asistentes durante los cuatro días de feria realizados en Casa Prado (Miraflores), consolidándose así como el evento cafetero más influyente del país al reunir a más de 170 marcas expositoras, entre las que se incluyeron productores, marcas de café, proveedores de equipos y servicios, así como emprendedores del sector gastronómico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su Rueda de Negocios, coorganizada con el Programa Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se generaron compromisos comerciales por más de S/8.5 millones y se conectaron a 9 importantes compradores con un total de 55 ofertantes. Durante la jornada, se llevaron a cabo 100 citas de negociación entre representantes de tostadurías, cafeterías, retail y exportadores, quienes mostraron gran interés en la oferta de café peruano.

La XIV edición de la Expocafé Perú confirmó una tendencia decisiva: el consumo, la oferta y la cultura del café en Lima se han incorporado a la vida cotidiana de la ciudad, integrándose además a otros productos de origen —como postres, quesos, panes artesanales— que amplían la experiencia sensorial de los amantes del café peruano.

