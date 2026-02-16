Perú

Cinco cafeterías peruanas entre las 100 mejores del mundo: Cuáles son y dónde se encuentran

Locales de tres regiones del Perú fueron seleccionados como los mejores del planeta. La calidad del café, el servicio al cliente e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación

Cinco cafeterías peruanas entre las 100 mejores del mundo. (Foto: Composición - Infobae)

El sabor del café peruano está bajo la mirada de todo mundo, y ahora también las cafeterías del Perú forman parte de un grupo selecto de locales destacados en todo el planeta por su calidad, servicio y ambiente. Hoy se publicó una lista de las 100 mejores cafeterías de todo el mundo y cinco de ellas se encuentran en el Perú.

El concurso desarrollado por The World’s 100 Best Cofee Shops, recibió las nominaciones de cafeterías de todos los países del planeta y hoy, 18 de febrero, desde la gala de la Expo Café de Madrid, en España, se publicó la lista completa avalada por jueces de todo el mundo.

Entre las mejores del mundo

La selección de las 100 mejores cafeterías se dio luego de un largo proceso de evaluación y votación, que dio como resultado el siguiente ranking de cafeterías peruanas a nivel mundial:

  1. Kafi Wasi Café Tostaduría (puesto 17) - Arequipa
  2. Monotono Specialty Coffee (puesto 23) - Lima (Barranco)
  3. Three Monkeys Coffee (puesto 26) - Cusco (Cusco)
  4. Origen Tostadores de Café (puesto 45) - Lima (Pueblo Libre)
  5. Puku Puku (puesto 69) - Lima (Miraflores)
Cinco cafeterías peruanas se encuentran en la lista de las 100 mejores del mundo. (Foto: Kafi Wasi)

¿Cómo se eligieron las mejores cafeterías del mundo?

Según The World’s 100 Best Cofee Shops, las nominaciones para la lista de las mejores cafeterías pueden ser presentadas por el público y también por su panel de expertos y jueces. Una vez en esta lista preliminar, cada ciudadano podrá votar por su establecimiento favorito.

La elección no es netamente popular. Estos votos solo componen el 30 % del puntaje final, mientras que el otro 70 % está conformado por los votos del panel de expertos. Ellos son especialistas del café, profesionales de la industria, quienes también visitan cada una de las cafeterías para conocer en persona su calidad de atención, entre otros criterios como:

  • Calidad del café.
  • Experiencia del barista.
  • Servicio al cliente.
  • Innovación.
  • Ambiente y atmósfera del local.
  • Prácticas sostenibles.
  • Calidad de la comida y pastelería.
  • Consistencia.
Locales de tres regiones del Perú fueron seleccionados como los mejores del planeta. La calidad del café, el servicio al cliente e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación. (Andina)

Cafeterías del Perú entre las mejores de Sudamérica

En la lista de las 23 cafeterías peruanas incluidas entre las 100 mejores de Sudamérica que fueron anunciadas en octubre del 2025, se encuentran:

  1. Kafi Wasi Café Tostaduría (puesto 2) - Arequipa
  2. Monotono Specialty Coffee (puesto 7) - Lima (Barranco)
  3. Puku Puku (puesto 9) - Lima (Miraflores)
  4. Masaro Café (puesto 15) - Lambayeque (Chiclayo)
  5. Origen Tostadores de Café (puesto 17) - Lima (Surquillo)
  6. Three Monkeys Coffee Cusco (puesto 23) - Cusco
  7. Neira Café Lab (puesto 25) - Lima (Miraflores)
  8. Tasta Café (puesto 27) - Lima (Jesús María)
  9. Oso Café (puesto 28) - Arequipa
  10. Antaqa Café (puesto 31) - Ayacucho
  11. Abisinia Café y Tostaduria (puesto 37) - Lima (Pueblo Libre)
  12. Don Salazar (puesto 41) - Lima (San Isidro)
  13. Punto Café (puesto 43) - Lima (Miraflores)
  14. D’Sala Caffe (puesto 49) - Lima (Surquillo)
  15. Florencia y Fortunata Specialty Coffee (puesto 52) - Cusco
  16. Raiz Coffee (puesto 55) - Lima (Miraflores)
  17. Coffee Busters Roastery (puesto 63) - Lima (San Isidro)
  18. Cafetería Tunki Katari (puesto 65) - Lima (San Borja)
  19. Puma Café (puesto 72) - Lima (Jesús María)
  20. Ciclos Café (puesto 80) - Lima (Barranco)
  21. Elevaria Café (puesto 90) - La Libertad (Trujillo)
  22. Senzuru Coffee (puesto 92) - Lima (San Isidro)
  23. Guanacoffee (puesto 97) - Lima (Pueblo Libre)

