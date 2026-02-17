Perú

Perú podría perder a su principal comprador de café en el mundo porque nadie sabe dónde están sus fincas

Trago amargo. Los caficultores peruanos aceleran contratos en 2026 antes de que el mercado se inunde del café barato de Brasil y Vietnam. Pero el veto de la UE es otro escollo

Clarificar. La entrada en vigor de la EUDR en diciembre de 2026 obliga a exportadores peruanos de café a certificar la trazabilidad y el cumplimiento de 'cero deforestación'.

El 2026 se presenta como un año crítico para el café peruano, marcado por la presión de una oferta mundial en aumento y precios internacionales que retroceden tras el pico histórico del año anterior.

El informe “Perspectivas y desafíos del café peruano (2026-2027)” del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) advierte que, tras alcanzar los USD4,40 por libra en septiembre de 2025 (el nivel más alto en una década), el precio del Arábica ha caído a US$3,50–3,60 por libra a inicios de 2026.

Brasil espera una cosecha récord de 70,7 millones de sacos en 2026-2027 (13,5% más que el año anterior), mientras Vietnam y también Indonesia aumentarán su producción, lo que generará un superávit global estimado de 7 a 10 millones de sacos, según Rabobank.

Con este escenario, el valor del café convencional podría descender aún más, acercándose a US$2,50 por libra en la segunda mitad del año, de acuerdo con una primera lectura del Gobierno peruano.

Trago amargo: exportaciones récord y desafíos estructurales

En 2025, Perú alcanzó exportaciones históricas de café por US$1.762 millones, con un volumen de 242.000 toneladas y un precio promedio de US$7,26 por kilo.

El 41% de este café tuvo como destino la Unión Europea, equivalente a US$650 millones, mientras que Norteamérica absorbió el 33,2% (US$528 millones) y Asia el resto, consolidando la importancia de estos mercados para el país.

Sin embargo, el Midagri advierte que la mayoría del café exportado sigue siendo convencional y vulnerable a la volatilidad del mercado y a la inminente presión regulatoria europea.

El precio internacional del café Arábica descendió a US$3,50–3,60 por libra y podría caer a US$2,50 por libra debido a la sobreoferta global.

El informe es crítico sobre la debilidad estructural del sector: el 80% de las plantaciones tienen más de 15 años, mientras que en Colombia la renovación es cada 10 años, lo que permite mantener rendimientos superiores y mayor resistencia frente a plagas y variabilidad climática.

En Perú, la productividad ronda los 660 kg/ha, muy lejos del potencial alcanzado por competidores regionales. A esto se suma que cerca del 40% de los caficultores carecen de títulos de propiedad, lo que limita el acceso al crédito y formalización necesarias para cumplir con nuevas normas ambientales, particularmente la EUDR.

Europa endurece reglas: trazabilidad y “cero deforestación”

La EUDR, que entra en vigencia en diciembre de 2026, exige trazabilidad total y certificación de “cero deforestación” para todas las importaciones de café.

El Gobierno reconoce que el país dispone de un “año de gracia” para cerrar contratos bajo las condiciones actuales, pero el tiempo apremia con este nuevo peaje de la UE.

El 80% de las plantaciones de café en Perú supera los 15 años de antigüedad y el 40% de los caficultores carece de títulos de propiedad.

Por ello, grandes tostadores europeos ya están exigiendo la geolocalización de fincas y la declaración de polígonos para asegurar la cadena de suministro. No cumplir con estos estándares significa perder acceso al mercado premium europeo o recibir fuertes descuentos.

Actualmente, unas 180.000 de las 200.000 fincas cafetaleras peruanas ya han sido georreferenciadas, pero la falta de titulación y la fragmentación productiva siguen siendo barreras críticas.

El informe advierte que, si los productores no aceleran la formalización y la adopción tecnológica en 2026, el café peruano convencional podría ser desplazado hacia mercados secundarios, mucho menos rentables.

Ante el veto de la UE, Perú debe buscar nuevos socios

Para defenderse ante la inminente caída de precios y el endurecimiento europeo -el pico máximo de 2025 ya se extinguió-, el Midagri recomienda asegurar contratos de venta a futuro mientras los valores internacionales aún rondan los US$3,50 por libra.

Cerrando contratos ahora, exportadores y cooperativas pueden blindar sus ingresos internacionales antes de que el mercado se inunde del café barato de Brasil y Vietnam y antes de que la Unión Europea eleve el umbral regulatorio.

Brasil proyecta una cosecha récord de 70,7 millones de sacos de café, impulsando la presión bajista sobre los precios mundiales del mercado.

Simultáneamente, Perú acelera la diversificación hacia Asia, Medio Oriente y América del Norte. Asia, donde países como Japón, Corea y Taiwán ya pagan precios récord por microlotes de alta calidad, representa una oportunidad para cafés especiales.

EEUU, que abarca el 33% de las exportaciones peruanas, sigue demandando café funcional y de conveniencia, con un creciente segmento premium dispuesto a pagar entre US$5 y US$8 por libra y hasta US$80 en subastas exclusivas, algo sui géneris.

Si Perú acelera la formalización, renueva sus plantaciones y asegura contratos a futuro, podrá sostener el ingreso cafetalero y consolidar su liderazgo en cafés especiales. Si no, corre el riesgo de ver desplomarse sus ingresos y quedar rezagado frente a competidores.

El café peruano en el mundo

  • En 2025, cerca del 20% de las exportaciones peruanas correspondieron a cafés especiales y orgánicos, segmentos que logran precios muy superiores al promedio.
  • La Taza de Excelencia Perú 2025 marcó un récord con lotes que alcanzaron los US$80,10 por libra. Cajamarca, Cusco y Amazonas dominaron los primeros lugares, consolidando a Perú como un referente mundial en microlotes de alta calidad.
  • Acceder a la categoría “Presidencial” (más de 90 puntos SCA) permite a los pequeños productores competir en el mercado premium de Asia y Europa, aunque la mayoría de caficultores aún depende del café convencional y de precios vinculados a la bolsa de Nueva York.
  • La distancia entre estos dos mundos se amplía. Los productores mejor organizados y con acceso a tecnología y certificaciones consiguen contratos blindados y relaciones directas con compradores de alto valor.
  • El resto de productores sigue expuesto a la volatilidad de los precios y a los crecientes costos de adaptación normativa, logística y formalización.

