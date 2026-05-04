ATU lanza nueva flota de buses ecológicos que conectarán SJL y Pachacámac: así será la ruta

Composición: Infobae Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio un nuevo paso en su proceso de modernización del sistema de transporte público con la incorporación de una nueva flota de buses ecoamigables que operará entre San Juan de Lurigancho y Pachacámac, dos de los distritos con mayor demanda de movilidad en la capital. Esta medida busca mejorar la conectividad entre Lima este y sur, una zona donde miles de ciudadanos dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la ATU orientada a renovar el parque automotor y ofrecer un servicio más seguro, eficiente y sostenible. En una primera etapa, se presentaron tres de las 15 unidades que forman parte de esta flota, evidenciando el avance progresivo en la implementación de buses con mejores estándares tecnológicos y ambientales.

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Buses a GNV y monitoreo en tiempo real: así es la nueva flota que conectará Lima este y sur

Composición: Infobae Perú

Las nuevas unidades funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV), una alternativa energética más limpia que permite reducir significativamente las emisiones contaminantes en la ciudad. Este aspecto resulta clave en una urbe como Lima, donde la calidad del aire se ha convertido en una preocupación constante. Con esta incorporación, la ATU apunta a impulsar un transporte público más amigable con el medio ambiente.

Además del componente ecológico, los buses están equipados con videocámaras de seguridad conectadas a un centro de monitoreo, lo que permitirá realizar un seguimiento permanente de las unidades durante todo su recorrido. Este sistema busca reforzar la seguridad en el transporte público, uno de los principales reclamos de los usuarios en los últimos años.

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Durante la presentación oficial, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, destacó que este avance ha sido posible gracias a la entrega de títulos habilitantes a los operadores, lo que les brinda estabilidad jurídica y facilita la inversión en nuevas unidades.

“Generamos las condiciones para que nuestros operadores ofrezcan un mejor servicio. Durante años no contaron con estabilidad jurídica, y hoy la tienen. Para llegar al usuario se necesita calidad en la oferta, y eso es lo que estamos recuperando y fortaleciendo”, afirmó.

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El recorrido de esta nueva flota incluirá importantes vías como las avenidas Wiesse, Puente Nuevo, el óvalo Santa Anita y la avenida La Molina, conectando distritos estratégicos como Ate, El Agustino, La Molina, San Juan de Lurigancho y Pachacámac. Se estima que más de 2 mil pasajeros diarios se beneficiarán directamente con este servicio, que promete mejorar los tiempos de traslado y ofrecer una experiencia de viaje más ordenada.

Integración del transporte: Metropolitano, Corredores y Metro se podrán pagar con una sola tarjeta

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

En paralelo a la renovación de flota y mejora del servicio, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) avanza en otro eje clave para transformar la movilidad en Lima: la implementación de una tarjeta única de pago que permitirá a los usuarios utilizar el Metropolitano, los Corredores complementarios y la Línea 2 del Metro de Lima sin necesidad de portar distintos plásticos.

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El nuevo sistema contempla una tarjeta con tecnología sin contacto, que facilitará el acceso a los buses y trenes reduciendo tiempos de espera y eliminando el uso de efectivo. Su costo será de S/4.50, similar al de las tarjetas actuales, y deberá recargarse para poder utilizarse en los distintos servicios integrados. Además, contará con mecanismos de seguridad como claves encriptadas, lo que permitirá proteger el saldo de los usuarios frente a posibles fraudes o clonaciones.

Como parte de este proceso, la ATU viene ejecutando desde febrero una integración tecnológica entre operadores, que incluye la entrega de herramientas para la validación del nuevo sistema y la creación de un fideicomiso maestro junto a una cámara de compensación. Este modelo permitirá distribuir los ingresos de forma transparente entre las empresas, mientras la implementación se realiza de manera progresiva.

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