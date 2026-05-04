Extorsión sin freno en Tumbes: criminales atacan cevichería con dinamita y exigen miles de dólares a empresarios

Un sujeto vigiló el local en varias ocasiones antes de detonar el artefacto explosivo durante la madrugada. // Video: Latina Noticias

La violencia criminal en el norte del Perú continúa escalando y golpeando con fuerza a pequeños emprendedores. Esta vez, una cevichería en Tumbes se convirtió en el nuevo blanco de una organización de extorsionadores que no solo exige dinero, sino que también recurre a explosivos para sembrar temor. El ataque ocurrió en horas de la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad, evidenciando el nivel de planificación de los delincuentes.

El caso no es aislado. En lo que va del 2026, se han reportado cerca de 120 atentados en Tumbes, una cifra que refleja una preocupante tendencia: prácticamente un ataque por día. La situación ha generado alarma entre los comerciantes, quienes aseguran vivir bajo constante amenaza, mientras las autoridades intentan contener una ola delictiva que ya ha provocado cambios en el alto mando policial.

PUBLICIDAD

Extorsión, dinamita y miedo: así operan las bandas criminales en Tumbes

Composición: Infobae Perú

El atentado más reciente tuvo como objetivo una cevichería ubicada en la intersección de las calles Arica y Piura. De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, un sujeto merodeó la zona en al menos tres ocasiones antes de colocar un artefacto explosivo que detonó minutos después. El hecho ocurrió durante la madrugada, una modalidad recurrente utilizada por los delincuentes para amedrentar sin causar víctimas directas, pero generando un fuerte impacto psicológico.

El propietario del negocio venía siendo víctima de extorsiones desde abril, cuando comenzó a recibir amenazas en las que le exigían el pago de 12 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida, su familia o su establecimiento. La presión aumentó tras el atentado, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica: enviar a su familia a Lima para protegerla de posibles represalias.

PUBLICIDAD

Según reportes locales, los ataques no solo están dirigidos a grandes empresarios. La delincuencia ha ampliado su rango de víctimas, alcanzando a pequeños negocios familiares e incluso a ciudadanos sin actividad comercial visible. En varios casos, basta con tener una vivienda considerada “de buen nivel” para convertirse en objetivo de estas organizaciones criminales.

Crisis de seguridad: cambios policiales y crimen organizado en la frontera

Autoridades peruanas detectaran el envío de más de 3000 municiones desde Lima hacia la frontera con Ecuador | Foto captura: PNP

El incremento de la criminalidad en Tumbes ha puesto en evidencia las dificultades de las autoridades para contener el avance de las bandas. En menos de dos años, la región ha tenido tres cambios de generales en la Policía, una señal de los problemas estructurales en la estrategia de seguridad.

PUBLICIDAD

A esto se suma un factor clave: la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la frontera. De acuerdo con información recogida en la zona, grupos delictivos provenientes de Ecuador habrían establecido alianzas con bandas locales, generando una disputa por el control territorial. Este escenario ha derivado en un cambio de dinámica: si antes los enfrentamientos eran entre delincuentes, ahora los ataques se dirigen directamente contra la población.

Las cifras también reflejan la gravedad del problema. Se reportan cerca de 50 homicidios en lo que va del año, además de los más de 120 atentados con explosivos o ataques armados. Comerciantes y vecinos coinciden en que el patrón es similar: amenazas previas, exigencias económicas y, en caso de no pagar, atentados durante la madrugada.

PUBLICIDAD

La situación mantiene en alerta a la ciudadanía, especialmente a quienes dependen de pequeños negocios para subsistir. Mientras tanto, la expectativa se centra en las nuevas estrategias que pueda implementar el comando policial recientemente designado, en un contexto donde la extorsión en Perú continúa expandiéndose y afectando cada vez a más sectores.

Números ante casos de extorsión

El Ministerio del Interior recordó a la ciudadanía que están disponibles, las 24 horas del día y los 365 días del año, los siguientes números de atención ante casos de extorsión:

PUBLICIDAD

1818 : Central Única de Denuncias del Mininter.

111: Central contra Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de estas líneas, las personas pueden informar que han sido víctimas de este delito y permitir que las autoridades activen los protocolos correspondientes.