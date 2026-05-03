Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 3 de mayo de 2026

Un hombre llena combustible en su camioneta tipo pickup azul en una gasolinera, ilustrando la rutina de carga de combustible de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza sostenida en el precio de la gasolina en Perú responde, en gran parte, a la volatilidad del mercado internacional del petróleo y a la elevada dependencia del país respecto de las importaciones de combustibles. Esta situación se traduce en incrementos constantes en las estaciones de servicio, que afectan tanto a los conductores particulares como al sector del transporte público y de carga. El encarecimiento del combustible incide directamente en los costos logísticos y en la movilidad urbana, generando un efecto multiplicador sobre el valor de productos y servicios esenciales.

El impacto de estos ajustes se percibe con mayor intensidad en los hogares de menores recursos, que destinan una proporción significativa de su presupuesto mensual al transporte y a la compra de alimentos. El incremento en el costo de la gasolina eleva el precio de los bienes básicos, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y profundizando las dificultades para acceder a servicios fundamentales. La presión sobre los sectores más vulnerables alimenta la preocupación social ante la escalada de los precios.

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Frente a este escenario, distintos gremios y organizaciones sociales han intensificado sus reclamos al Estado y han solicitado la adopción de medidas de emergencia. Entre las propuestas figuran la reducción de impuestos aplicados a los combustibles y la implementación de subsidios focalizados, con la finalidad de atenuar el impacto de la crisis en la economía doméstica y garantizar la estabilidad en el acceso a bienes y servicios indispensables.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

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En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,79 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,89 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,28 y 21,99 soles, el premium entre 19,28 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,48 a 25,19 soles.

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En Lima Sur, San Juan de Miraflores reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,19 a 22,99 soles, y el premium entre 20,59 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

FOTO DE ARCHIVO: Camiones cisterna deben analizar cuánto diésel deben adquirir ante el alza de los combustibles. Mayo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda/Foto de archivo

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 22,19 soles, el premium de 18,49 a 24,09 soles y el diésel de 20,97 a 25,99 soles.

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El diésel más económico se ubica en Lurigancho a 19,90 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,94 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

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Regiones registran alza en la cotización de los combustibles.

¿Cómo va el alza de la gasolina?

Durante el inicio de mayo, el precio de la gasolina en Lima mantiene la tendencia alcista observada a lo largo de abril, generando preocupación entre usuarios particulares y gremios del transporte. Según reportes de OSINERGMIN, el gasohol regular se ubica entre 18 y 23 soles por galón, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en distritos como Los Olivos y Surco. La crisis en Medio Oriente y la inestabilidad de los mercados energéticos globales explican gran parte de este incremento, que ha llevado el precio internacional del crudo por encima de los 100 dólares por barril.

Muchos peruanos analizan si llenar combustible frente al alza de la gasolina en todos los grifos del país. David Zorrakino / Europa Press

El aumento en el costo de los combustibles ya se refleja en la vida cotidiana de la ciudad. Las tarifas del transporte público han subido al menos 0,50 soles y los taxis colectivos han ajustado sus precios hasta los 3 soles por trayecto. Comerciantes y familias experimentan una presión adicional en sus gastos diarios, especialmente en productos esenciales. Especialistas advierten que, si las tensiones internacionales continúan, la tendencia al alza podría prolongarse, lo que obliga a los limeños a modificar hábitos de consumo y revisar sus presupuestos.

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Frente a este panorama, gremios del transporte y organizaciones sociales demandan al gobierno medidas concretas para aliviar el impacto en los sectores más vulnerables. Entre las propuestas planteadas figura la implementación de subsidios y la revisión de la estructura tributaria aplicada a los combustibles. Las autoridades analizan posibles alternativas para contener la subida, aunque la efectividad de estas acciones dependerá del desarrollo del contexto internacional y de la capacidad estatal para responder al aumento sostenido de los precios.

Factores que impulsan el alza del combustible

El aumento en el precio internacional del petróleo responde a factores estratégicos y geopolíticos que inciden directamente sobre los mercados energéticos. El Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un punto crítico: cualquier amenaza o interrupción en esta ruta impacta de inmediato en la cotización del crudo. Autoridades del sector, como Felipe Cantuarias de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, advierten que la percepción de riesgo y la incertidumbre en torno a esta zona amplifican la volatilidad, reforzando la tendencia al alza en los precios.

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Actualmente, se reportan niveles reducidos de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

Las tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de un conflicto prolongado mantienen en alerta a los mercados internacionales, lo que eleva el precio del petróleo aun sin una guerra de gran escala. En el caso peruano, la fuerte dependencia de la importación de combustibles multiplica los efectos de estos movimientos globales. Los aumentos en el precio internacional se trasladan rápidamente al mercado interno, elevando los costos logísticos y repercutiendo en el precio final de alimentos y otros productos básicos, con un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El reto de sostener el pasaje de un sol

El pasaje de un sol, que representó durante años la tarifa mínima en rutas del transporte urbano limeño, está dejando de ser una opción habitual para los usuarios. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos ‘Chinos’ aplican desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en sus recorridos, especialmente en corredores concurridos como el de Acho. Este ajuste afecta a miles de pasajeros que dependen del servicio para movilizarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales.

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La situación también se refleja en los taxis colectivos que conectan Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal. Según testimonios recogidos por medios locales, el pasaje en estas rutas pasó de 7 a 10 soles por viaje. Los conductores argumentan que el aumento responde a la escasez de combustibles y al alza internacional del petróleo, lo que ha encarecido sus operaciones y reducido sus márgenes de ganancia.

En este contexto, las posibilidades de acceder a pasajes de un sol disminuyen de modo notable en Lima. El aumento generalizado de los precios presiona a empresas de transporte y a usuarios, quienes deben ajustar sus presupuestos ante el retiro progresivo de la tarifa mínima tradicional en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un hombre conduce un Hyundai de color dorado espera a que se le abastezca de GNV (Paula Elizalde / Infobae Perú)

¿Cuáles son los sectores económicos que sufren los embates tras el alza de la gasolina?

El alza de la gasolina impacta de manera directa en el sector del transporte, tanto público como privado. Las empresas de transporte urbano, interprovincial y de carga se ven obligadas a ajustar sus tarifas para compensar el incremento en sus costos operativos. Esta situación repercute en el precio de los pasajes y en la distribución de mercancías, encareciendo la movilidad de personas y productos a lo largo del país.

El sector comercial y el de alimentos también experimentan consecuencias notables por el aumento en el precio de los combustibles. El encarecimiento en la cadena logística eleva el costo de traslado de materias primas y productos terminados, lo que se refleja en los precios finales al consumidor. Comerciantes y productores deben absorber parte de estos incrementos o trasladarlos al público, generando presiones inflacionarias y afectando la demanda interna.

La industria manufacturera y agrícola, por su parte, enfrenta mayores gastos en la adquisición de insumos y en el transporte de bienes. El precio elevado de la gasolina encarece las actividades vinculadas a la producción, recolección y distribución, reduciendo márgenes de ganancia y limitando la competitividad de estos sectores. Estos efectos se suman al contexto de incertidumbre, dificultando la planificación y sostenibilidad de las empresas y productores locales.