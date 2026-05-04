Peligro por huaicos en Perú: Indeci lanza alerta y revela las cinco regiones más afectadas

Las lluvias han transformado el acceso a las escuelas en una actividad de alto riesgo. Los docentes deben cruzar ríos crecidos, caminar sobre barro profundo y atravesar zonas con derrumbes activos. (Composición: Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lanzó una nueva alerta por huaicos en el país debido al incremento de lluvias intensas pronosticadas para las próximas horas. A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la entidad advirtió que el fenómeno podría generar activación de quebradas y deslizamientos en al menos cinco regiones, lo que eleva el nivel de riesgo para miles de ciudadanos, especialmente en zonas vulnerables.

Según el aviso de corto plazo N.º 120-2026, el evento se mantendría vigente hasta la 1:00 p. m. del martes 5 de mayo, bajo un nivel de peligro naranja, lo que implica la posibilidad de ocurrencia de eventos de fuerte intensidad. Este escenario se da en medio de un contexto climático marcado por precipitaciones continuas en varias zonas del territorio nacional, lo que incrementa la saturación del suelo y la probabilidad de emergencias.

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Regiones en alerta por lluvias intensas y posible activación de quebradas

Lluvias intensas generan emergencia en Ayabaca con huaicos, derrumbes y daños en viviendas y vías. Captura de video

El Indeci detalló que las lluvias de moderada a fuerte intensidad afectarán provincias específicas de cinco regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y San Martín. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que agravan el riesgo de activación de quebradas.

Las provincias identificadas como zonas de posible afectación son:

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Amazonas : Bagua, Condorcanqui y Utcubamba

Cajamarca : Jaén y San Ignacio

Loreto : Datem del Marañón, Requena y Ucayali

Piura : Ayabaca y Huancabamba

San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota y San Martín

De acuerdo con el organismo, la activación de quebradas implica el descenso violento de agua, lodo y rocas por cauces naturales, lo que puede provocar huaicos capaces de afectar viviendas, carreteras y servicios básicos. Este tipo de eventos suele generarse tras varios días de lluvias acumuladas, sumado a la inestabilidad del terreno.

En ese contexto, el Indeci exhortó a las autoridades locales y regionales a verificar rutas de evacuación, asegurar que estén despejadas y correctamente señalizadas, y garantizar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos ante cualquier emergencia. Además, pidió fortalecer los sistemas de comunicación con la población para una respuesta rápida.

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Para los ciudadanos, la recomendación es implementar un Plan Familiar de Emergencias, así como sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, alarmas, campanas o sirenas, en coordinación con sus comunidades. También se aconseja evitar cruzar ríos crecidos, no construir en zonas de quebradas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Cabe recordar que el Gobierno peruano declaró recientemente en estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por el riesgo ante intensas precipitaciones, lo que permite ejecutar acciones inmediatas para mitigar daños y atender posibles desastres.

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Senamhi advierte lluvias intensas con tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones

Senamhi activa nivel naranja por fenómeno meteorológico que afectará la selva hasta el lunes. (Foto: Agencia Andina)

A la par de la alerta del Indeci, l Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una alerta naranja por lluvias intensas en la selva peruana, vigente desde el 2 de mayo, con la previsión de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Este escenario estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h.

De acuerdo con el organismo, los acumulados de lluvia previstos superan los valores habituales: se estiman hasta 62 mm por día en la selva norte, alrededor de 55 mm en la zona central y cerca de 50 mm en el sur. Estas cifras reflejan un aumento significativo de las precipitaciones, lo que podría generar impactos directos en la infraestructura, las actividades cotidianas y las condiciones de transitabilidad en las regiones afectadas.

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La alerta alcanza a 11 departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. El Senamhi también advirtió que este panorama podría derivar en desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables. Ante ello, las autoridades locales han intensificado la vigilancia de los principales cauces y activado planes de contingencia para responder de manera inmediata ante posibles emergencias.