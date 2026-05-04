Los Chankas inmersos en inesperada caída libre: derrota en Andahuaylas ante Deportivo Garcilaso que los aleja de la cima de la Liga 1 2026

El cuadro cusqueño se impuso 1-0 en Andahuaylas en un resultado que complicó a los locales - Crédito: L1MAX.

La vida le ha sonreído demasiado a Los Chankas con muy buenos momentos que le permitieron constituirse como el equipo revelación del Torneo Apertura 2026, del que hace no mucho fue líder incontestable. Ahora, llegaron esos tramos complicados de los que hay que tirar de carácter para superarlos, pero los ‘guerreros’ aún no pueden apelar a su identidad para sortearlos.

Frente a Deportivo Garcilaso hubo otro revés, el primero jugando en Andahuaylas y el segundo al hilo que ha generado un claro derrape en la clasificación de la Liga 1. Los de Walter Paolella, ahora, miran con distancia el primer lugar ocupado por Alianza Lima. Con un margen corto, no es menos cierto, pero importante.

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Los Chankas no dejan de ser un hueso pese a sus recientes caídas en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

No se presagiaba un nuevo descalabro en Los Chankas. Porque arrancaron con el pie en el acelerador creando ocasiones puntuales de peligro en el primer tiempo, pero el desacierto fue notorio y ello permitió que el ‘pedacito de cielo’ saliera bien librado del acecho constante.

Para el complemento, Deportivo Garcilaso salió con otra mentalidad y más enchufado. Bajo la peligrosidad de un electrizante Beto da Silva comenzó a asomarse al arco defendido por Hairo Camacho hasta que la insistencia halló premio con un espléndido golpeo de cabeza, a pase de Kevin Sandoval, tras un saque de esquina.

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En lo que se considera un arrebato, los locales asumieron un protagonismo mayor con ataques consecutivos en un lapso de diez minutos: primero con un cabezazo de Oshiro Takeuchi —agasajado en la antesala por sus 100 partidos con la institución— que llevó cierto peligro y un testarazo notable de Jarlin Quintero que obligó una estirada de Patrick Zubczuk.

A manera de réplica, Deportivo Garcilaso llevó zozobra con un aviso importante de Erick Canales y una aproximación de Luis Sinisterra. Sobre el final de la bocina, un balón largo de Los Chankas asustó, pero no configuró en un empate real. Así las cosas, los ‘guerreros’ sumaron otra derrota y comienzan a desinflarse en el Apertura 2026.

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Los Chankas aún se aferran a su ilusión. - Crédito: Difusión

Bronca y rabia

Finalizado el enfrentamiento, se generó un episodio de tensión en la zona técnica de Los Chankas. El director técnico, Walter Paolella, mostró una reacción vehemente y se dirigió al campo de juego para expresar su descontento respecto a lo sucedido durante el encuentro.

El foco de la molestia de Walter Paolella fue el portero Patrick Zubczuk. Según el técnico argentino, el arquero demoró excesivamente el juego cada vez que tenía el balón en su poder, hecho que, a su juicio, perjudicó el accionar del equipo local y condicionó el ritmo de la contienda.

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El DT del cuadro andahuaylino encaró a los jugadores cusqueños tras el pitazo final - Crédito: L1MAX.

La situación escaló cuando Paolella encaró a Zubczuk en el campo. Este enfrentamiento provocó que se desatara una gresca entre los futbolistas de ambos equipos, incrementando la tensión en el terreno de juego.

En ese contexto de altercado, el entrenador Sebastián Domínguez ingresó al terreno con decisión para intervenir y proteger a los integrantes de su equipo, lo que contribuyó a elevar el nivel de la disputa.

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Los Chankas afirman que la Liga 1 tiene conocimiento del proceso de regularización en que se encuentra el DT Walter Paolella. Crédito: Los Chankas.

Ante estos hechos, el árbitro determinó la expulsión de Walter Paolella, quien no logró controlar su enojo. Como consecuencia de la sanción, el técnico de Los Chankas quedará impedido de dirigir desde su zona técnica durante la próxima fecha.

De cara a lo que viene, Los Chankas enfrentarán a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la intención de recuperarse rápidamente. El equipo se mantiene en la segunda posición del Apertura 2026 con 29 puntos, ubicándose a tres unidades de Alianza Lima, líder del torneo.

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