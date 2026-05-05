Fundador de País para Todos pone en manos de Carlos Álvarez su permanencia en el partido: “Hay una relación cordial”

Vladimir Meza afirmó que la continuidad de Carlos Álvarez como militante de País Para Todos depende únicamente de una decisión personal del propio Álvarez

El presidente del partido País Para Todos, Vladimir Meza, sostuvo este lunes que la permanencia de Carlos Álvarez como militante dependerá únicamente de una “decisión personal” del propio candidato presidencial.

En declaraciones a la prensa, Meza aclaró que mantiene una relación cordial con Álvarez y su entorno, pese a los cuestionamientos públicos tras anunciar su derrota electoral y su retiro definitivo de la política.

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“A nosotros nos gustaría que él siga involucrado en el quehacer político de este país y dependerá de su decisión personal de Carlos Álvarez, pero por sobre todo, hay una relación muy cordial y estima por haber tenido todo este tiempo de la campaña presidencial”, afirmó.

Añadió que se ha consolidado “una cercanía” tanto con el equipo de Álvarez, quien se recupera de una intervención quirúrgica menor, como con la estructura partidaria, y reiteró el reconocimiento a la labor desempeñada por el humorista durante la campaña.

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La relación entre Álvarez y la dirigencia del partido se mantiene cordial, a pesar de los cuestionamientos públicos tras la derrota electoral y el retiro de Álvarez de la política

A mediados de abril, País Para Todos se deslindó de las declaraciones del cómico en las que aceptó la derrota en las elecciones y felicitó a los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta del 7 de junio.

“Ningún ex candidato, militante ni persona a título personal está autorizado a pronunciarse ni a hablar en nombre del partido. El incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a nuestros estatutos y dará lugar al correspondiente deslinde público”, señaló en ese momento la agrupación.

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Con el 97,8 % del escrutinio, Álvarez ocupa el sexto lugar en la votación presidencial, con un 7,9 % de los votos, equivalente a 1,29 millones de sufragios, por lo que queda fuera del balotaje, que previsiblemente disputarán Keiko Fujimori (17,13 %) y Roberto Sánchez (12,04 %).

En otro momento, Meza aseguró que su partido contará con bancada en el Congreso pues, según sus estimaciones, han superado la valla electoral y esperan tener siete diputados, pese a que las autoridades aún no oficializan estos resultados.

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“Los esfuerzos de nuestro equipo nos llevan a la certeza, después de haber observado los resultados parciales del conteo oficial y las actas observadas, que como partido ya las hemos contabilizado. Creemos que es necesario anunciar que País Para Todos ha logrado los dos requisitos que exige la ley electoral”, declaró.

Con casi todo el escrutinio completado, Álvarez quedó fuera del balotaje presidencial, mientras que Meza asegura que el partido logró superar la valla electoral y tendrá representación en el Congreso

Explicó que cumplieron los dos requisitos exigidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): superar el 5 % de los votos totales y alcanzar al menos el 5 % del número legal de miembros en la cámara correspondiente, aunque

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Consideró importante comunicarlo a la ciudadanía, ya que algunos analistas y medios han puesto en duda el cumplimiento de la valla electoral. “Es fundamental que se pueda ya con certeza decir que País Para Todos es parte del futuro Parlamento de la Cámara de Diputados. Hemos pasado la valla electoral y esperamos los resultados oficiales para definir cuál será la postura en la segunda vuelta que se avecina en nuestro país”, precisó.

Meza añadió que, una vez que el JNE anuncie los resultados definitivos, el partido iniciará su trabajo con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre.

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Detalló que la bancada parlamentaria de País Para Todos estaría integrada por tres diputados electos en Lima y cuatro en las regiones de Callao, Áncash, La Libertad y Piura. Por último, evitó secundar las denuncias sin pruebas del candidato Rafael López Aliaga, aunque advirtió que el proceso electoral presentó irregularidades y situaciones que generan confusión entre la población.