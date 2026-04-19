Terror en SJL: Sicario balea a vigilante en mercado extorsionado y lo deja grave

La delincuencia no da tregua en San Juan de Lurigancho. Un vigilante de un centro comercial en la avenida Canto Grande fue baleado en la pierna por sicarios que lo atacaron para dejar un mensaje de extorsión. Los comerciantes denuncian que no es la primera vez y exigen medidas urgentes a las autoridades. | Panamericana

Un nuevo hecho de violencia vinculado a la extorsión encendió las alarmas en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL). Un vigilante de un mercado ubicado en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande fue baleado por delincuentes que llegaron en motocicleta y dejaron una amenaza escrita antes de dispararle en plena vía pública y a plena luz del día.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque ocurrió alrededor de las 17:00, cuando cámaras de seguridad registraron la llegada de dos sujetos a bordo de una moto lineal al frontis del centro de abastos. Uno de ellos descendió del vehículo, arrojó al suelo un papel con presunto contenido extorsivo y, segundos después, disparó directamente contra el vigilante.

La víctima, identificada como Richard Pulido, de 39 años, recibió un impacto de bala en la pierna. Comerciantes y transeúntes acudieron de inmediato para auxiliarlo y trasladarlo de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado a pocas cuadras del lugar.

Comerciantes denuncian amenazas reiteradas

Vecinos y vendedores del mercado aseguraron que este ataque no es un hecho aislado. Relataron que desde hace varias semanas son blanco de bandas criminales que exigen pagos a cambio de “seguridad” y, ante la negativa, recurren a la violencia armada.

La imagen de vigilancia muestra un incidente en la calle que involucra a varias personas y una furgoneta azul detenida en la acera, capturando un momento de acción. (Panamericana)

“Reiteradas veces venimos siendo extorsionados por estos delincuentes. Lo que pedimos a las autoridades es más seguridad. Hoy han baleado al joven de seguridad y también a otro comerciante días atrás”, afirmó uno de los afectados al noticiero 24 Horas. Según los testimonios, los delincuentes usan cascos y mascarillas para evitar ser identificados, inspeccionan primero la zona y regresan luego para concretar las amenazas con disparos y mensajes intimidatorios.

Temor por la seguridad de familias y niños

Los comerciantes manifestaron especial preocupación porque el mercado recibe a diario a decenas de familias, adultos mayores y niños. El ataque ocurrió en un horario de alta concurrencia, lo que pudo haber provocado una tragedia mayor.

“Acá viene mucha gente a comprar. Esto ha sido a plena luz del día. Ya nadie se siente seguro”, señaló otro vendedor.

Exigen intervención estatal contra la extorsión

Tras el atentado, vecinos pidieron al Gobierno y a la Policía Nacional del Perú reforzar el patrullaje y ejecutar operativos contra las bandas dedicadas a la extorsión en Lima Este. El caso está siendo investigado por agentes policiales, quienes revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y determinar si pertenecen a una organización criminal que opera en diferentes mercados del distrito.

La ola de ataques extorsivos mantiene en alerta a comerciantes de Lima, en particular en distritos como San Juan de Lurigancho, donde los negocios denuncian ser blanco constante de amenazas armadas.

Números para denuncias

a línea principal para denunciar extorsiones en Perú es la 111, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, gestionado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir imágenes, audios y videos de las víctimas. Otros canales incluyen el 105 (emergencias generales) y la línea 1818.

Línea 111: Central oficial para denunciar extorsiones, creada para recibir denuncias anónimas y rápidas contra grupos criminales.

105: Central de Emergencia de la Policía Nacional.

Línea 1818: Línea de emergencia del Ministerio del Interior para reportar extorsiones.

942841978: Celular directo de contacto para denuncias de este tipo. Infobae +3

Recomendaciones de seguridad:

Confidencialidad: Al llamar al 111, no es obligatorio identificarse.

Evidencia: Se anima a los ciudadanos a enviar fotos, audios o videos que ayuden a la investigación.

Información clave: Proporcionar la hora de los hechos, cantidad de extorsionadores y vehículos involucrados