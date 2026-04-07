Cámaras en buses de transporte urbano podrían implementarse a nivel nacional, según el Mininter. (Video: Canal N)

La integración de cámaras de videovigilancia en buses de transporte urbano es parte del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, según declaró el ministro del Interior, José Zapata. Este sistema buscará involucrar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y el uso de inteligencia artificial para reforzar la vigilancia y combatir la criminalidad; inicialmente se implementará en Lima y podría llegar a todo el Perú en el futuro.

El plan consiste en dotar a los buses urbanos de cámaras de videovigilancia conectadas a sistemas policiales. Cada unidad contará con un botón de pánico vinculado al sistema 105 de la PNP, y al C4, el centro de comando, control, cómputo y comunicaciones.

La implementación de esta tecnología permitirá el monitoreo en tiempo real y la detección de armas o personas requisitoriadas mediante inteligencia artificial, ofreciendo así una respuesta inmediata ante emergencias.

“Es responsabilidad del gobierno mejorar la seguridad ciudadana. Y ahí está nuestro compromiso de actuar con determinación”, indicó el titular del Mininter en contacto con la prensa.

El ministro José Zapata indicó que ya se ha comunicado con representantes de tres empresas de transporte para iniciar la implementación del sistema de vigilancia. (Foto referencial: Agencia Andina)

Implementación de cámaras de videovigilancia y sistemas inteligentes

“Como lo ha dicho el presidente José María Balcázar, su preocupación y prioridad es combatir la criminalidad, específicamente los delitos de extorsión y homicidios”, indicó el Mininter, que destacó el uso de la tecnología para combatir casos de extorsión y sicariato que amenazan la vida de transportistas y pasajeros.

De acuerdo con Zapata, además del botón de pánico, estos sistemas facilitarán la detección de armas de fuego y metales, así como la identificación de personas requisitoriadas. “La inteligencia artificial detecta, incorporado en cada uno de los usuarios del servicio, algún metal, en este caso específico, las armas de fuego, de tal modo que puedan desde esta central enviar a la policía a hacer las intervenciones y las diligencias que correspondan”, explicó el ministro.

Este sistema busca que las autoridades respondan de manera inmediata y coordinada, extendiendo la cobertura tecnológica desde los corredores principales hasta el resto del país.

El ministro José Zapata indicó que ya se ha comunicado con representantes de tres empresas de transporte para iniciar la implementación del sistema de vigilancia. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Articulación entre sector público y privado

Se espera que la implementación de este programa se realice en coordinación entre el Estado, las empresas de transporte urbano y la Policía Nacional. Según Zapata, la participación policial permite mapear rutas y fortalecer la prevención en las principales zonas urbanas de Lima, con la meta de avanzar progresivamente a nivel nacional.

Esta colaboración busca consolidar una red tecnológica y operativa capaz de vigilar y responder ante situaciones delictivas en el transporte público.

Ejes estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

De acuerdo con el ministro, el plan contiene tres ejes estratégicos: prevención, control territorial y fortalecimiento de la investigación criminal. “Estamos hablando del primer objetivo de este plan: la prevención. También estamos hablando del segundo objetivo de este plan, que es el control territorial. Y estamos hablando también del tercer objetivo de este plan, que es el fortalecimiento de la investigación criminal, las acciones de inteligencia y, en su momento, el análisis criminalístico”, declaró Zapata.

El funcionario resaltó que el Estado, en conjunto con el sector privado y la sociedad, está impulsando avances en inteligencia operativa y análisis criminalístico. Explicó que estos esfuerzos buscan que las autoridades puedan llevar a cabo investigaciones más sólidas y lograr condenas efectivas tras las detenciones.