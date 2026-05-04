Michael Jackson lidera la taquilla: la película supera el millón de espectadores en Perú

El trailer de la esperada biopic de Michael Jackson, el Rey del Pop, protagonizada por su sobrino

La película sobre Michael Jackson alcanzó un nuevo récord en la cartelera peruana al superar el millón de espectadores, consolidándose como uno de los fenómenos cinematográficos de 2026. El largometraje, que narra la vida del “Rey del Pop”, se mantuvo en el primer lugar de la taquilla por segunda semana consecutiva, incluso frente al estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2”, una de las apuestas más fuertes de la temporada.

Desde su llegada a las salas de cine, el filme atrajo a un público diverso. Familias completas, jóvenes y seguidores de distintas generaciones acudieron para vivir la experiencia en pantalla grande. Según cifras actualizadas, 1.065.386 personas asistieron a las funciones, ubicando a la producción solo detrás de “Super Mario Galaxy, La Película”, que lidera con más de 1,6 millones de entradas vendidas en Perú durante 2026.

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La película de Michael Jackson, "Michael", ha logrado un éxito récord en Perú, superando el millón de espectadores en cines.

El estreno no solo se destacó por las cifras. La permanencia del filme como favorito en la cartelera refleja el atractivo de las historias biográficas y la preferencia del público por relatos que trascienden la música. El largometraje se consolidó como una de las propuestas más vistas del año, mientras otras producciones de alto perfil intentaban captar la atención de los espectadores.

La experiencia en salas: la Llama “Beat It” y el vínculo con el público

Uno de los aspectos que potenció el fenómeno fue la serie de activaciones realizadas en las salas de cine. Entre ellas, la aparición de la Llama “Beat It” se transformó en un símbolo para los fanáticos, generando interacción directa con quienes asistieron a las funciones y aportando un componente diferencial a la experiencia.

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La campaña de promoción en Perú buscó fortalecer el vínculo emocional con la audiencia a través de estas acciones. La estrategia incluyó momentos sorpresivos y elementos interactivos que incentivaron la participación y el entusiasmo del público. La respuesta positiva a estas iniciativas reafirmó la vigencia del legado de Michael Jackson y el interés transversal que genera su figura.

Una llama con vestimenta de Michael Jackson, gafas de sol y sobre un podio dorado, simboliza el récord de la película del Rey del Pop que ha atraído a más de un millón de espectadores en Perú.

El desempeño de la película también puso en relieve el rol del cine como punto de encuentro cultural. Las funciones congregaron a personas de distintas edades, muchas de ellas reviviendo recuerdos asociados a la música del artista, mientras otras descubrieron su historia por primera vez en la pantalla grande. La convocatoria reforzó el valor de las experiencias colectivas y la importancia de propuestas que permiten compartir emociones en comunidad.

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La preferencia del público peruano por este tipo de contenidos podría anticipar una mayor presencia de biopics y relatos musicales en la cartelera local durante los próximos meses. El éxito de “Michael” abrió la puerta a nuevas apuestas que buscan conectar con la memoria y la sensibilidad de los espectadores.

Un actor que interpreta a Michael Jackson es aclamado por la multitud, reflejando el fenómeno cultural de la película que ha roto récords en Perú al superar el millón de espectadores.

La biografía de Michael Jackson llevada al cine

La película “Michael” explora el recorrido vital y profesional del artista desde sus primeros pasos como líder de los Jackson Five hasta su consagración como una de las figuras más influyentes del siglo XX. El guion se adentra tanto en su faceta pública como en su vida fuera del escenario, ofreciendo una mirada sobre los desafíos, logros y momentos menos conocidos de su trayectoria.

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El filme está protagonizado por Jaafar Jackson, quien debuta en el cine interpretando a su tío, y cuenta con la dirección de Antoine Fuqua. La producción da acceso a actuaciones emblemáticas y aspectos personales que marcaron el camino de un artista cuya ambición creativa lo llevó a redefinir los límites del espectáculo.

El póster oficial de la película "Michael" muestra a Jaafar Jackson encarnando al Rey del Pop, cuyo biopic ya es la película más vista en Perú, rompiendo récords de taquilla. (Difusión)

Actualmente, “Michael” continúa proyectándose en salas de todo el país, mientras su éxito en la taquilla confirma el interés sostenido del público peruano por historias que combinan música, memoria y emoción colectiva.

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