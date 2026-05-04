Las cámaras de 'Amor y Fuego' desmienten a Laura Spoya: es captada manejando pese a tener la licencia suspendida

Laura Spoya vuelve a la polémica al ser captada manejando su camioneta pese a tener la licencia suspendida por orden del Ministerio de Transportes. (Instagram Laura Spoya / Captura de video)

Tres meses después del aparatoso accidente que la dejó con una fractura vertebral y la sometió a una cirugía de columna, Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la polémica. El programa ‘Amor y Fuego’ de Willax Televisión difundió imágenes que muestran a la conductora y exMiss Perú al volante de su camioneta, a pesar de que su licencia de conducir se encuentra suspendida por incumplir un mandato de reexaminación impuesto por las autoridades tras el accidente del 12 de febrero.

Lo que agrava la situación es que, al ser confrontada por los reporteros del programa, Spoya negó estar conduciendo y aseguró que siempre cuenta con un chofer. Sin embargo, las imágenes captadas el 1 de mayo, un día antes de sus declaraciones, la muestran claramente al volante junto a sus dos hijos menores.

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El accidente y la suspensión de la licencia

El 12 de febrero, Laura Spoya protagonizó un accidente en la avenida El Polo, en el distrito de Surco, cuando su camioneta cruzó el carril contrario y se estrelló contra la pared de un concesionario de autos. El impacto fue de tal magnitud que la parte frontal del vehículo quedó completamente destruida.

Spoya fue rescatada por bomberos, inmovilizada con un collarín ortopédico y trasladada a una clínica, donde se detectó que había sufrido una fractura vertebral. Días después, fue sometida a una cirugía de columna.

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¡Escándalo! Tras un aparatoso accidente, a Laura Spoya le suspendieron la licencia de conducir. A pesar de negarlo ante las cámaras y asegurar que tiene chofer, 'Amor y Fuego' la captó manejando su camioneta. ¡No te pierdas las imágenes que la ponen en evidencia! Video: Willax TV / Amor y Fuego

Según relató la propia conductora en su momento: “Me dolía el procedimiento porque es una vértebra que se rompió en pedacitos, prácticamente se pulverizó. Obviamente el dolor de vértebra y encima tener seis clavos metidos y barra de titanio metida en mi cuerpo debe doler demasiado”., aseguró

Tras el accidente, el Ministerio de Transportes emitió un mandato de reexaminación, que obliga al titular de la licencia a someterse a evaluaciones médicas y psicológicas antes de poder volver a conducir. Spoya no habría cumplido con este requisito, lo que derivó en la suspensión de su brevete. El incumplimiento fue documentado por ‘Amor y Fuego’, que difundió el documento oficial que acredita la sanción vigente.

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Las imágenes que contradicen su versión

El 1 de mayo, las cámaras del programa registraron a Laura Spoya abordando su camioneta junto a sus dos hijos menores y retirándose del lugar al volante. El material también muestra que la conductora entregó un tíquet de estacionamiento, lo que sugiere que no solo manejó al salir, sino que también llegó conduciendo al lugar.

Al día siguiente, el 2 de mayo, un equipo de ‘Amor y Fuego’ interceptó a Spoya para consultarle sobre su situación. La respuesta de la conductora fue tajante y contradijo las imágenes difundidas: “Siempre he tenido chofer”, afirmó, y al ser preguntada directamente si seguía manejando, respondió: “No estoy conduciendo en ningún momento”. Acto seguido, se dirigió al asiento del copiloto de su vehículo.

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La exreina de belleza y conductora se encuentra hospitalizada gtras grave accidente. Twitter/ Exitosa

La contradicción entre sus declaraciones y las imágenes del día anterior fue el eje central del informe del programa, que cuestionó tanto el cumplimiento de la sanción como la veracidad de las afirmaciones de la conductora. El espacio anunció que ampliará la cobertura del caso con nuevas imágenes y declaraciones.

La suspensión de la licencia de conducir no es una medida arbitraria, sino una respuesta directa a la obligación de reexaminación que el sistema impone para garantizar que los conductores que han protagonizado accidentes graves estén en condiciones físicas y psicológicas para volver a circular.

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Que una persona con la licencia suspendida conduzca un vehículo con menores a bordo añade una capa adicional de gravedad al caso, ya que pone en riesgo no solo la integridad de la conductora, sino también la de sus hijos y de otros usuarios de la vía.

Hasta el momento, Laura Spoya no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación ni ha explicado por qué no habría cumplido con el mandato de reexaminación.

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