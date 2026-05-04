Claudio Pizarro habla por primera de vez de su relación con la prensa peruana: “No es muy objetiva siempre; hay muchos intereses atrás”

El legendario delantero del FC Bayern considera que muchas apreciaciones de los periodistas eran subjetivas. | VIDEO: Sin Miedo al Éxito

Durante el largo periodo en que Claudio Pizarro fue seleccionado de Perú poco o nada se relacionó de manera directa con los medios de comunicación. Era muy partidario de las comparecencias tras los entrenamientos o en las zonas mixtas, pero poco renuente a ofrecer los hoy tan convencionales mano a mano en programas de señal abierta.

La postura del histórico goleador del Werder Bremen tenía una razón de ser y ha sido revelada al ser cuestionado por la valoración de su desenvolvimiento con la ‘bicolor’ en el nuevo espacio ‘Sin Miedo al Éxito’ conducido por el periodista político Diego Acuña a través de su plataforma de YouTube: “En general, la prensa peruana no es muy objetiva siempre; hay muchos intereses atrás, creo yo”.

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Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartieron muchos años en la selección peruana. - Crédito: EFE

Respondiendo a la interrogante acerca de si los comunicadores lo trataron con justicia a la hora de emitir opiniones por su rendimiento como delantero y capitán de la selección peruana, Pizarro remarcó: “Y en algunos casos te puedo decir que sí y en otros no. Es un tema medio delicado, pero en algunas circunstancias sí y yo sé, porque había intereses atrás”.

En línea con eso, el ‘Bombardero de los Andes’ cree hasta el día de hoy que se le ha juzgado de manera poco objetiva. “Cualquier crítica es aceptable, no tengo ningún problema, pero tengo que saber de quién viene; conociendo lo que hay en la prensa peruana sabía quién era quién”, subrayó.

El Bombardero de los Andes abre la 3era temporada del exitoso documental internacional. | VIDEO: HBO MAX

“Ya con el tiempo vas aprendiendo, te vas adaptando y vas sabiendo en qué momento saber decir que y que no. Vas aprendiendo. Este es un club grande y vas aprendiendo”, sumó Claudio.

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Pizarro, en la actualidad, ejerce un cargo honorario en el FC Bayern como Embajador, junto a otras leyendas sudamericanas como Giovanni Élber, llevando el nombre y los valores de la institución por distintas partes del mundo. En simultáneo, es propietario, presidente y capitán del Plyrs United, club que participa en la Icon League.

Claudio Pizarro, de 47 años, realizó un brillante estreno goleador con Plyrs United. - Crédito: Icon League

Ciclo con matices

Claudio Pizarro fue el delantero referente de la selección peruana durante más de 15 años. Su debut se produjo en 1999, en la antesala de la Copa América de esa época, marcando el inicio de una prolongada carrera con el combinado nacional que se extendió hasta el año 2016.

Durante este periodo, Pizarro se consolidó como una figura importante dentro de la selección, siendo convocado de manera constante por los distintos entrenadores que pasaron por el banquillo. Su presencia generaba expectativas, especialmente por el prestigio alcanzado en el extranjero.

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Perú derrotó 1-0 a Ecuador en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014 (CMD).

En el ámbito internacional, el delantero destacó por su paso por el FC Bayern, club con el que fue protagonista y logró una gran cantidad de reconocimientos. A pesar de su éxito a nivel de clubes, su desempeño con la ‘bicolor’ no resultó igualmente destacado, ya que su producción goleadora fue limitada y no consiguió trascender en los torneos disputados.

Esta situación generó críticas persistentes provenientes tanto de la opinión pública como de periodistas especializados en fútbol. Las dudas sobre la eficacia del ‘Bombardero de los Andes’ y aporte en los partidos decisivos acompañaron su trayectoria con la camiseta de Perú, aunque esto no impidió que siguiera siendo considerado por los cuerpos técnicos de turno.

Claudio Pizarro dirá presente en el juego de Leyendas de la Confederación Sudamericana de Fútbol. - Crédito: FPF

El ciclo de Pizarro con la selección nacional comenzó a cerrarse bajo la dirección de Ricardo Gareca. Inicialmente formó parte del nuevo proyecto, pero durante las Eliminatorias 2018 su aporte fue escaso y terminó quedando fuera del equipo después de una lesión sufrida en Montevideo.

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En total, Claudio Pizarro participó en cinco procesos mundialistas con Perú, de los cuales cuatro tuvieron resultados negativos y el último no pudo completarlo por decisión de Gareca. Tras su retiro, su nombre fue vinculado a posibles funciones dentro de la Federación Peruana de Fútbol, aunque actualmente se dedica a su familia y a sus labores como Embajador del Bayern Múnich.