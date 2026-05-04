Hija de ‘Pompinchú’ afirma que estuvo con él antes que entrara a UCI y revela qué pasó en velorio: “Decidí retirarme, no me retiraron”

En una conmovedora entrevista, la hija del legendario cómico ambulante 'Pompinchú' comparte detalles sobre los últimos momentos de su padre y explica las razones que la llevaron a retirarse del velorio oficial para realizar una despedida más íntima. Video: América TV / América Hoy

Rosa González Mendoza, hija única del querido cómico ambulante ‘Pompinchú’, rompió el silencio tras el bochornoso incidente que protagonizó durante el velorio de su padre en el Ministerio de Cultura. En un emotivo enlace con el programa ‘América Hoy’, la joven aclaró que nadie la expulsó del lugar y que fue ella quien decidió retirarse al no sentirse cómoda con la situación que se vivía en el recinto.

“Pude estar un par de horas ahí acompañándolo, de ahí me retiré. Le dije a mi papá que me iba a retirar por cosas que pasaron ahí en el velatorio, que no me sentía cómoda allá. Decidí retirarme, no me retiraron“, declaró Rosa, visiblemente afectada por la pérdida de su padre.

PUBLICIDAD

La joven explicó que, tras alejarse del Ministerio de Cultura, optó por despedirse de su padre en un ambiente más íntimo: la casa de su abuela, donde ‘Pompinchú’ vivió durante más de una década. Allí, acompañada de personas cercanas al artista, veló la ropa del cómico. “Pude velar su ropa, más tranquila, en compañía de personas que realmente lo aman, lo estiman y realmente lo han querido a mi papá”, explicó.

Lo que pasó en el velorio

El sábado 2 de mayo, el velorio de Alfonso González Mendoza en la sala Paracas del Ministerio de Cultura se vio empañado por una fuerte discusión entre Rosa y otra asistente, quien la increpó señalando que no había estado presente cuando su padre enfrentaba su delicado estado de salud. El cruce de palabras escaló rápidamente, con ambas alzando la voz en plena sala de velatorio.

PUBLICIDAD

Momentos de alta tensión se vivieron durante el velorio del cómico Alonso Gonzáles Mendoza 'Pompinchú', donde su hija, Rosa González Mendoza, fue retirada del lugar tras una acalorada discusión con otros asistentes. Video: Instagram La noticia clave

“No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado", le lanzó la asistente a Rosa, quien respondió asegurando contar con pruebas. “Yo tengo un montón de pruebas”, afirmó. La tensión fue tal que un hombre se acercó para acompañarla hacia la salida, lo que muchos interpretaron como una expulsión. Rosa, sin embargo, fue enfática al desmentir esa versión.

Las últimas palabras de ‘Pompinchú’ a su hija

Más allá de la polémica, el momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Rosa reveló las últimas palabras que su padre le dirigió antes de ingresar a la UCI. La joven no pudo contener las lágrimas al recordar ese instante.

PUBLICIDAD

“Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está, que él iba a salir, que no llore, que esté tranquila“, contó entre sollozos. Rosa también compartió lo que le respondió en ese momento: “Yo le dije que lo amaba, que él era fuerte e iba a salir, que sus nietos lo esperaban, que lo iba a esperar con su ceviche con bastante cebolla como a él le gustaba”.

La joven también contó que estuvo junto a su padre antes de que ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos, desmintiendo así las acusaciones de que no había estado presente durante su enfermedad.

PUBLICIDAD

Pompinchú, el reconocido cómico, es visto en el hospital en sus últimos momentos, donde su hija le expresó su amor y lo fuerte que era antes de su partida.

El dolor de la familia y el recuerdo de ‘Pompinchú’

Rosa describió a su padre como un hombre trabajador y amoroso, que nunca dejó de salir a la calle pese a sus dolencias. "Ha sido un buen padre, nunca me hizo faltar nada, ni a mí ni a mis hijos. Adoraba a sus nietos, Ricardo era su engreído, repartía amor para todos por igual. Era renegón, pero dentro de todo era bien amoroso", relató.

La pérdida ha sido especialmente dura para los nietos del cómico, en particular para el pequeño Ricardo, de cuatro años, quien lleva el apellido de su abuelo. “Es difícil explicarle a un niño de 4 años que no va a poder volver a ver a su papito”, expresó Rosa con la voz entrecortada.

PUBLICIDAD

Rosa González, hija única de 'Pompinchú', desmiente expulsión del velorio y afirma que se retiró por decisión propia tras sentirse incómoda con el ambiente.

El sepelio de Alfonso González Mendoza se realizó en el cementerio Los Sauces de San Juan de Lurigancho, donde el cómico descansa. El féretro recorrió el Parque Universitario, la Plaza San Martín y la Alameda Chabuca Granda, escenarios emblemáticos de su carrera, en una despedida multitudinaria que reunió a familiares, amigos, colegas y seguidores que lo despidieron al ritmo de Rossy War.

‘Pompinchú’ falleció el 1 de mayo a los 55 años, víctima de una fibrosis pulmonar que contrajo durante su recuperación tras una cirugía de cadera. Su legado como referente del humor popular peruano permanece intacto en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su arte.

PUBLICIDAD