Perú

El mensaje de Valentina Carmona desde Nueva York que enterneció a Tula Rodríguez: “Gracias porque has dejado que vuele”

La conductora de televisión compartió con sus seguidores el conmovedor audio que recibió de su hija, revelando cómo ambas enfrentan la distancia y el orgullo de ver a la joven iniciar su nueva etapa universitaria

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Tula Rodríguez y Valentina Carmona se abrazan y besan la mejilla al aire libre al atardecer. Fondo de árboles y césped, con luz dorada
Tula Rodríguez se emociona al recibir el primer audio de su hija Valentina Carmona tras iniciar su vida universitaria en Estados Unidos. (Instagram Tula Rodríguez)

Tula Rodríguez vivió un momento de profunda emoción al recibir un audio de su hija Valentina Carmona desde Estados Unidos, donde la joven de 17 años se encuentra iniciando su etapa universitaria. La conductora, quien hace pocas semanas tuvo que despedirse de su única hija en Nueva York, compartió el mensaje con sus seguidores en redes sociales y no pudo ocultar lo que sentía al escucharlo.

“Madre, gracias por todo. Gracias por tu esfuerzo, por mandarme... porque a pesar de que me amas, has dejado que vuele. Estoy tan feliz, en serio mamá. Estoy tan contenta. Te amo demasiado. Gracias por todo, en serio, lo valoro demasiado”, le dijo Valentina en el audio, en un mensaje que emocionó no solo a Tula, sino también a sus miles de seguidores.

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La conductora, quien actualmente forma parte del elenco de ‘Mande quien mande’ en América Televisión, compartió su reacción sin filtros: “Cuando escuché su mensaje, les juro que mi corazón late a mil”. Las palabras de Valentina, cargadas de gratitud y alegría, confirmaron que la joven está adaptándose bien a su nueva vida en el extranjero, lo que trajo un gran alivio a su madre.

Una despedida que marcó a ambas

La separación entre Tula y Valentina no fue fácil. A inicios de abril, la conductora viajó hasta Nueva York para acompañar a su hija en los primeros días en la universidad. Las imágenes que compartió en redes sociales mostraron el recorrido por el campus y el emotivo momento de la despedida. “Prométeme que vas a estar bien”, le pidió Tula. “Voy a estar bien, lo prometo”, respondió Valentina.

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Valentina Carmona comparte un conmovedor mensaje de voz para su madre, Tula Rodríguez, agradeciéndole por su esfuerzo, sacrificio y por darle la libertad de seguir sus sueños, a pesar de la distancia. Un testimonio de amor incondicional. Video: TikTok @ameg_pe / Instagram Tula Rodríguez

Antes del viaje, Tula Rodríguez había adelantado a sus seguidores que la despedida sería uno de los momentos más difíciles de su vida. “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”, declaró. La conductora recordó que su esposo Javier Carmona, fallecido años atrás, había anticipado este momento cuando Valentina era apenas una niña.

“Mi esposo me decía: ‘Valentina va a estudiar fuera’. Y yo le decía: ‘No hay forma, mi hija se va a quedar en el Perú’. Han pasado como doce años y él tenía razón”, relató emocionada.

Pese al dolor de la separación, Tula dejó claro que el orgullo y la confianza en la formación de su hija son mayores que la tristeza. “Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada que los conocimientos bien puestos, que está bien criada y que tiene los valores como tiene que ser. Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas“, expresó.

El regreso de Tula a la televisión

Tras su viaje a Estados Unidos, Tula Rodríguez volvió al Perú y retomó su actividad profesional con una nueva oportunidad en la pantalla chica. La conductora se incorporó al elenco de ‘Mande quien mande’ en América Televisión, junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en su papel de la Carlota.

Tula Rodríguez se integra oficialmente a la conducción de ‘Mande quien Mande’ en América TV.

Tula se mostró entusiasmada con el nuevo proyecto y destacó la química que surgió de inmediato con sus compañeros. “Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de ‘Mande quien mande’, que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa“, declaró.

Sobre su dinámica con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, la conductora subrayó que, aunque es la primera vez que trabajan juntos en conducción, el entendimiento fue inmediato. “Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor”, comentó.

Laura Huarcayo, por su parte, destacó el aporte de Tula al programa: "Es una mujer con mucha experiencia, así que su aporte es importante. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato".

El audio de Valentina llega en un momento especial para Tula, quien ha tenido que equilibrar su regreso al trabajo con la nostalgia de la distancia. La joven, fruto de su relación con el recordado Javier Carmona, demuestra con sus palabras que la crianza recibida y los valores transmitidos por su madre están bien arraigados.

La presentadora vivió un emotivo momento durante la graduación escolar de su hija Valentina, donde una imagen junto a Javier Carmona conmovió a todos los asistentes y desató una ovación en el auditorio (TikTok)

“Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas y que ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también”, había dicho Tula al momento de la despedida. El mensaje de Valentina desde Estados Unidos es, para la conductora, la confirmación de que su hija está en el camino correcto.

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