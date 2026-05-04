Robo sacrílego en Ayacucho: delincuentes saquearon tres iglesias de Lucanas y se llevaron coronas de plata y joyas religiosas

La delincuencia no tiene límites. En un acto indignante, varias iglesias en Ayacucho fueron profanadas. Los ladrones robaron coronas de la Virgen de Fátima, reliquias sagradas y el dinero de las alcancías, generando impotencia y dolor entre los devotos. | ATV Noticias

Tres iglesias de la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, fueron saqueadas en un ataque simultáneo durante la madrugada por un grupo de delincuentes que robó coronas de plata, joyas, rosarios y limosnas mientras las comunidades cercanas participaban en celebraciones patronales. El hecho se suma a un patrón de robos sacrílegos que golpea al patrimonio religioso de la región desde hace décadas.

Los sujetos actuaron de forma coordinada en tres templos del distrito de Huac-huas y los anexos de Sayhua y Santa Rosa. En la iglesia colonial de Huac-huas, los delincuentes forzaron el acceso hasta la sacristía, donde rebuscaron entre vestimentas y objetos litúrgicos. Una corona mayor no fue sustraída porque los atacantes, al escuchar ruidos, interrumpieron la búsqueda y huyeron. El daño material, no obstante, ya estaba consumado.

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Delincuentes forzaron las puertas de tres templos de Lucanas, en Ayacucho, y sustrajeron coronas de plata, joyas y limosnas en un ataque coordinado durante la madrugada (ATV Noticias)

El templo del anexo de Sayhua fue el más afectado. Allí los ladrones se llevaron dos coronas de plata de la Virgen de Fátima, además de aretes, cadenas, pulseras y vestimentas religiosas. En la capilla de Santa Rosa también hubo ingreso forzado, aunque las joyas principales se salvaron porque los fieles las habían resguardado en una vivienda particular, una práctica que refleja la desconfianza de las comunidades en la seguridad de sus propios templos.

La festividad como cobertura

ATV Noticias detalló que los atacantes habrían aprovechado el desplazamiento masivo de pobladores hacia festividades patronales en zonas cercanas para moverse sin ser detectados. La ausencia de vigilancia policial permanente en la zona fue señalada por vecinos como el factor que facilitó la operación. Las autoridades de Ayacucho investigan si el ataque fue planificado con anticipación, dado el carácter simultáneo de los tres ingresos y la rapidez con que los delincuentes vaciaron alcancías y se retiraron.

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Vista de dos de las iglesias afectadas en Lucanas, Ayacucho, donde un grupo de delincuentes saqueó coronas de plata, joyas y limosnas de tres templos. (ATV Noticias)

Los feligreses de Lucanas exigen a las autoridades mayor protección para sus recintos religiosos y la recuperación de las piezas sustraídas, que tienen tanto valor histórico como sentimental para las comunidades.

El robo del Cuerpo de Cristo en Huanta

El ataque en Lucanas no es un hecho aislado en la región. El 2 de febrero de 2026, la iglesia Convento de la provincia de Huanta fue víctima de un robo que conmocionó a la comunidad local: un grupo de sujetos forzó la puerta principal del templo y sustrajo el Cuerpo de Cristo, símbolo sagrado de la fe católica que se encontraba junto a la eucaristía.

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Un acto de profanación ha conmocionado a los fieles de Huanta. Delincuentes ingresaron al convento Sagrado Corazón de Jesús para robar objetos de valor, rompiendo una vitrina. La policía ya se encuentra en el lugar recogiendo huellas para dar con los responsables. | Facebook / Al Día Ayacucho

El padre José, responsable del templo, fue quien dio a conocer los hechos. Las autoridades eclesiásticas condenaron el acto y solicitaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público para dar con los responsables. La comunidad huantina calificó el robo como un sacrilegio que no solo afecta al patrimonio material del templo, sino a la espiritualidad de miles de fieles en toda la región.

Un problema estructural: Ayacucho, la región más saqueada

Los robos en Lucanas y Huanta son expresiones recientes de un problema que las autoridades culturales y religiosas llevan años advirtiendo. El presidente del Consejo Internacional de Museos en el Perú (ICOM), Luis Repetto Málaga, ha señalado que Ayacucho es una de las regiones más saqueadas del país en materia de patrimonio cultural y religioso, con una tendencia que crece de forma sostenida.

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Feligreses y una autoridad inspeccionan el interior de una de las iglesias coloniales saqueadas en la provincia de Lucanas, Ayacucho, que sufrió la sustracción de valiosas piezas de patrimonio religioso. (ATV Noticias)

El portal de Consulta de Robos de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura del Perú registra alertas activas sobre inmuebles religiosos en múltiples regiones. Entre los casos documentados en 2025 figura el robo en la Basílica Catedral de Ayacucho, reportado en junio de ese año, y el del Templo Santiago de Cochahuayco, en mayo. El sistema de alertas del Ministerio de Cultura también registró robos en iglesias de Áncash, Cusco, Piura y Lima durante ese mismo período, lo que evidencia que el problema trasciende a Ayacucho.

El sacerdote Benjamín Roldan informó el hallazgo de un robo en el Santuario del Señor de Huamantanga, en Canta, Perú, ocurrido antes de la Misa del 14 de abril de 2024. El templo, que recibe peregrinos desde el siglo XVI, es Patrimonio Cultural de la Nación desde 2006. (ACI Prensa)

Las investigaciones sobre estos delitos apuntan a bandas organizadas que actúan por encargo de coleccionistas privados, tanto nacionales como extranjeros. El arzobispo de Ayacucho, Salvador Piñeiro García-Calderón, alertó en su momento que los robos responden a pedidos específicos: “Creemos que los robos se hacen en nombre de coleccionistas”, declaró ante medios internacionales. Gran parte de la platería colonial sustraída, según el Ministerio de Cultura, termina fundida para eliminar cualquier rastro de su origen.

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Las piezas que se pierden para siempre

Las dos coronas de plata de la Virgen de Fátima del anexo de Sayhua se encuentran entre las piezas sustraídas; los vecinos denuncian que no hay vigilancia policial permanente en la zona (ATV Noticias)

Lo que se roba en estas iglesias no es solo metal precioso. Las coronas, custodias, retablos y esculturas que adornan los templos coloniales de Ayacucho son bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación, protegidos por la Ley General del Patrimonio Cultural N.° 28296. Su extracción, comercialización y ocultamiento constituyen ilícitos penales. A pesar de ello, la tasa de recuperación de piezas robadas es mínima: a nivel regional, solo 1 de cada 100 objetos culturales sustraídos es recuperado, según estimaciones de organismos especializados en tráfico ilícito de bienes culturales.

La falta de inventarios actualizados, la ausencia de sistemas de seguridad en templos rurales y la escasa presencia policial en zonas alejadas configuran un escenario que los delincuentes conocen y explotan. En respuesta, el Ministerio de Cultura activó en años recientes una Red de Hermandades Religiosas para la Defensa del Patrimonio, que busca involucrar a los propios fieles en la vigilancia y denuncia de estos actos. La iniciativa, no obstante, no ha logrado detener la hemorragia de objetos sagrados que abandonan las iglesias andinas sin dejar rastro.

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