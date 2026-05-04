Perú

Cardenal Carlos Castillo reprocha al Ejército por masacre de civiles en Huancavelica: “No cumplieron con su deber y mataron”

El cardenal afirmó que los militares actuaron con “prejuicio y sin verificación”, y condenó la muerte impune de los jóvenes en Colcabamba

Guardar

Ricardo Acuña Quispe denunció que militares lo obligaron a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenaza de muerte tras el operativo en Colcabamba. Cinco personas murieron durante la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM. Epicentro TV

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, reprochó este domingo al Ejército por la matanza de cinco civiles, entre ellos un joven de 18 años, en un paraje de Colcabamba, en la región Huancavelica.

Durante la misa celebrada en la catedral de la capital, el purpurado alzó la voz para honrar la memoria de los fallecidos “a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que, desgraciadamente, no cumplieron su deber”.

PUBLICIDAD

“En vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos en forma impune. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y los muchachos asesinados en Colcabamba: Cristian Águila, William Núñez, Jaime Vendezú, Wilder Romero y Nilson Montenegro”, añadió.

Castillo, quien en el pasado declaró “un día de duelo” tras las protestas antigubernamentales en Lima que dejaron un manifestante fallecido y decenas de heridos, volvió a mencionar a las víctimas en dos momentos del rito.

PUBLICIDAD

Cardenal Carlos Castillo
Testimonios de sobrevivientes describen un ataque prolongado contra una camioneta civil, con disparos repetidos incluso cuando los ocupantes ya estaban neutralizados o fingiendo estar muertos

La semana pasada, un escuadrón militar disparó contra una camioneta con ocho civiles en la zona de Puente Mellizo y, según un informe revelado el viernes por Hildebrandt en sus trece, creyó haber matado a todos los ocupantes. Sin embargo, dos sobrevivientes, Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, fingieron estar muertos durante casi dos horas hasta la llegada de la Policía y la Fiscalía.

“Nos empezaron a caer balas de todos lados. Salían de los arbustos ráfagas de disparos. El chofer se dobló mientras manejaba. Le dispararon. Pasamos por una zona de puras piedras y nos detuvimos en el matorral, pero continuaban los disparos. Descansaban, regresaban, abrían la puerta, se alejaban y seguían disparando”, relató este último.

“Yo me quedé quieto, escuchando todo. Abrían y cerraban la puerta a cada rato, caían los vidrios del parabrisas. En un momento uno dijo: ‘Mi sub, aquí no hay nada, no hay droga’. Otro respondió que quizá se habían confundido de carro. Pensé que se iban, pero no, seguían ahí”, narró.

La versión oficial del Ejército sostiene que el escuadrón respondió a un supuesto ataque armado de presuntos narcotraficantes. No obstante, un informe policial recogido en la comisaría de Cotabamba contradice esa versión, según el semanario.

Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)
Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)

El documento señala que los testimonios de los soldados presentan “graves y fundados elementos de convicción que acreditan la conducta dolosa”. En el vehículo no se halló ningún arma de fuego, lo que desmiente la presunta amenaza letal mencionada por los militares.

Montenegro, uno de los fallecidos, era de nacionalidad colombiana y, según las autoridades de ese país, no tenía antecedentes judiciales. La patrulla estaba al mando del capitán Luis Montenegro, junto con el teniente Brayan Fernández y varios suboficiales.

El caso ha pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín. Aunque la Policía solicitó la detención preliminar de los militares involucrados, la fiscalía no pidió prisión y los soldados quedaron en libertad.

El abogado Anthony Crespo, representante de las víctimas, cuestionó la falta de diligencia: “Hubo negligencia por parte de la doctora y del Ministerio Público. Con lo que se tenía ya se podía solicitar una detención preliminar por siete días y no lo hizo. Por ese lado hubo una falta de efectividad”, dijo.

Temas Relacionados

Carlos CastilloEjércitoHuancavelicaperu-noticias

Más Noticias

Bullying en Ate: padre instigó a su hija a romperle la cabeza a una compañera de colegio con una botella

La menor de 16 años y su madre habían denunciado el acoso ante la dirección del colegio esa misma mañana; horas después terminó en el hospital con una herida en el cráneo tras recibir el golpe de una botella por la espalda

Bullying en Ate: padre instigó a su hija a romperle la cabeza a una compañera de colegio con una botella

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Peligro por huaicos en Perú: Indeci lanza alerta y revela las cinco regiones más afectadas

El aviso de corto plazo advierte precipitaciones de fuerte intensidad hasta el 5 de mayo con riesgo de deslizamientos y emergencias en provincias específicas de la selva y el norte del país

Peligro por huaicos en Perú: Indeci lanza alerta y revela las cinco regiones más afectadas

DT de Los Chankas encaró a Patrick Zubczuk por hacer tiempo y todo terminó en bronca con jugadores de Deportivo Garcilaso

Tras el pitazo final en Andahuaylas, Walter Paolella se frustró por la derrota de su equipo y terminó peleando con algunos integrantes del cuadro cusqueño. El árbitro, claro, lo terminó expulsando

DT de Los Chankas encaró a Patrick Zubczuk por hacer tiempo y todo terminó en bronca con jugadores de Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Milagros Jáuregui busca eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’, “un retroceso que favorece la impunidad”

Congresista Milagros Jáuregui busca eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’, “un retroceso que favorece la impunidad”

JNJ continúa investigación contra Piero Corvetto y anula ratificación de fiscal condenada a prisión suspendida

Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

PJ confirmó ejecución de allanamientos de 23 personas involucradas en contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Las cámaras de 'Amor y Fuego' desmienten a Laura Spoya: es captada manejando pese a tener la licencia suspendida

Las cámaras de 'Amor y Fuego' desmienten a Laura Spoya: es captada manejando pese a tener la licencia suspendida

Michael Jackson lidera la taquilla: la película supera el millón de espectadores en Perú

Ryan Castro agradece la acogida en Perú tras concierto: “Feliz por tanto amor y cariño”

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Pamela López rompe con Paul Michael en La Granja VIP y revela dolorosa verdad: “Me dejó mal parada”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos tras la fecha 13 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos tras la fecha 13 del Torneo Apertura

Los Chankas inmersos en inesperada caída libre: derrota en Andahuaylas ante Deportivo Garcilaso que los aleja de la cima de la Liga 1 2026

Agente de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco tras fuertes revelaciones: “Faltó a la verdad, jamás pidió el doble de sueldo en Universitario”

Esmeralda Sánchez reconoce a Mirian Patiño por el premio a mejor líbero, pero remarca: “Soy yo quien levanta la copa”

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP