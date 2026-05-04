DT de Los Chankas encaró a Patrick Zubczuk por hacer tiempo y todo terminó en bronca con jugadores de Deportivo Garcilaso

El DT del cuadro andahuaylino encaró a los jugadores cusqueños tras el pitazo final - Crédito: L1MAX.

Un ambiente cargado de nerviosismo y controversia marcó el cierre del duelo entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso, que terminó en victoria de los cusqueños por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido, que transcurrió con roces constantes, desembocó en una bronca generalizada en el tramo final.

El entrenador de Los Chankas, Walter Paolella, fue protagonista al increpar al arquero rival, Patrick Zubczuk, por hacer tiempo y esa acción desató la reacción de ambos equipos. La situación escaló rápidamente, obligando a la intervención de la policía para separar a los involucrados.

PUBLICIDAD

Entre discusiones y reclamos, el árbitro principal, Jesús Cartagena, tomó decisiones disciplinarias mientras el caos se apoderaba del campo, dejando a los espectadores perplejos ante la magnitud del altercado.

Decisiones polémicas y clima tenso en el campo

La tensión estalló tras una jugada discutida, cuando el técnico Walter Paolella increpó al arquero rival, desatando un cruce que encendió los ánimos y marcó el quiebre del partido. (Liga 1)

La tensión comenzó a crecer cuando Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, se acercó de manera directa a Patrick Zubczuk, portero de Deportivo Garcilaso, tras el pitazo final y le reclamó por, supuestamente, perder el tiempo en varios pasajes del partido.

PUBLICIDAD

La narración oficial señaló que Paolella increpó al arquero rival, situación que fue cuestionada por comentaristas y asistentes técnicos, quienes consideraron inapropiada la intervención del entrenador con jugadores adversarios. “El técnico no tiene por qué hablarle a los rivales”, afirmó Diego Rebagliati, comentarista del duelo. El propio Zubczuk fue respaldado por su entorno, que defendió su accionar dentro de los límites reglamentarios del partido.

La polémica intervención de Paolella fue el detonante de una sucesión de reclamos y empujones que derivaron en la entrada de la policía al terreno de juego.

PUBLICIDAD

Ante esa situación los efectivos de seguridad intervinieron para contener la situación ante la creciente tensión entre futbolistas de ambos equipos, especialmente cuando los jugadores de Deportivo Garcilaso se enfrentaron verbalmente con los agentes.

La autoridad arbitral, encabezada por Jesús Cartagena, se vio obligada a tomar decisiones disciplinarias en medio de un ambiente caldeado, mostrando tarjetas y tratando de restablecer el orden en la cancha. Al final expulsó al mismo Paolella y al jugador del ‘Garci’, Horacio Benincasa

PUBLICIDAD

Intervención arbitral y medidas disciplinarias

En medio del caos, el árbitro Jesús Cartagena asumió el control con expulsiones y sanciones, intentando restablecer el orden en un escenario completamente desbordado. (Liga 1)

En medio del tumulto, el árbitro principal, Jesús Cartagena, se convirtió en una figura central. Cartagena, en cumplimiento de su labor, exhibió tarjetas rojas para sancionar las conductas antideportivas que se presentaron durante el desorden. La intervención del asistente Lisandro Greppo y el técnico ‘celeste’ Sebastián Domínguez fue clave para intentar calmar a sus respectivos planteles, aunque la situación ya había superado los límites habituales de un encuentro profesional.

La escena se tornó aún más compleja cuando los futbolistas de Deportivo Garcilaso mantuvieron un intercambio acalorado con la policía, quienes ya habían ingresado para separar a los protagonistas. El árbitro, ante la presión y los reclamos, debió analizar las imágenes y testimonios disponibles para fundamentar sus decisiones. “La bronca es jugadores de Garcilaso contra la policía”, describieron en la transmisión, reflejando la gravedad de los hechos observados en el estadio.

PUBLICIDAD

Acusaciones y declaraciones tras el partido

Tras el pitazo final, las declaraciones no tardaron en llegar, con Horacio Benincasa rechazando acusaciones que añadieron un nuevo capítulo de tensión al conflicto. (Liga 1)

Cuando el ambiente seguía tenso, el defensor de Deportivo Garcilaso, Horacio Benincasa, se acercó a los medios y a sus compañeros para rechazar categóricamente versiones que lo relacionaban con supuestos incentivos económicos procedentes de otros clubes. “Nunca le pedí a la gente que pensara así, que nosotros recibimos plata de otros clubes para ganarle. Eso a mí no…”, aseguró Benincasa, negando cualquier vínculo con acusaciones de corrupción y deslizando su incomodidad ante las sospechas.

Mientras tanto, la atención se centró en las determinaciones que debía tomar el árbitro Cartagena, quien se encontraba bajo la mirada de jugadores, directivos y aficionados tras el desorden vivido. El partido entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso quedará marcado por este episodio, en el que la autoridad debió intervenir para evitar consecuencias mayores y garantizar la continuidad del torneo bajo protocolos estrictos de seguridad.

PUBLICIDAD